A Pisa il digiuno europeo della fratellanza benevola

Il digiuno europeo del 22 maggio, sostenuto in Italia dal Centro Gandhi onlus, ha avuto a Pisa una decina di adesioni

con un presenza in Piazza Santa Caterina dalle 12 alle 15 e l’adesione in tutta Italia di almeno un centinaio d

i persone in vari luoghi e città, dal Nord al Sud e nelle isole.L’iniziativa per Pisa è stata ancora più significativa perché nasce in contemporanea con Angers, città da anni gemellata con Pisa, dove Gillles Octovales e il gruppo La Paix en Marche ne sono stati i promotori. Nelle intenzioni del gruppo francese

di Angers è di ripetere il digiuno il 22 di ogni mese. Quale forma migliore di gemellaggio si può concretizzare tra le due città

se non nel nome della pace e della nonviolenza ?Merito del digiuno, nel frastuono della campagna elettorale in corso, è di porre l’attenzione su temi forti, importanti, ben individuati nell’appello riportato qui sotto.

Digiuno europeo della fratellanza benevola per la solidarietà e i diritti umani

CAMMINARE PER EVIDENZIARE LA PROPRIA DETERMINAZIONE…

era il culmine delle lotte nonviolente di Gandhi. I suoi digiuni rigorosi dovevano farlo più forte durante i suoi combattimenti per la libertà e più saldo nelle sue rivendicazioni per la giustizia. La prima tappa essendo un’auto-rigenerazione. Potrebbero tali digiuni ispirarci tuttora in quest’anno 2019 cosi’ importante per l’Unione Europea ?

Questa nostra Europa aspetta uno slancio nuovo dal nostro sostegno forte a favore di una maggiore giustizia sociale, di una maggiore uguaglianza, di una maggiore protezione ambientale, di una maggiore fratellanza, di una difesa più attiva dei diritti umani e delle libertà.

Di fronte a tutte le sfide mondiali dei primi anni del XXIesimo secolo, proponiamo una nostra iniziativa francese aperta a tutta l’Europa affinché faccia da esempio mondiale. Si tratta di aiutare tutti quelli che soffrono qui o in qualsiasi altro luogo e promuovere un futuro migliore per tutti i giovani del pianeta !

“Siate, voi stessi il cambiamento che augurate per il Mondo” diceva Gandhi...

Perché non comminciare col gesto simbolico e potente d’una privazione volontaria durante un giorno per attingerci forze di condivisione e d’esempio, insieme a forze spirituali, filosofiche di autenticità e di umanità ? Atei, agnostici o credenti : perché non provare un digiuno che accomuni le diverse convinzioni ?

Inoltre, 112 *** firmatari invitano il digiuno volontario, durante 24 ore all’acqua o ad altre forme di digiuni (sigarette, alcol, dipendenze …) indipendentemente dalle loro convinzioni religiose o filosofiche, prima di tutto alle sette prime date simboliche fino alle elezioni europee, rimanendo libero di scegliere uno o più giorni in base alle loro possibilità …

Ciascuno sarà in grado di completare la propria azione donando il costo dei pasti (o altro) non consumato pagandolo ad una delle donazioni raccomandate che saranno sia locali (UE) che internazionali (non UE).

Personalità e cittadini francesi, europei e internazionali

sosterrà il progetto come e quando

e lo faccia scoprire a poco a poco, prima fino alle elezioni del 26 maggio,

poi poi nell’anno 2019!

*** NB- 112 come numero di emergenza ovunque nella Comunità europea … (oltre ai numeri nazionali)

Perché Fast 112? “Fast/fasting” in inglese significa digiunare, anche Fast è Veloce

Last Minute: seguendo il nostro 7 ° Digiuno proposto per la Giornata Mondiale della Biodiversità questo mercoledì, 22 maggio, aggiungiamo 2 giorni proposti di digiuno per incoraggiare la partecipazione del maggior numero, specialmente quelli per i quali è troppo difficile digiunare nei giorni feriali, e anche dare il tempo agli ultimi firmatari europei che vogliono aderire alla nostra iniziativa, e anche con alcuni ultimi video possibili online …

8 / Venerdì 24 maggio, Giornata dello sciopero del clima per i giovani e Laudato Si, giorno anniversario per la salvaguardia della Creazione.

9 / Sabato 25 maggio, Giornata dell’evento per la salvaguardia del clima in Europa

