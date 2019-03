Tomás Hirsch: Cile, un sistema profondamente inumano

Quest'articolo è disponibile anche in: Inglese, Spagnolo, Francese, Greco

Il “modello cileno”, mostrato all’estero come il più grande successo del neoliberismo, presenta una realtà molto diversa per milioni di famiglie cilene,” ha affermato Tomás Hirsch, deputato del Partito Umanista Cileno (Frente Amplio), in un intervista con ALAI. Questo si esprime nell’aumento della disparità di reddito e della concentrazione della ricchezza e nell’indebitamento soffocante in cui affonda la maggioranza dei lavoratori. Infatti, “tutti gli indicatori ci pongono come uno dei paesi più diseguali nell’OCSE, con i tassi peggiori di istruzione, sanità, pensioni, qualità delle abitazioni, aree verdi per abitante …”, aggiunge.

Questo “sistema profondamente inumano” non dà priorità alla qualità della vita. Di seguito, uno scambio sulle linee guida politiche del governo cileno, che mettono in discussione la sua qualità morale per poter criticare il Venezuela.

Deputato, il giudizio critico del Presidente Sebastián Piñera sul governo costituzionale di Nicolás Maduro in Venezuela è conosciuto, per quanto riguarda l’attacco da parte del gruppo di Lima e dell’OAS contro la Rivoluzione Boliviana. Vorremmo rivedere alcuni aspetti del vostro paese per verificare la coerenza nell’atteggiamento del governo cileno.

La posizione del presidente Piñera è di un’incoerenza che rasenta il surrealismo politico. Il Cile dev’essere l’unico paese al mondo che, 29 anni dopo la fine della dittatura, ha ancora una Costituzione generata durante la dittatura, scritta da un piccolo gruppo di uomini di estrema destra senza dibattito, “votata” senza registri elettorali, progettata per perpetuare un sistema profondamente antidemocratico. Tranne qualche piccolo aggiustamento, rimane la stessa che manteneva al potere il dittatore Augusto Pinochet. Per quasi 20 anni abbiamo avuto senatori selezionati puntando il dito e un sistema elettorale totalmente truccato. E poi vogliamo dare lezioni sulla democrazia?

Il Cile, pur vantandosi a livello internazionale del suo supposto successo economico, ha una delle peggiori distribuzioni di reddito del pianeta, con un salario minimo vergognoso che non è sufficiente per la sussistenza del milione di lavoratori che lo ricevono. E intendiamo dare lezioni sui diritti sociali? Il sistema pensionistico cileno, anch’esso creato in regime di dittatura e mantenuto dal potere degli affari sul mondo politico, fornisce pensioni misere, vicine al 25% del salario percepito al momento del pensionamento. È una vera e propria violazione dei diritti umani degli anziani. Allo stesso tempo, sanità e istruzione sono imprese e non diritti, definiti dallo stesso presidente come beni di consumo.

Il Cile è l’unico paese al mondo in cui l’acqua è privata al 100%. Le risorse di pesca sono state consegnate in forma perpetua dal primo governo di Piñera a 7 famiglie, attraverso una legge che è stata pubblicamente riconosciuta come corrotta, approvata con tangenti a ministri e parlamentari. Rame, litio, foreste, energia, tutto, assolutamente tutto, è stato denazionalizzato e consegnato alle multinazionali, che ovviamente parlano molto bene del nostro paese.

La polizia, (i Carabineros de Chile) è indagata per la più grande rapina nella storia del nostro paese. E nel frattempo, quegli stessi carabineros continuano a uccidere i Mapuche.

Questo paese vuole dare lezioni su democrazia, giustizia, diritti umani, uguaglianza sociale? È imbarazzante persino suggerirlo.

Il Venezuela è descritto come una “dittatura” e il suo governo come repressivo. Questo è particolarmente delicato in un paese come il Cile che ha subito un violento colpo di stato contro un presidente eletto dal popolo e una sanguinosa dittatura militare per diciassette anni. Parliamo dell’attuale posizione del governo in quel periodo nefasto e dell’attuale stato di democrazia in Cile.

Sfortunatamente, ci troviamo di fronte a un “revival” della valorizzazione della dittatura e di Pinochet. Senza andare oltre, oggi (13 febbraio) uno dei principali senatori del governo si è dichiarato Piñerista-pinochetista. Si è tentato di negare le violazioni dei diritti umani durante la dittatura. Piñera ha cercato di insediare un negazionista dichiarato come Ministro della Cultura. Inoltre non va dimenticato che per la sua elezione Piñera è stato sostenuto, con sua personale gratitudine, dal “Bolsonaro cileno “, José Antonio Kast, un populista neofascista che gode del crescente sostegno dei parlamentari del governo. In Cile, secondo tutti i rapporti internazionali, le persone continuano a essere torturate, i Mapuche e i leader sociali e ambientalisti vengono uccisi. E il mantello dell’impunità ha fatto sì che nessuno dei responsabili finisse in prigione. Gli stessi condannati che violano diritti umani godono di servizi di lusso nella prigione a 5 stelle di Punta Peuco. È deplorevole dirlo, ma nell’ultimo anno abbiamo visto un governo che si sta rivolgendo con forza verso l’estrema destra.

Il governo cileno denuncia spesso presunte violazioni dei diritti umani in Venezuela. Abbiamo assistito al recente omicidio a sangue freddo di Camilo Catrillanca – una delle tante vittime – e purtroppo ci sono frequenti riferimenti a discriminazioni nei confronti del popolo Mapuche e a repressione e militarizzazione nel loro territorio ancestrale. Credete che lo Stato cileno, e in particolare il governo Piñera, rispetti e difenda vigorosamente i diritti umani?

