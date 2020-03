Quant’è la pazzia dell’uomo in tempi di Coronavirus

Sto osservando.

Sindaci che impiegano risorse economiche per “igienizzare” l’asfalto seppure il virus si trasmette per contatto diretto da uomo (tosse / stanuto) ad uomo (bocca /mani infette in bocca o sugli occhi).

Sindaci che ordinano la chiusura dei giardini comunali, unici polmoni verdi della città, per evitare “assembramenti”, così agendo anche in contrasto con le circolari del Ministero degli Interni che ne consentono l’apertura. Lo stesso Sindaco che però organizza / partecipa / tollera riunioni coi commercianti in piazza Municipio per discutere – a distanza d’un metro ciascuno sia ben inteso, metro alla mano – dei provvedimenti che li riguardano.

I Comandanti dei Vigili che si avventurano nell’arranpicarsi ad interpretare autenticamente i Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, per vietare persino di uscire di casa per una breve e salutare passeggiata all’aria aperta. Neppure ai detenuti viene negata l’ora d’aria ! Il Ministero degli Interni che, però, si permette di diramare istruzioni contrastanti con l’indicato Comandante dei Vigili.

Quel Sindaco che “sospende” i contratti per la gestione delle “strisce blu” (senza indennizzo?) e liberalizza il parcheggio (mentre gli ausiliari del traffico restano a casa: in ferie forzate?). Lo stesso sindaco che, però, consente ai carri attrezzi privati di “prelevare” le auto – parcheggiate gratuitamente – per eseguire il lavaggio delle strade.

Un sindaco – in questo momento – si dedica a completare il dossier per partecipare al concorso Capitale italiana della Cultura. Un dossier “top secret”, ovviamente. Trova il tempo di far “trapelare” un comunicato alla stampa di regime e di presenziare ad interviste a destra e manca.

Tabaccherie aperte per l’acquisto delle salutari sigarette e per consentire agli avventori di giocare con le slot-machines, comprare gratta e vinci (meglio sarebbe dire gratta e perdi), o scommettere al gioco del lotto ed altri sistemi svuotatori dei portafogli. Genitori denunciati perché escono di casa per comprare la play-station al figlio perché a casa s’annoia.

Il lavoro “agile” degli insegnanti che s’improvvisano in lezioni online mai preparate prima. I postini che devono continuare a consegnare raccomandate cartacee, seppur in questi tempi sarebbero più salutari le mail-pec.

Maroni rotti per adeguarsi alla Legge Europea sulla Privacy e non rischiare fino a 20 milioni di euro di multa; però ASP, società di calcio, giornali, che diramano i nomi degli “infetti” ! Scuole che “costringono” studenti all’uso di software Microsoft e/o Google senza essersi premunite di istruire gli insegnanti con corsi di incaricato al trattamento dei dati, senza le informative alla privacy alle famiglie e, soprattutto senza accertare se i software scelti rispettano il Codice della Privacy. Presidi che chiedono ai docenti gli elenchi nominativi di chi non frequenta le lezioni online !

Divieto di movimento dei cittadini italiani da Comune a Comune o anche nello stesso Comune. Gli Stati Uniti che bloccano i voli dall’Italia. Gli operatori nei supermercati con le mascherine, mentre fuori dagli stores ci sono decine di migliaia di soldati americani che “invadono” tranquillamente l’Italia con tanto di carri armati per un’esercitazione militare anti-Russia, naturalmente senza mascherine.

Il Belgio che chiude le scuole ma tiene aperti gli asili-nido e, come se non bastasse, attiva delle guardianie per bambini presso le stesse scuole per consentire di parcheggiarvi i figli per coloro che non hanno dove lasciarli per recarsi al lavoro.

La Francia che ferma le scuole ma conferma le elezioni comunali per il prossimo 22 marzo perché non si può fermare la democrazia, ma l’Italia rinvia “sine die” il referendum e regionali e comunali. Forse, a novembre ?

I contagiati Usa potrebbero essere tra 160 e 214 milioni, con questa pandemia che potrebbe protrarsi per mesi e forse anche oltre. I morti potrebbero essere tra 200.000 e 1,7 milioni, secondo il giornale New York Times – riportato da Repubblica -. Il presidente Trump, però, dedica la sua attenzione a bombardare l’Irak – altro paese dove l’epidemia sta esplodendo – solo perché questi iracheni si permetteno di chiedere la fine dell’occupazione militare americana.

Gente che su Facebook annuncia d’esser pronta a denunciare il vicino di casa perché è uscito di casa senza valido motivo, come ai tempi della DDR. La stessa gente che, però, scrive non sa che viene monitorata dai consulenti della Local-DDR e domani potrebbe essere trascinata davanti al Giudice. Querelavirus non demorde !

Anziane vedove e cittadini liberi (?) fermati dalla Polizia di Stato mentre s’accingono, senza “pass” ministeriale, ad attraversare incoscientemente le strade per fare la spesa (se della Bielorussia o dell’Italia non so). Calciatori costretti a girare l’Europa – a porte chiuse s’intende – per non rompere i ricchi contratti televisivi. per fare la spesa.

Operatori di bar, ristoranti, pizzerie, parruccherie licenziati per mancanza di lavoro. Presidenti di società di calcio di serie A che chiedono contributi perché ora in difficoltà finanziarie per saldare i “poveri” stipendi ai propri calciatori.

Gli Italiani che accusano i cinesi di averli infettati e reclamano i porti chiusi. Gli stessi italiani però subito dopo plaudono i medici cinesi accogliendoli in Italia come eroi perché in dono i ventilatori e le mascherine (tipo la Befana)) Cinesi e Iraniani che, però, accusano gli americani di essere i loro gli untori. La Russia, però, non ha alcun contagiato.

Presidente della Regione che ordinano controlli sanitari della temperatura nei porti ed aeroporti e quarantene per chi arriva in Sicilia. Ministeri della Salute che sostengono che tali controlli sono inutili in quanto i viaggiatori potrebbero essere malati asintomaticamente, al momento. Porti ed aeroporti aperti ma voli annullati e chiusi.

Primi ministri inglesi che vaticinano che il 60% della popolazione si ammalerà di coronavirus, così da realizzarsi la cosiddetta “Immunità di gregge”.

Se la pazzia collettiva è un primo sintomo, la fine del mondo non può che essere vicina !

Credits : Photo by Alex on Unsplash