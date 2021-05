Prossimo futuro n. 21  10 – 16 Maggio

Bollettino di informazione della redazione di Pressenza sugli eventi della prossima settimana.

Tutti i giorni 15 minuti di relax

La Piccola Scuola di Pace, in collaborazione col Centro Studi Umanisti “TiConZero” offre un’altra Pillola di Nonviolenza per questo lockdown: 15 minuti di relax, ogni giorno, alle 18.45 per fare insieme un relax secondo le tecniche di Autoliberazione. Un modo per staccare brevemente dalla vita quotidiana, prendersi uno spazio per rilassarsi, meditare, centrarsi, respirare.

Ciao Ciao Salute – Assemblea personale Sanità verso lo sciopero del 21 maggio

lunedì 17 ore 17:00 – diretta online FB – USB Sanità

In vista dello sciopero del personale della sanità del prossimo 21 maggio -data del G20 sulla Salute che si terrà in Italia, parliamo con i delegati #USB e con lo scrittore Valerio Evangelisti della sanità in Italia, di tutte le criticità emerse durante la pandemia, ancora tutte irrisolte e dei problemi del Personale: dalle mancate assunzioni al rinnovo del contratto

Senza Confini. In ricordo Di Carlo Carelli

martedì 11 ore 15:00 Il sindacato è un’altra cosa

L’11 maggio, a un anno esatto dalla prematura scomparsa di Carlo Carelli. Il sindacato è un’altra cosa-CGIL lo ricorderà con una iniziativa che racconta il suo impegno per la Zastava durante la guerra. Alla commemorazione parteciperanno: Lino Anelli (che allora collaborò al progetto “Non bombe ma solo caramelle”), Silvio Ziliotto (autore del libro Dayton 1995) e Massimo Mazzarini (delegato FILT, da poco rientrato dai Balcani per portare aiuti ai campi profughi). Coordinerà il dibattito Francesca Di Bella (segretaria FP CGIL di Lodi).

Storia della Germania dopo il muro. Dall’unificazione all’egemonia in Europa

mercoledì 12 ore 17:00 – Istituto Nazionale Ferruccio Parri

Presentazione del volume “Storia della Germania dopo il Muro. Dall’unificazione all’egemonia In Europa” (Bur, 2020) di Massimo Nava, organizzata dall’Istituto Nazionale “ Ferruccio Parri” (fondato nel 1949) che coordina la rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea in Italia, con lo scopo di raccogliere, conservare e studiare il patrimonio documentario del Corpo Volontari della Libertà e del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Discutono con l’autore: Gustavo Corni, Simone Duranti, Antonio Varsori. Coordina i lavori Mirco Carrattieri. Diretta Online: https://www.facebook.com/INSMLI/live – info

Opportunità e prospettive per i giovani nel PNRR.

MERCOLEDÌ’ 12 MAGGIO 2021 dalle 17.30 alle 19.30 si svolgerà l’ incontro, promosso dal Gruppo di consapevolezza civica “Emilia-Romagna diversa” in collaborazione con Auser regionale. Il tema affrontato sarà “Opportunità e prospettive per i giovani nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Con Luciano Monti e Maria Cristina Pisani; l’incontro sarà coordinato da Silvia Giannini (Condirettore scientifico Fondazione B. Visentini) e Anna Salfi (Presidente Consiglio Nazionale Giovani). L’iniziativa si svolgerà sulla piattaforma Zoom, messa a disposizione da ASPPInext, con accesso attraverso il seguente link: https://zoom.us/j/98922782517?pwd=TjA4azVHNHp6ZVVqQWNUcy9DRlk1UT09.

