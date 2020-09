Settimana Internazionale del Reddito di Base 2020: “Freedom to chose”

Il 14 settembre 2020 è stato il giorno di avvio della 13a Settimana Internazionale del Reddito di Base (IBIW). L’obiettivo è quello di uno sforzo globale coordinato e di una grande presenza in diversi Paesi. Il motto di quest’anno sarà “Freedom to Choose” (libertà di scegliere, ndt).

Il 2020 è stato teatro di grandi proteste in tutto il mondo, alla ricerca di una maggiore giustizia sociale. A partire da Black Lives Matter, le proteste sono diventate globali al grido di “adesso basta”: i governi devono riflettere e servire la società in modo più realistico. Paesi diversi hanno avuto punti di contatto diversi, ma tutte le proteste si sono concentrate sulla giustizia sociale, con l’uguaglianza come obiettivo primario. Come tutti sappiamo, l’uguaglianza comprende vaste aree di impegno sociale, ma la mancanza di denaro è il fattore determinante per cambiare l’obiettivo e le prospettive della maggior parte di questi sforzi.

La terza settimana di settembre ci offre l’opportunità di mettere in primo piano il Reddito di Base per mostrare la ricchezza del movimento e del messaggio in tutte le parti del mondo. Sappiamo che tutti, sia come individui che come membri di gruppi più grandi, vogliono che la loro voce sia ascoltata e hanno idee su come farsi sentire e far giungere il proprio messaggio. La Settimana internazionale del Reddito di Base offre a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione in collaborazione con un insieme più vasto. Ognuno può far sapere al mondo che è parte di una voce globale più ampia, che sostiene un piano su cui ognuno di noi può appoggiarsi e raggiungere con fiducia il futuro.

Il tag #countonbasicincome è usato da diversi anni per focalizzare i social media sul movimento. Incoraggiamo ancora una volta tutti a usare quell’hashtag per mostrare le attività che si stanno pianificando e per farle conoscere a tutti.

Gli eventi possono essere aggiunti al Calendario della settimana del reddito di base in modo che tutti ne siano a conoscenza. Per pianificare il vostro evento 2020 cliccate qui.

Di seguito riportiamo il calendario delle iniziative per la Settimana Internazionale per il Reddito di base in Italia (in aggiornamento):

– Ferrara per la settimana internazionale per il reddito di base.

vai al link per leggere il programma: https://www.bin-italia.org/ferrara-per-la-settimana-internazionale-per-il-reddito-di-base/

Lunedi 14 Settembre:

– Ore 18.00: Reddito di base: tutto il mondo ne parla. Con Sandro Gobetti e Michele Gianella. Organizza David Orban – Searching for the Question. Evento online live: https://www.youtube.com/channel/UC6igX1HNqU3aCaAE081I_2Q/

– In occasione della Settimana internazionale per il reddito una nuova pubblicazione dal titolo “Reddito di cittadinanza. Italia ed Ecuador, due modelli a confronto”, di Samina Zagar. Vai al link per maggiori informazioni: https://www.bin-italia.org/in-occasione-della-settimana-per-il-reddito-di-base-dal-14-settembre-una-nuova-pubblicazione-online/

Martedi 15 Settembre:

– Ore 18.00: Reddito di base: sperimentazioni nel mondo e prospettive per l’Italia e l’Europa. All’incontro, che sarà trasmesso online, sono invitati come relatori Sandro Gobetti e Giuseppe Allegri del BIN Italia. Organizza il Circolo Nomade Accelerazionista di Bologna in collaborazione con il BIN Italia. Per la diretta vai al link:

https://www.facebook.com/nomadeaccelerazionista/

Ore 18.00: inaugurazione ufficiale del sito “che reddito vuoi?” All’interno dell’iniziativa Reddito di base: sperimentazioni nel mondo e prospettive per l’Italia e l’Europa. Evento online.

https://www.facebook.com/nomadeaccelerazionista/

per visitare il sito https://www.cheredditovuoi.org/

Mercoledi 16 Settembre:

– Ore 20.00: Reddito di base universale: il vaccino sociale del XXI secolo. Incontro con Philippe Van Parijs. A cura del Circolo Nomande Accelerazionista Bologna. Evento online: https://www.facebook.com/events/2011564942331681/

– Ore 21: Lunga vita e prosperità. Reddito per tutti e tutte. Con Sandro Gobetti, Presidente del BIN Italia (da remoto). Organizza Comunità Emmaus Ferrara. (per partecipare live è necessaria la prenotazione)

Giovedi 17 Settembre:

– Ore 21:00: Reddito di base: applicazioni e prospettive. Incontro su Twitch TV con Sandro Gobetti, Presidente del BIN Italia.

Vai alla pagina FB dell’evento: https://www.facebook.com/events/1205848789795500/?active_tab=about

– Milano: dalle ore 19 presso Isola Pepe Verde, in Via G. Verde 10, “Il reddito di base rende liber@” a cura del BIN Italia in collaborazione con il Collettivo GigaWorkers Milano. Per maggiori informazioni vai al link: https://www.bin-italia.org/milano-17-settembre-2020-il-reddito-di-base-rende-liber-settimana-internazionale-per-il-reddito-di-base-basic-income-week/

Venerdi 18 settembre:

– Una foto per la settimana internazionale per il reddito di base. Fai una foto, un messaggio e un’immagine della tua città nella foto. Invia la foto su Tweet o FB usando l’hashtag #countonbasicincome

Sabato 19 Settembre:

– Roma: dalle ore 20.00 alla Festa di Momo Edizioni, presso il CSOA La Torre, in Via Bertero 13 a Roma, diretta con Spinacity Radio, musica e parole a cura del BIN Italia. Vai all’evento su FB: https://www.facebook.com/events/812214652913746/

– Bologna: dalle ore 17.00 presso l’Ex Centrale in via di Corticella 129 a Bologna. “Crisi e futuro: reddito universale e accelerazione tecnologica”. Interventi di Andrea Fumagalli, Università di Pavia e vice-presidente del Basic Income Network Italia; Federico Chicchi, Università di Bologna e co-autore del “Manifesto del reddito di base”. Per maggiori informazioni: https://www.bin-italia.org/bologna-19-settembre-2020-crisi-e-futuro-reddito-universale-e-accelerazione-tecnologica-settimana-internazionale-per-il-reddito-di-base-basic-income-week/

Domenica 20 Settembre:

– ore 18.30, webinar dal titolo: “Il lavoro autonomo per la continuità di reddito. Riforma degli ammortizzatori sociali verso un reddito universale per tutte e tutti”. Organizza l’iniziativa M.G.A. – Sindacato nazionale forense (Mobilitazione Generale Avvocati). Per seguire l’evento vai su: https://www.facebook.com/groups/MobilitazioneGeneraleAvvocati

Per seguire tutte le iniziative internazionali, almeno quelle segnalate con eventi Facebook vai al link:

https://www.facebook.com/pg/BasicIncomeWeek/events/