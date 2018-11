Palermo,12 novembre, corteo: Liberiamo il Mediterraneo

Liberiamo il mediterraneo

Palermo e’ stata scelta dal Governo penta-leghista come sede della Conferenza internazionale sulla Libia il 12 ed il 13 Novembre.

E’ stata scelta Palermo per la sua collocazione al centro del Mediterraneo; un mare che, con la complicità degli ultimi governi, si e’ trasformato in una zona di guerra e in un cimitero.

La Sicilia invece d’essere il naturale crocevia di pace, fratellanza, solidarietà fra i popoli delle diverse sponde del nostro Mare, e’ stata trasformata per gli interessi delle grandi potenze in una terra militarizzata, una portaerei e una sede di basi militari controllate dagli americani e dalla NATO come Birgi, Sigonella, il Muos di Niscemi, Lampedusa, Pantelleria.

L’establishment mondiale si autocelebra e ancora una volta assicura di operare per garantire pace e diritti. Quella che viene venduta come pace è, però, sempre di più un deserto creato a forza di interventi militari che non determinano mai alcun miglioramento nella condizione di vita delle popolazioni interessate.

Nonostante le scarse probabilità che si arrivi ad un esito positivo e, pur permanendo le evidenti differenze di interessi fra i singoli Paesi, in particolare Italia e Francia, la Conferenza riveste una grande importanza in primo luogo per i paesi dell’Unione Europea, principali destinatari dei flussi che, partendo dall’Africa subsahariana, attraversano proprio la Libia.

Nella questione libica, tuttavia, non si risolve la vicenda delle migrazioni dall’Africa all’Europa. Queste migrazioni sono state negate da Stati che hanno cancellato ogni via legale d’ingresso differente dall’asilo per poi non riuscire a gestire l’inevitabile aumento del numero di richieste di protezione internazionale.

Ritenere che la Libia possa essere stabilizzata e quindi continuare ad essere il “cancello chiuso” verso il continente europeo significa chiudere gli occhi di fronte alle condizioni delle persone che si trovano oggi in quel Paese o ci arriveranno in futuro trovandosi ad essere schiavi di un luogo da cui è impossibile uscire, soggette a stupri di guerra e violenze indiscriminate.

Anche il Popolo Libico è vittima di questa modalità di gestione dello scacchiere internazionale, costretto a vivere una condizione bellica permanente. Chi non è riuscito a mettersi in salvo, ad esempio scappando verso gli stati limitrofi, vive una costante quotidianità fatta di segregazione e morte.

Una vicenda, quella libica, che attiene anche alla questione ambientale, drammaticamente sottovalutata da un establishment globale che continua a non occuparsi, arrivando perfino a negarlo, del fenomeno del riscaldamento globale di fronte all’evidenza delle sue drammatiche conseguenze sotto gli occhi di tutti.

Dobbiamo poi denunciare come l’eterno stato di emergenza in cui ci fanno credere di vivere stia determinando una progressiva esigenza di sicurezza cui sacrificare diritti e privacy di ciascuno/a. Una sicurezza basata sul controllo, insomma, cui oggi più che mai bisogna contrapporne una basata sulle libertà e sui diritti.

Anche se alcuni volti sono cambiati, le modalità di governo dei leader che si riuniranno a Palermo sono in piena continuità con quelle di chi ha determinato questo pantano.

Per una vera PACE, per la COOPERAZIONE fra i popoli, per la LIBERA CIRCOLAZIONE degli esseri umani nel Mediterraneo e altrove invitiamo tutti e tutte a sostenere il percorso di MOBILITAZIONE contro questo vertice di falsa pace.

Associazione Antimafie Rita Atria

ARCI

Alternativa Libertaria / FDCA

Associazione Donne Di Benin City Palermo

Associazione Pellegrino della Terra Onlus

Centri Sociali Palermo

CISS – Cooperaz.Internaz Sud Sud

Cobas – Palermo

Comitato Antirazzista Cobas

Comitato di base No Muos – Palermo

Coordinamento Palermo Pride

Emmaus Palermo

Federazione Anarchica Siciliana

Forum Antirazzista Palermo

Fronte della Gioventù Comunista

Handala

Laici Comboniani

Movimento No Muos

Partito Comunista

Potere al Popolo

Radio Aut

Rifondazione Comunista Fed. di Palermo

Sakalash

Sinistra Comune

Sinistra Italiana

Unione Sindacale di Base Fed. USB Palermo

ZEN Insieme