Donne che costruiscono il futuro: Djamila Andrade

Alcuni temi di ricerca hanno accompagnato l’umanista mozambicana Djamila Andrade durante tutta la sua vita: le pari opportunità per tutte le persone, il superamento della sofferenza e la connessione e l’approfondimento del significato trascendentale della vita.

Cercando di trovare risposte e superare i propri limiti, ha viaggiato e vissuto in diversi paesi per tornare nella sua terra, il Mozambico, dove attualmente vive sviluppando progetti personali e di costruzione collettiva da un punto di vista umanista.

Al momento è molto interessata al cibo biologico, difende il cibo sano come base dell’energia che ci muove. D’altra parte, Djamila da due anni è legata alla lotta delle donne, e capisce “come soffriamo, come siamo condizionate dalla società in cui siamo cresciute e di come non conoscevamo molti di questi condizionamenti perché li avevamo normalizzati […] Così, ho iniziato con me stessa e con diverse donne ad approfondire la nostra stessa conoscenza […] Abbiamo lavorato con la forza, quell’energia interiore che è in tutte le donne, che muove il mondo”.

Inoltre, a un certo punto, si chiede: “tutta la lotta sociale non ha senso se tutto finisce nella finitezza e allora mi sono chiesta se c’è qualcosa che va oltre la morte…”. Nel dare una risposta a tale domanda sta cercando, e lo fa meditando da sola ma anche attraverso una costruzione collettiva in comunità del Messaggio di Silo “quel profondo contatto spirituale, quello che aiuta a dare senso e significato alla vita umana oltre la morte”.

Ma è meglio guardare l’intervista e ascoltare direttamente Djamila.

Trascrizione dell’intervista

Juana Peres Montero: Buongiorno Jamila, benvenuta a Pressenza, benvenuta a Donne che costruiscono il futuro, benvenuta a casa tua. È un piacere incontrarci, vero?

Jamila Andrade: Grazie mille per l’invito, per il progetto, per l’iniziativa che mi piace molto e sono molto grata per l’invito.

JPM: No, grazie a te. Siamo con Jamila Andrade, mozambicana, umanista… Jamila, hai vissuto in molti paesi, hai sviluppato attività molto diverse, dicci cosa stai facendo al momento e cosa hanno in comune tutte queste cause che hai difeso nel corso degli anni.

JA: Ora sono in Mozambico e a causa della pandemia siamo a casa, l’ultimo luogo in cui ho vissuto era Lisbona, in Portogallo, e da cinque mesi sono in Mozambico, che è il mio paese dove sono nata e cresciuto, e qui posso stare con la mia famiglia, accompagnare i miei genitori, quindi sono qui. Negli ultimi anni, in tutto il mio percorso, ciò che mi ha accompagnato è il nuovo umanesimo. Perché fin da piccola, quando ho cominciato a capire che il mondo non era giusto per tutti, che non tutti avevano le stesse opportunità e possibilità, ho avuto la sensazione di dover fare qualcosa per gli altri, non solo per me, ma anche per gli altri. Poi ho cominciato a partecipare al nuovo umanesimo con una proposta di cambiamento sociale e personale che mi sembrava molto completa e diversa da quella che c’era nella mia adolescenza, 15-20 anni fa. Poi da lì ho cominciato a partecipare al nuovo umanesimo, dal 2003.

JPM: E cosa stai facendo in Mozambico in questo momento? Perché so che non hai lasciato l’attivismo da allora.

JA: Sì, ho lasciato il Mozambico nel 2011 perché sentivo che volevo crescere, avevo bisogno di guardare il mondo oltre i miei limiti, avevo bisogno di uscire da quello che già conoscevo e ciò che mi ha fatto sempre cercare di oltrepassare i limiti è stato il superamento della sofferenza, della mia stessa sofferenza e il bisogno di crescere. Perché mi rendevo conto che stavo soffrendo, perché avevo paura di perdere i miei affetti, i miei cari, o sentivo che la mia vita non aveva un senso profondo, cioè che era molto limitata: il lavoro, la coppia e le cose quotidiane e non mi sembrava abbastanza. Quindi avevo bisogno di qualcos’altro per dare un senso alla mia vita, volevo trovare qualcosa che desse un significato e un senso alla vita e mi aiutasse a saltare oltre la sofferenza. Così ho lasciato il Mozambico con l’intenzione di conoscere altre persone, altri luoghi, altri modi di vivere e di trovare me stessa. Da allora, ovunque sono andata a vivere – perché lavoro nell’ingegneria delle telecomunicazioni e sono partita anche col mio lavoro – ovunque ho vissuto ho sempre partecipato alle attività del nuovo umanesimo, sia con i Parchi di Studio e Riflessione sia con le comunità del Messaggio di Silo, che è come una ricerca spirituale.

