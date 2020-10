La Colombia vive una deriva autoritaria e antidemocratica: docenti universitari

Quest'articolo è disponibile anche in: Spagnolo

Un considerevole numero di docenti di Università Colombiane, pubbliche e private, hanno inviato una lettera al presidente della Repubblica, Iván Duque Márquez, esprimendo preoccupazione per il modo in cui il Governo affronta le diverse questioni che attengono direttamente allo Stato Sociale di Diritto e al rispetto delle norme sancite dalla Costituzione Politica. Il gruppo dei docenti definiscono questa modalità una deriva autoritaria e antidemocratica.

Colombia, Ottobre 2020

COMUNICATO ALL’OPINIONE PUBBLICA

Come docenti universitari rifiutiamo la deriva autoritaria e antidemocratica dell’attuale governo. Questo rifiuto è motivato in particolar modo dagli episodi senza precedenti di abuso di potere, la non proporzionalità nell’uso della forza da parte degli agenti e dei corpi di sicurezza dello Stato nel corso dell’ultimo anno. Nella misura in cui la nostra attività scientifica, didattica e di ricerca ruota intorno o è influenzata da fenomeni e pratiche politiche, tacere di fronte a una situazione tanto critica come quella che stiamo attraversando oggi in Colombia sarebbe intellettualmente disonesto e sarebbe contrario alla nostra vocazione.

Ci sembra evidente che tali abusi non siano fatti isolati, né che siano da attribuire a un fenomeno di “mele marce” all’interno dei Corpi della Polizia Nazionale o dell’Esercito. I casi coperti dai media, come l’omicidio di Dilan Cruz per mano della Squadra Antisommossa (ESMAD) del 25 novembre scorso e i 23 detenuti assassinati dall’INPEC (Istituto Nazionale Carcerario e Penitenziario, n.d.t.) nel carcere Modelo, sommati a quello di Javier Ordoñez del 9 settembre 2020 da parte della Polizia di Bogotà e quello di Juliana Giraldo commesso dall’Esercito il 24 settembre, sono solamente la punta dell’iceberg. Oltre 13 tra manifestanti e passanti sono stati uccisi durante la manifestazione del 9 e 10 settembre, in cui si sono avuti inoltre circa un centinaio di feriti da arma da fuoco. Questi fatti accaduti in grandi città vanno a sommarsi a una lunga lista di casi di abuso sessuale, violazioni e torture all’interno dei Centri CAI e in zone rurali del nostro paese, denunciati fino alla nausea dalle presunte vittime e in massima parte ancora impuniti.

Nell’ambito dello Stato di Diritto, vigente in Colombia e sancito dalla Costituzione Politica del 1991, le autorità e gli altri funzionari pubblici hanno l’obiettivo superiore di assicurare la realizzazione dei valori, principi e fini della Repubblica. Il rispetto della dignità umana non deve essere una figura retorica, ma un imperativo giuridico applicabile a tutte le istituzioni e a tutti i livelli. Fatti come quelli accaduti sono gravissimi, illegali, incostituzionali, inaccettabili e da ripudiare. Il rispetto di tali istituzioni per la Carta Superiore e per la legge è messo in discussione. C’è poco disaccordo sull’attuale rapporto tra i poteri pubblici nel nostro Paese, che si trova in un punto di tensione estrema e che dovrebbe mettere in allerta le forze politiche democratiche, i movimenti dei cittadini e i settori scientifico e letterario.

Altri organismi hanno già messo in guardia rispetto alla gravità della situazione in Colombia: lo scorso 20 di febbraio l’ONU, in un rapporto dell’Alto Commissariato per i Diritti dell”Uomo (ACNUDH), ha mostrato la sua preoccupazione, raccomandando di trasferire il Corpo di Polizia dal Ministero della Difesa al Ministero dell’Interno, e ha fatto un appello urgente perché l’ESMAD sia trasformato. D’altro canto, nel contesto delle tragiche notti del 9 e 10 settembre, l’Ufficio del Mediatore e l’Ufficio del Procuratore Generale hanno sottolineato l’inosservanza da parte della Polizia della catena di comando che fa capo al Sindaco di Bogotá, e del regolamento interno della forza pubblica. Infine, la Camera di Cassazione Civile della Suprema Corte di Giustizia si è pronunciata il 22 settembre per segnalare che dal 2005 in Colombia si stanno violando il diritto a una protesta pacifica, alla partecipazione dei cittadini, la vita, l’integrità personale e il giusto processo, così come il diritto a “non essere sottoposto a sparizioni forzate”, ricordando le minacce generalizzate alle libertà di espressione, riunione, circolazione e movimento.

A differenza del precedente, il presidente Iván Duque e il partito di governo, il Centro Democratico, non soltanto hanno mostrato un sostegno incondizionato alla forza pubblica – nonostante i presunti crimini commessi e in contrasto con le proteste civili, giudiziali e internazionali – ma hanno fatto ricorso a espedienti legali per disattendere i loro doveri costituzionali, i mandati della Magistratura e l’impegno di rappresentanza contratto con una popolazione civile eterogenea. Inoltre, l’iniqua esibizione di violenza da parte di agenti dello Stato non può essere paragonata agli eccessi di alcuni civili; il ruolo della polizia è assicurare una convivenza civile e non quello di determinare una logica bellica, né quello di costruirsi quale ennesima fazione dello sconvolgimento sociale. Lo Stato guidato in modo razionale e costituzionale, nell’esercizio delle sue funzioni non potrà mai far uso di mezzi coercitivi, come gang o squadroni ai margini della legge. Il principio di legalità lo impedisce e la morale pubblica lo esige.

Infine, se vogliamo costruire uno Stato forte, capace di garantire la supremazia della legge e aspiriamo a promuovere un regime politico realmente democratico, non è opportuno ridurre il malessere sociale a supposte infiltrazioni della guerriglia, a vandalismi o, ancor meno, ad agende di parte. La congiuntura attuale è di dimensioni storiche, pertanto è urgente modificare la dottrina e la struttura organizzativa della Polizia Nazionale perché operi all’interno del Diritto e risponda alle necessità civili e democratiche di un Paese che sta lottando per costruire la pace.

-Andrea Arango Gutiérrez

Docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche Università Autonoma di Manizales

-Mateo Villamil Valencia

Docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche Università Autonoma di Manizales

Traduzione dallo spagnolo di Manuela Donati. Revisione: Silvia Nocera