Il 23 Aprile, Giornata Mondiale del Libro

«Attraverso la lettura e la celebrazione della Giornata Mondiale del Libro, il 23 Aprile, possiamo viaggiare con l’immaginazione». La Giornata Mondiale del Libro è indubbiamente una fonte di ispirazione, oltre che, in particolare quest’anno, tra l’aprile dello scorso anno e la giornata odierna, un’occasione per riflettere intorno al valore sociale del libro e della lettura: come strumento privilegiato di trasmissione della cultura e del sapere; come vettore della comunicazione e dell’insegnamento dei contenuti culturali, della didattica e della conoscenza, presso le più giovani generazioni; come supporto alla ricerca, strumento di costruzione del sapere critico, contenuto di valore sociale e culturale, a partire dal quale osservare, con sguardo lucido, la nostra realtà, quelle del passato, ed il tempo presente. In generale, un formidabile baluardo della cultura, come ricordò, tra gli altri, il grande Maksim Gorkij: «il libro è il più importante veicolo della cultura».

«I lavoratori impegnati nella creazione di libri hanno compiuto grandi sacrifici per fare sì che il popolo potesse ricevere libri intelligenti e onesti, che potessero aiutarlo nella vita. […] Il primo e principale interesse degli operatori culturali deve essere, infatti, quello di creare intorno a sé un ambiente ideologico che possa aiutarli nella realizzazione dei loro ideali». Così lo scrittore ebbe modo di esprimersi nelle sue Considerazioni Inattuali. Ma, più sopra, si ricordava anche il valore sociale del libro e si faceva riferimento al contesto pandemico e alle politiche di “confinamento” per mettere a tema il ruolo che il libro e la lettura hanno assunto di fronte alle costrizioni del presente e per dotare tutti e tutte di uno sguardo opportunamente critico di fronte alle – talvolta vere e proprie – distopie del nostro tempo. Non è un caso che lo scenario di fondo pandemico venga richiamato anche nella presentazione ufficiale della giornata: «Nel corso dell’ultimo anno, in cui la maggior parte dei Paesi ha assistito a periodi di confinamento e le persone hanno dovuto limitare il tempo trascorso fuori, i libri si sono dimostrati strumenti potenti per combattere l’isolamento, per rafforzare i legami tra le persone, per espandere i nostri orizzonti, stimolando, al contempo, le nostre menti e la nostra creatività».

«Durante il mese di aprile, e poi tutto l’anno, è fondamentale dedicare del tempo alla lettura. È un momento per celebrare l’importanza della lettura, favorire la crescita dei bambini come lettori e promuovere l’amore per la letteratura». In questo, il 23 Aprile, Giornata Mondiale del Libro, ripercorre, ogni anno, i contenuti e le motivazioni di fondo che hanno ispirato, sin dall’inizio, l’istituzione della giornata . D’altra parte, la data del 23 Aprile è stata scelta dalle Nazioni Unite proprio per il suo valore altamente simbolico ed evocativo, dal momento che si tratta di una ricorrenza significativa nella storia della letteratura mondiale. «È la data, infatti, in cui diversi autori di primaria grandezza, William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Garcilaso de la Vega (el Inca), sono scomparsi. Essa ha quindi rappresentato una scelta naturale per la Conferenza Generale dell’UNESCO, tenuta a Parigi nel 1995, per rendere un tributo universale ai libri e agli autori, incoraggiando tutti e tutte, al tempo stesso, alla lettura». Basta scorrere, per farsene un’idea, i temi che hanno fatto da cornice alla giornata nel corso delle ultime celebrazioni: quella del 2019 , ad esempio, ha celebrato la lettura e la letteratura gettando luce, in particolare, sull’importanza di proteggere e promuovere le lingue e le letterature dei popoli nativi, dal momento che, come evidenziato nel messaggio del Direttore Generale dell’UNESCO, «i libri costituiscono una forma di espressione culturale che vive attraverso e come parte di una determinata lingua».