JPM: E in questo momento, allora, queste ricerche, questa cosa che ti ha portato ad approfondire il senso della tua vita e a superare la sofferenza, come sta prendendo forma in questo momento, cosa stai facendo?

JA: Ah, questa era la domanda. Così è da 5 o 6 anni che ho cominciato a costruire comunità del Messaggio, che sono comunità di persone che si riuniscono con riflessioni e meditazioni alla ricerca di una via per scoprire il senso della vita, una via di autoconoscenza, una via di costruzione di comunità. Ma due anni fa mi sono interessata molto al percorso del femminismo, delle donne. Ho percepito più profondamente la lotta delle donne, come soffriamo, come siamo condizionate dalle società in cui siamo cresciute e che molte di questi condizionamenti non li riconosciamo perché sono normalizzati, no? Così, quando ho scoperto questo anche in me, ho iniziato a lavorare con diverse amiche, donne alla ricerca di quel percorso di approfondimento nella propria conoscenza e autoconoscenza. Così abbiamo lavorato per formare comunità di donne lavorando con la forza, che per noi è come un’energia, una forza interiore che è in tutte le donne, che per me è ciò che muove il mondo e stiamo vedendo tutto ciò che di buono abbiamo. Nel profondo di una donna c’è una forza con cui molte volte si perde il contatto. Così per me, parte di questo cambiamento per un nuovo mondo nel futuro inizia con la connessione con questa forza interiore, e questo contatto non si fa da soli, si fa insieme agli altri, condividendo le difficoltà, la vita quotidiana, i sogni, i desideri. E anche quando ci colleghiamo nelle profondità della nostra coscienza, in quelle profondità sembra esserci una forza e quella è la forza che portiamo nel mondo per la costruzione del mondo in cui vogliamo vivere. Così è quello che sto facendo ora, anche con vari gruppi e parallelamente sono molto interessata al tema dell’alimentazione sana, una vita coerente. Perché per me il cibo fa parte di questa energia, il cibo è l’energia che mettiamo nel nostro corpo per vivere, quindi è molto importante come e cosa mettiamo nel nostro corpo. E in questo sistema attuale, con l’agricoltura sempre più industrializzata e meccanizzata, il cibo spazzatura è il più disponibile, il più economico ed è quello che ci induce a ingerire o a mangiare e questo ha conseguenze nella nostra vita, nella nostra energia, in come costruiremo il mondo. Ecco perché parallelamente sono molto interessata all’agricoltura biologica, all’alimentazione sana, a uno stile di vita più locale, a sostenere i piccoli agricoltori con un consumo locale. Quindi è un tema per me che fa parte di una lotta per essere più consapevoli della provenienza di ciò che mangiamo, del perché lo mangiamo. E questa lotta è come una costruzione di un mondo più consapevole, più sano e in relazione con la terra e la natura, che dobbiamo rispettare ed essere in sintonia con il nostro pianeta.

JPM: Ehi, hai fatto un passo dal più spirituale al più materiale, per così dire. Capisco che tutto questo ha a che fare, tornando a quello di cui parlavi all’inizio, con un significato profondo con cui stai cercando di connetterti, di andare più in profondità, giusto?

JA: Certo, la verità è che fin dall’inizio mi sono imbattuta in questo tema del senso della vita, voglio dire che abbiamo tutto, possiamo fare tutto, ma qual è il vero senso della vita? E questa è stata una ricerca che mi ha accompagnato e che mi ha portato a tutti questi percorsi di cui ti ho parlato. Perché anche tutta la lotta sociale non ha senso se tutto termina con la finitezza, voglio dire con gli anni c ne andremo tutti, le persone che conosciamo, generazione dopo generazione saremo dimenticati, così mi sono chiesta se c’è qualcosa che va oltre la morte, oltre la morte del corpo, no? Quindi per me questa è una ricerca che mette in discussione tutto, la vita, le nostre scelte e per me questa è la domanda più importante perché cerca di dare un senso a tutto ciò che facciamo. Voglio dire, il tempo in cui siamo qui ha un significato, come sprechiamo la nostra energia e come vogliamo costruire la nostra vita. Quindi questa domanda sul senso della vita è una domanda esistenziale che porta anche a una ricerca spirituale, perché per me la vita umana è anche una vita spirituale.

