Prossimo futuro n. 30   12 – 18 luglio

Bollettino di informazione della redazione di Pressenza sugli eventi della prossima settimana.

12 Luglio: dibattito sulle missioni militari all’estero

In contemporanea con il dibattito parlamentare riguardante la Deliberazione governativa sull’impegno per il 2021 delle missioni militari all’estero, un confronto tra società civile, accademici e gli esponenti parlamentari direttamente coinvolti nell’iter in corso. 12 Luglio ore 17.30

Roma: festival cinema d’Idea

In attesa della 5a Edizione del Festival Cinema d’Idea – International Women’s Film Festival, che si svolgerà a Roma a settembre con la cerimonia di Premiazione, arrivano tre giornate di eventi speciali. Si parte martedì 13 luglio presso Il Cantiere (Via Gustavo Modena, 92) nel cuore di Trastevere, con la proiezione alle ore 21.30 dell’opera prima della regista libanese Noor Gharzeddine Are you Glad I’m Here? (2018).

A seguire, alle ore 23.00, si terrà la proiezione in anteprima del documentario iraniano Gracefully di Arash Es’Haghi/ Tala Azadravesh (2019), presentato da Parisa Nazari.

La serata sarà anticipata alle ore 21.00 dalla presentazione del Festival alla presenza della madrina, l’attrice e regista Lidia Vitale e della Presidente di Giuria, l’attrice, regista e pittrice Rosa Pianeta (che sarà presente anche agli appuntamenti del 14 e del 20 luglio).

Mercoledì 14 luglio alle 21.30 si terrà la proiezione in anteprima dell’opera prima di Natalija Avramovic Spring Poem (2021); alle 23.00, invece toccherà al documentario (sempre in anteprima) di Megan Jones Six Angry Women (2021).

Martedì 20 luglio, poi, si proseguirà sempre alle ore 21.30 con la presentazione del lavoro teatrale scritto da Dacia Maraini dal titolo “Figlio, figlio amato” un intenso monologo scritto per ed interpretato da Liliana Paganini.

Seguirà alle 21.45 la proiezione di Desrances di Apolline Traorè (2019); la serata si concluderà con la visione del documentario In the image of God (2020) di Bianca Rondolino.

Il Festival Cinema d’Idea, realizzato dall’associazione culturale La Tribù dell’Arte, vuole essere una vetrina ed un punto d’incontro per il talento ed il lavoro femminile, combattendo la scarsa presenza del punto di vista femminile, troppo spesso completamente assente.

Per questo il Festival – diretto dalla regista e autrice Patrizia Fregonese de Filippo, vicepresidente dell’Associazione – ogni anno si batte per delle reali “pari opportunità”, portando all’attenzione del pubblico numerosi film diretti da donne provenienti da tutto il mondo, con uno special Focus sull’Iran.

15 luglio campagna social contro il rinnovo degli accordi con la Libia

Il prossimo 15 luglio si voterà il rinnovo delle missioni internazionali, tra cui la Libia. Questo significa il rinnovo del finanziamento della cosiddetta Guardia costiera libica.

A causa di questo accordo vengono quotidianamente violati i diritti e perpetrati abusi, violenze e stupri su persone in cerca di una migliore opportunità in Europa. Nel Mediterraneo così come nei centri di detenzione libici.

Per porre fine a tutto ciò, assieme alle organizzazioni della Civil Fleet e ad altre realtà della società civile abbiamo organizzato una campagna sui social media per convincere i nostri rappresentanti a votare contro questo scempio. La campagna utilizzerà due hashtags: #NienteAccordiConLaLibia e #NonSonoDAccordo.

Monteforte Irpino: presentazione del libro di Giovanni Sarubbi

15 Luglio 2021, nella piazzetta antistante la Chiesa di San Martino a Monteforte Irpino alle ore 18,30 presentazione di “GIORNI BELLI,GIORNI BRUTTI”, Poesie d’amore e di varia umanità di Giovanni Sarubbi.

Interverranno: Costantino Giordano- Sindaco di Monteforte Irpino; Rosanna Sirignano- Dott.ssa in studi islamici; Ing. Michele Zarrella Mimmo Limongiello; Alfredo Cucciniello – Presidente Acli Provinciali Avellino; Sara Sarubbi – Figlia di Giovanni Sarubbi.

Il libro è una raccolta di poesie che Giovanni ha scritto nel corso di 40 anni in luoghi e circostanze diverse. Un modo per estraniarsi, far confluire i pensieri nel cuore e nella testa e trasportarli in versi, scaturiti da notizie di cronache, vicende personali, dall’osservazione della natura e che grazie alla spinta di sua moglie Lucia hanno preso forma in questa raccolta. Sfortunatamente Giovanni non ha potuto avere il piacere di vederne la pubblicazione, in quanto le copie son giunte a casa poco dopo la sua improvvisa scomparsa.

TRENTINOINJAZZ 2021, dieci anni di jazz!, Dal 16 luglio 2021

Arriva al decennale il TrentinoInJazz, una delle più apprezzate e articolate rassegne jazz italiane, che dopo un difficile 2020 torna con una significativa decima edizione, ancora una volta all’insegna del network che unisce rassegne preesistenti sul territorio trentino. Vera e propria rete di spettacoli, TrentinoInJazz è una delle più lunghe iniziative musicali del panorama nostrano ed europeo: preceduto da un’anteprima partita a giugno, il festival termina in inverno, copre tre stagioni grazie al networking tra enti locali e organizzatori, è aperto a varie declinazioni del jazz e generi affini, coinvolge centinaia di musicisti, addetti ai lavori e promoter, mette in connessione attività artistiche, comuni, accoglienza e turismo in alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia e d’Europa. A questo va aggiunto l’ingresso gratuito per la maggior parte delle serate. Trentino Jazz è la APS presieduta da Chiara Biondani che ha ideato e coordina il TrentinoInJazz, dal 2011 un cartellone di manifestazioni “federate” sull’intero territorio della provincia di Trento. TrentinoInJazz 2021 punta sulle diverse espressioni del jazz contemporaneo e si snoda tra sei rassegne diverse: Ai Confini ed Oltre (dall’11 giugno); Valli del Noce Jazz (dal 16 luglio); Jazz&Wine (dal 9 settembre); Katharsis Giudijazz, Panorama Music, Lagarina Jazz e Valsugana Jazz Tour (queste con date da annunciare), ognuna con la propria identità artistica e connotazione territoriale.

Manifestazione nazionale per la Colombia e in ricordo di Mario Paciolla

Roma sabato 17 luglio 2021 – dalle 18 – Piazza Esquillino. Tejidos resilientes – Rete Umanitaria per la Colombia

Associazioni e amici della Colombia, hanno indetto manifestazione nazionale per dare visibilità alla tragedia colombiana, di cui la stampa italiana parla molto poco. Ricorre anche l’anniversario dell’assassino del ragazzo italiano Mario Paciolla.