La sfida nucleare nel XXI secolo

Mercoledì 13 Maggio 2021 ore 17:30

Incontro promosso da Movimento Focolari e IRIAD Archivio Disarmo. In diretta online sul canale YouTube: EconomiaDisarmata https://youtube.com/c/Economiadisarmata. Intervengono:

Maurizio SIMONCELLI IRIAD (Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo) , Francesco LENCI USPID – GI-STS CNR (Unione degli Scienziati Per Il Disarmo), Diego LATELLA USPID – GI-STS CNR Pisa) (Unione degli Scienziati Per Il Disarmo), Vincenzo CAMPORINI IAI (Istituto Affari Internazionali), Valerio NEGRO Capo Ufficio V MAECI DGAP (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Direzione Generale per gli affari politici e di sicurezza), Lisa CLARK IPB(International Peace Bureau)

Coordina l’incontro Carlo CEFALONI Movimento dei Focolari Italia

Giovedì 13 maggio 2021 Medio Oriente

ore 18.00 in streaming sul canale youtube della Biblioteca Cabral Marcella Emiliani presenta il suo ultimo libro Purgatorio arabo. Il tradimento delle rivoluzioni in Medio Oriente (Laterza, 2020). Dialogano con l’autrice Alessandro Pioppi (Università orientale di Napoli) e Francesca Biancani (Università di Bologna)

Obiezione di coscienza e solidarietà internazionale: il caso della Turchia

International Fellowship of Reconciliation – IFOR è lieta di invitarvi al 4° webinar della serie “CAMPAGNA PER L’OBIEZIONE DI COSCIENZA” che è organizzata insieme con Quaker United Nations Office e War Resisters’ International.

14 maggio alle ore 16:30

Questo webinar si concentrerà sulla #SolidarietàInternazionale e presenterà il caso della Turchia dove la condizione degli obiettori di coscienza è definita come “morte civile”. Avremo l’opportunità di ascoltare l’organizzazione turca per l’obiezione di coscienza Vicdani Ret Derneği e alcuni obiettori che condivideranno la propria esperienza personale. Il webinar si svolgerà in lingua inglese, spagnola e turca con traduzione simultanea.

evento Facebook : https://www.facebook.com/events/496529641470686?ref=newsfeed

Non siamo eroi – incontro con l’autrice per capire la crisi climatica

venerdì 21 ore 10:00 – Online: youtube.com – Fridays For Future Brescia \ Biblioteca di Concesio \ Fridays For Future Italia

Incontro con Sara Segantin, autrice del romanzo Non siamo eroi, attivista e divulgatrice scientifica con un Master in Comunicazione della Scienza. evento preparato in contemporanea per tutte le scuole d’Italia! Sarà una vera e propria trasmissione di un’ora, in diretta live dalla Biblioteca di Concesio (BS) che ospiterà Sara e l’intervistatore. La trasmissione sarà inoltre interattiva: tramite smartphone o pc, sarà possibile votare ai sondaggi, fare domande e interagire nella chat. La diretta comincerà alle ore 10 sul canale YouTube di Fridays for Future Italia al link:

https://www.youtube.com/channel/UCT2g-HyfrGn-3m8blfRa4NA

Firenze ricorda la Nakba

sabato 15 maggio alle ore 16.00 in Via Martelli a Firenze

Presidio promosso dall’associazionismo pro Palestina per ricordare la Nakba, la catastrofe, inizio della tragedia del popolo palestinese.

Proibizionismi e imposizioni: antipodi dei beni comuni

sabato 15 ore 10:00 – Forum Tramandare

Quinto appuntamento con il Forum intergenerazionale TRAMANDARE (su piattaforma Zoom) su “Proibizionismi e imposizioni, antipodi dei Beni Comuni”. Il tema richiama l’attenzione su tematiche complesse che attraversano oggi le società e che esigono spazi di dibattito e deliberazione.

Interverranno alla discussione:

– Giacomo Marramao, Filosofo, Professore di Filosofia Teoretica e Politica, Università di Roma3;

– Marco Cappato, attivista politico, Presidente di “Eumans- Cittadini/e per la democrazia e la sostenibilità”, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, ex Deputato europeo;

– José Manuel Pureza, Deputato all’Assemblea della Repubblica Portoghese, ricercatore nel Centro di Studi Sociali, Università di Coimbra.

– Alessia Ciravegna, studentessa, Liceo “Vittorio Alfieri”, Torino.

Introdurrà il dibattito Ugo Mattei. Modera Gilda Farrell. Traduzione di Mariella Pittari.

