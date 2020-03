Un incantesimo si è rotto

Quest'articolo è disponibile anche in: Inglese, Spagnolo, Tedesco

Per la maggior parte dell’ultimo mezzo secolo, che è ciò che posso ricordare (ho 51 anni), è esistita una linea nascosta, di cui raramente si parla, che non doveva essere attraversata negli Stati Uniti. Questa linea comporta un tacito accordo collettivo secondo cui qualunque cambiamento prodotto deve aver luogo all’interno di una piccola gamma di possibilità stabilite come un sistema apparentemente onnisciente. Per molto tempo, questo sistema o lista di taciti limiti considerata onnipresente ha interessato ogni campo, dai mezzi di comunicazione alla politica, le arti e principalmente ciò che racchiude l’economia…che, in pratica, è tutto. Fino a poco tempo fa, si credeva che non esistesse nessun’altra opzione se non quella di conformarsi alle imposizioni di questo sistema.

Tuttavia, qualcosa ha iniziato a cambiare ultimamente. Sembra che un incantesimo si sia spezzato. Eviterò (per adesso) di elencare le possibili ragioni che hanno condotto a ciò e parlerò unicamente su quello che considero il punto:

Noi, gli Stati Uniti, stiamo cominciando a ravvivarci. Tu ed io non abbiamo bisogno che le indagini o gli esperti canonizzati ci dicano ciò che sentiamo, ciò che dobbiamo pensare o ciò di cui necessitiamo. Non ho mai pensato che l’avrei detto, ma come paese abbiamo l’opportunità di diventare un faro capace di propagare luce con il fine di collaborare nella guida del mondo, che è perso nelle oscure acque del nonsenso e dell’individualismo schizofrenico. Sì, questo riconoscimento, questo risvegliare sembra estendersi oltre le frontiere alzate dall’uomo e che sono servite come mezzo di separazione e controllo.

La gente sta cominciando a vedere realmente che il nostro prossimo passo evolutivo come specie è riconoscere che siamo Una Sola Famiglia Globale e che la nostra vocazione è trattarci come tali. Possiamo continuare ad apprendere e a creare senza nessun limite e, nel frattempo, ci prendiamo cura l’uno dell’altro, celebrando la nostra diversità. La gente si sta rendendo conto che questa è la sponda in cui DOBBIAMO stare. Occorre evidenziare che l’altro aspetto che si sta rivelando chiaro per molti è che i politici ben intenzionati come Bernie Sanders non possono indurre a un cambiamento agendo in solitaria, ed è per questo che tutti noi dobbiamo fare la nostra parte affinché accada realmente qualcosa. *Questo è un compito molto più grande di ciò che riguarda la politica in generale o di chi voteremo. Si tratta di adottare un sistema di valori totalmente nuovo. Se dovessi dirlo con una frase, si ridurrebbe a: Nulla al di sopra dell’Essere Umano e nessun Essere Umano al di sotto dell’altro. Questo è il nostro destino comune, prenderci cura l’uno dell’altro e dell’ambiente. Difatti, questa propensione verso la solidarietà e la compassione è la nostra propensione in quanto umani. Questo è un punto che intendo di approfondire nei prossimi articoli.

Traduzione dallo spagnolo di Francesca Crisci