Negli ultimi anni, non solo in questo governo ma anche in quelli dell’ex Concertación, i diritti umani sono stati ripetutamente violati, come la Commissione interamericana dei diritti umani e altre organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno affermato ripetutamente. I Mapuche sono stati assassinati a sangue freddo. I bambini Mapuche sono stati persino attaccati con i lacrimogeni nelle loro scuole e con spari a bruciapelo. E ai criminali, sempre membri delle forze di polizia dei Carabineros, non è mai capitato nulla; al massimo sono stati condannati con assurde pene teoriche. Allo stesso tempo, centinaia di bambini e adolescenti vulnerabili sono morti negli ultimi 12 anni mentre erano sotto la tutela dello Stato nel Sename (Servizio nazionale dei minori). E ultimamente, abbiamo assistito a ripetuti attacchi a diversi spazi della memoria corrispondenti ai luoghi in cui la dittatura ha torturato e ucciso, mentre il governo lascia fare e guarda altrove. Sì, possiamo dire con enfasi, sebbene con dolore, che i diritti umani sono violati in Cile.

Un altro aspetto che viene spesso criticato come uno dei maggiori problemi del Venezuela è la corruzione nei ranghi del governo. Mi parli dell’etica politica che governa in Cile.

Il modo migliore per rispondere a questa domanda è facendo un paio di esempi che tutto il Cile conosce nei particolari.

La legge sulla pesca, promulgata da Piñera nel suo primo governo, è considerata un esempio quasi perfetto di corruzione e concussione. Dozzine di parlamentari e senatori corrotti, ministri e sottosegretari che hanno ricevuto milioni di dollari, completano i paragrafi della legge redatti dalle grandi compagnie di pesca e inviati via e-mail al governo. Tutto quanto sopra è stato dimostrato dal sistema giudiziario. Risultato? La legge è ancora in vigore, con il pretesto che in Cile una legge non può essere annullata.

SQM, il più grande produttore al mondo di litio, fu dato da Pinochet a suo genero, Julio Ponce Lerou. Negli ultimi 10 anni, ha acquistato parlamentari da tutti i partiti politici del duopolio. Tutti i casi sono documentati, gli uomini d’affari hanno confessato e i parlamentari hanno riconosciuto di aver ricevuto i contributi. Risultato? Tutti hanno raggiunto “accordi” con il sistema giudiziario e nessuno di loro è stato condannato.

Solo due giorni fa è stato rivelato come Piñera nel suo primo mandato sia riuscito a ottenere una spiaggia privata di fronte a una delle sue numerose case nei laghi del sud del Cile. È un piccolo esempio di ciò che viene rivelato ogni giorno nel nostro paese: la corruzione e soprattutto l’abuso di potere sono stati integrati nella politica cilena.

La principale motivazione dei governi degli Stati Uniti e dell’Europa, che promuovono e sostengono il tentativo di colpo di stato contro il governo di Nicolas Maduro, è l’enorme ricchezza di risorse naturali del Venezuela, oggi gestita dallo Stato. Anche il Cile è un paese ricco in questo senso. Chi beneficia delle risorse naturali nel paese?

In Cile le risorse naturali hanno da tempo cessato di appartenere ai cileni. Il rame nazionalizzato da Allende con il sostegno unanime del Congresso nazionale, ora appartiene per l’80% alle multinazionali. Il litio, una ricchezza strategica, a due gruppi economici, le risorse di pesca sono state date a 7 famiglie, l’acqua è privatizzata -un caso unico al mondo- l’energia è gestita interamente da gruppi multinazionali. E a parte questo, le pensioni sono gestite da quattro gruppi stranieri. L’intero paese è in mani private.

La politica estera del Cile sembra non avere alcuna autonomia ed essere automaticamente allineata con i piani degli Stati Uniti. Qual è la ragione?

C’è una foto vergognosa che circolava sui social network qualche tempo fa. Durante la sua visita negli Stati Uniti, quando incontrò il presidente Trump, il presidente Piñera gli mostrò una bandiera degli Stati Uniti che conteneva una piccola bandiera cilena. Vedere l’immagine riprodotta nel mondo intero è stata una vergogna nazionale, ma allo stesso tempo una verifica della misura in cui questo governo, senza alcuna dignità, si allinea con il governo e le politiche interventiste degli Stati Uniti. Lo stesso accade al momento della firma dei trattati internazionali, in cui il Cile ha accettato condizioni assolutamente sfavorevoli per le piccole e medie imprese nazionali. Dietro questo atteggiamento servile ci sono chiaramente interessi economici al lavoro. Il diritto politico e commerciale cileno è profondamente legato agli interessi degli Stati Uniti e lo stesso presidente fa parte di questo legame.

Gli attacchi continui dei governi di destra contro il Venezuela sono un modo per distogliere l’attenzione dai problemi che riguardano i loro paesi? Oltre a ciò che è già stato detto, cosa si dovrebbe cambiare in Cile?

Il Cile ha bisogno di passare dall’attuale democrazia “formale” a una vera democrazia, con un’efficace partecipazione sociale. Per questo, la prima cosa è darci una nuova Costituzione generata attraverso un’Assemblea Costituente. D’altra parte, dobbiamo avanzare in modo rapido verso uno stato che garantisca i diritti sociali fondamentali. Recuperare le nostre risorse strategiche è un altro compito urgente. A livello internazionale, dobbiamo integrarci in modo costruttivo con l’America Latina, contribuendo al rafforzamento dei diritti umani e della democrazia nella regione.

Il Cile deve smettere di fingere di essere ciò che non è. Deve smetterla di dare “lezioni” ad altri paesi e concentrarsi sulla risoluzione dei molteplici ed enormi problemi sociali che abbiamo qui.

Articolo pubblicato su Revista América Latina en Movimiento Por el patio trasero 19/02/2019