Il futuro di Fridays for Future: dalla strada alla rete

Quest'articolo è disponibile anche in: Tedesco

Scioperi in strada ogni venerdì: ai tempi della pandemia da coronavirus non è più possibile. Ma come può sopravvivere un movimento di protesta la cui influenza si fonda più che altro sul potere dell’adunanza pubblica? Gli attivisti e le attiviste del movimento For Future esplorano altre strade per protestare e si riorganizzano.

D’ora in avanti potranno essere supportati attraverso la piattaforma Help for Future

(https://www.helpforfuture.org), una sezione di Fridays for Future Deutschland che ha lo scopo di semplificare la collaborazione con il movimento For Future.

Help for Future offre a tutti la possibilità di avere una panoramica sulle plenarie online e sulle offerte di condivisione di conoscenze. Sulla bacheca tutti possono cercare o inserire offerte didattiche, come anche sale per conferenze, collaboratori e collaboratrici oppure hostess e steward per le prossime conferenze, oppure infine assistenza di qualsiasi tipo. Inoltre, Help for Future sostiene campagne online come #NetzstreikfürsKlima (sciopero della rete per il clima NdT) e #WIRBILDENZUKUNFT (costruiamo il futuro NdT).

Help for Future è un progetto della società no-profit Together for Future. Quest’ultima si impegna per un mondo vivibile, equo e sostenibile e mette al centro la tutela del clima. Attraverso la mobilitazione, un’informazione basata sui fatti e l’interconnessione si impegna a far rispettare l’accordo di Parigi sul clima, vincolante ai sensi del diritto internazionale.

Traduzione dal tedesco di Veronica Simeone