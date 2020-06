Finalmente Pescara diventa arcobaleno: al via la settimana dell’Abruzzo Pride

Domani, 20 Giugno, inizierà la Pride Week a Pescara, una settimana di eventi che sostituirà, a causa del Covid 19, la classica parata Pride della regione abruzzese.

Una settimana di incontri di approfondimento presso il Circolo Aternino di Pescara (Piazza Garibaldi 51) la cui inaugurazione si terrà proprio domani alle 18 e che si concluderà con un flash mob finale il 27 Giugno, data in cui si sarebbe dovuta tenere la sfilata arcobaleno.

Da domenica ingresso libero per chiunque vorrà visitare le due mostre presenti, “Loves” incentrata sulla nascita dei movimento di Stonewall e “Religo”, di Simone Celio, che tratta della comunità LGBTQI+ negli ambienti religiosi, tematica molto spesso poco tratta e ignorata.

Tra gli incontri della settimana, spiccano relatori ed ospiti dal respiro nazionale, come Sandro Gallittu, responsabile Nazionale Ufficio Nuovi Diritti CGIL con cui si discorrerà delle discriminazioni sul lavoro, il mercoledì 24 Giugno e Porpora Marcasciano, presidente del “Movimento Identità Trans”, che presenterà, il giorno dopo, il suo libro “L’aurora delle Trans cattive”.

“Per noi era importante organizzare il Pride nonostante questa emergenza sanitaria” ha affermato Manuela di Nardo, portavoce del Coordinamento Abruzzo Pride.

“Durante questo lockdown il nostro pensiero è andato a tutte quelle persone della comunità che hanno subito discriminazioni e violenze in casa, che sono state costrette a convivere forzatamente con familiari omofobi e che non accettavano il loro orientamento sessuale sessuale senza poter andare via di casa”.

E non solo in Abruzzo, l’ondata Pride non ha fermato moltissime altre regioni e città di Italia: Napoli ha proposto una Pride Week come in Abruzzo, a Roma un “corteo destrutturato” in cui ognuno può scendere e camminare per le strade della capitale indossando un indumento arcobaleno, a Milano, invece, dove i contagi sono superiori rispetto al resto della penisola, iniziative online.

Il Circolo Aternino sarà dunque aperto dalle 16.30 fino alle 21 per assistere agli incontri, per visitare le mostre o per usufruire del servizio Info Point, un punto di riferimento durante questa settimana pride per chi volesse un consulto o informazioni riguardo le associazioni.

Il Manifesto di Abruzzo Pride e dei vari eventi che l’animeranno