La violenza di genere durante e dopo il Covid-19

Associazione Per i Diritti umani è una associazione culturale che da circa sette anni si occupa di monitorare la tutela dei diritti fondamentali in Italia e nel mondo e di sensibilizzare sui temi che attraversano l’attualità e, spesso, feriscono l’umanità. Lavora nell’ambito dell’informazione (tramite il periodico nazionale www.peridirittiumani.com) e tramite la formazione/comunicazione, organizzando laboratori e progetti dedicati agli istituti scolastici e alle università e convegni, conferenze, approfondimenti rivolti alla cittadinanza.

Associazione Per i Diritti umani, durante la prima fase della pandemia, ha organizzato una serie di eventi online – ancora in corso – in cui ha ospitato vari personaggi della Cultura, dell’Informazione, della Scienza per commentare l’impatto del Covid-19 sulla società e per capire quali possano essere le nuove buone pratiche da attivare per la ripartenza. La rassegna di streaming si intitola “Perché occuparsi di diritti umani, oggi più che mai” e i video sono disponibili sul canale Youtube dell’associazione stessa.

Tra i numerosi e bravi ospiti c’è stata l’occasione di ascoltare anche l’avvocato penalista Alessia Sorgato, che si occupa in particolare di violenza di genere ed è scrittrice di molti saggi tra cui l’ultimo, da poco uscito in libreria, Revenge porn (Giuffrè editrice) in cui le questioni “classiche” relative alla violenza e all’odio si intersecano con la recente riforma normativa italiana che ha disciplinato anche il cosiddetto reato di “revenge porn”, intrecciandosi, inoltre, con il mondo della digital forensics (investigazione digitale), un ambito che richiede una conoscenza delle regole, e delle tecniche, molto specifica. Infine, nel testo non viene trascurato, giustamente, il fondamentale aspetto psicologico, al fine di interpretare al meglio i comportamenti delle persone in contesti che sono, spesso, non semplici da inquadrare.

Il webinar con l’ avv. Alessia Sorgato ha visto come tematiche proprio un aumento di casi di violenza domestica durante la pandemia, la difficoltà di portare avanti la Giustizia per i processi già in atto a causa della chiusura dei tribunali, ma anche la possibilità, nella fase 2, di svolgere indagini più approfondite tramite la tecnologia, l’opportunità di seguire da vicino i figli delle mogli/madri vittime degli uomini, di arginare il nuovo (forse) fenomeno del “revenge porn” (della condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite Internet senza il consenso dei protagonisti degli stessi).

Se volete visionare il video dell’avv. Alessia Sorgato, cliccate sul seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=LKSoxkIPHbc&authuser=1