JPM: Stiamo davvero parlando di qualcosa che si manifesta in struttura, nel suo insieme, giusto? Dove nulla è scollegato. Capisco anche che questa questione della pandemia, della situazione concreta che stiamo vivendo ora a livello planetario con il covid, sta portando molte persone a chiedersi cosa sta succedendo alla vita, qual è il senso della vita.

JA: Certo, perché la gente comincia a mettere in discussione tutto, perché tutto è cambiato, in tutto il mondo si vivono più o meno gli stessi problemi. Voglio dire, siamo tutti rinchiusi e poi uno comincia a chiedersi, ma qual era il fine di tutto quello che stavo facendo, l’accelerazione che avevo nella mia vita, le cose che stavo comprando, ma per cosa? E ho anche notato che molte persone ora si stanno interessando di più alla meditazione, alla conoscenza di sé, a trovare se stessi, ed è un percorso che è partito da dentro. Stiamo rallentando l’accelerazione che abbiamo avuto, e stiamo iniziando a cercare le risposte all’interno, sento che c’è un percorso che è iniziato e ci stiamo anche avvicinando alle persone che stanno morendo molto di più, quindi anche questo ci mette in contatto con il cuore di tutti noi.

JA: In realtà tutto, per quanto dici, sembra essere legato alla difesa della vita, Jamila. Tutta la questione dell’alimentazione sana, del lavoro tra donne, della connessione con un altro piano, più trascendentale o più spirituale, tutto ha a che fare con la difesa della vita, vero?

JA: Sì, totalmente, la vita, la vita umana, il valore dell’essere umano come importante nella nostra costruzione sociale, della vita umana anche come possibilità che ci offre di avere una connessione spirituale, questa costruzione dello spirito, e sembra che ci sia la possibilità che l’essere umano entri in contatto con qualche regione della mente umana dove sorgono le cose più mistiche, un altro tipo di contatto, un altro tipo di esperienza. Quindi la vita offre queste possibilità e per me dobbiamo cercarle perché la vita non è solo ciò che stiamo vivendo, non è solo le cose che dobbiamo comprare, le cose che dobbiamo fare, l’accelerazione che viviamo. C’è un altro modo di vivere, quindi penso che sia quello che dobbiamo cercare. Quel profondo contatto spirituale che aiuta a dare senso e significato alla vita umana oltre la morte.

JPM: Siamo nella serie di interviste che abbiamo intitolato: Donne che costruiscono il futuro. Come vorresti che fosse il futuro? Quali elementi dovrebbe avere quel futuro ideale, il futuro per il quale stai lavorando, voglio dire.

JA: Che fosse più umano, che tutti gli esseri umani avessero le stesse opportunità e giustizia. Il mondo in cui viviamo è molto sproporzionato, molto violento. Principalmente qui in Mozambico dove viviamo c’è molta violenza anche fisica, molta gente che ha fame, gente che sopravvive, cioè non ha le condizioni per creare. Credo che gli esseri umani siano molto creativi, ma se siamo nella sopravvivenza di base non abbiamo altre energie. Quindi il mondo che si costruirà, sono certo che deve valorizzare le persone, dobbiamo sentirci nelle stese condizioni perché facciamo parte della stessa famiglia, e se non stiamo tutti in uguali condizioni allora nessuno può avanzare. Deve essere un mondo in cui siamo in armonia con la natura, con tutte le specie, con gli animali, con le piante, con il corpo. Deve essere un mondo nonviolento e deve essere un mondo, che io immagino, dove la cura, la pace, il benessere coesistono in tutti noi. E poi avremo abbastanza energia per entrare in altre fasi della vita umana.

JPM Grazie mille, un grande abbraccio.

JA: Grazie mille Juana.

Traduzione dallo spagnolo di Silvia Nocera