Giornata del rifugiato. L’unica cosa che non si può riavere indietro: il tempo

Quest'articolo è disponibile anche in: Inglese

Quando raccontiamo storie di sfollati e richiedenti asilo spesso ci concentriamo sul processo stesso, sulla violenza delle frontiere, sulle condizioni nei campi, sul numero di persone che si trovano bloccate in attesa di una decisione. La ragione è che questi fattori sono importanti, evidenziano la crudeltà dei processi di asilo in Europa e la violenza delle sue frontiere.

Ma ciò che a volte viene dimenticato è ciò che si perde durante l’attesa. La quantità infinita di tempo che viene sottratta alle persone, in un processo che spesso è lungo, complicato, esasperante, confuso e come mi ha detto una persona “illogico”. Sull’isola greca di Samos, da dove sto scrivendo, le persone si trovano bloccate qui per due, tre, perfino quattro anni. Questo è il caso in particolare di giovani uomini e donne che viaggiano da soli.

Mentre aspettano qui il loro colloquio, una prima decisione, potenzialmente un appello, una seconda decisione, la possibilità di ottenere la revoca delle restrizioni geografiche per potersi trasferire sulla terraferma e aspettare lì il processo, o anche i loro documenti dopo che l’asilo è stato concesso, il tempo continua a passare. Ciò che rende questo particolarmente difficile su una piccola

isola è che ci sono poche cose da fare per riempire il tempo. Ci sono una serie di fantastiche ONG sull’isola che sostengono le persone in una varietà di aspetti della vita quotidiana. Con l’accesso al cibo e l’opportunità di fare volontariato in una cucina e sviluppare capacità, con spazi educativi per adulti e giovani, con spazi sicuri, con accesso alla lavanderia e alla condivisione di abilità pratiche. Per alcuni questo significa uno spazio per trascorrere parte del loro tempo mentre aspettano sull’isola, un luogo in cui una persona mi ha detto: “Spero di poter essere utile”, sostenendo gli altri, imparando le lingue o semplicemente costruendo comunità.

Un certo numero di persone mi ha ricordato di recente quanto possa essere dannosa la perdita di tempo, in particolare per i giovani e i bambini. Questo diventa ancora più preoccupante quando ci si rende conto che la procedura di asilo è solo il primo passo per ricominciare la propria vita in un nuovo paese, spesso lontano da amici, famiglia e sostegno. C’è ancora bisogno di trovare opportunità per passare al passo successivo, per accedere all’istruzione o al lavoro, per trovare un posto da chiamare casa e per iniziare a costruire radici. In un paese come la Grecia, per esempio, che ha limitati programmi di borse di studio per coloro che cercano asilo per accedere all’istruzione superiore, così come limitate opportunità di lavoro in un’economia che ha attraversato molteplici crisi, anche il passo successivo è difficile. Questo è particolarmente preoccupante in un momento in cui la Germania e altri stati del Nord Europa stanno attuando un “congelamento” dei casi di richiedenti asilo che hanno già ricevuto protezione in Grecia, suggerendo che un’altra porta per passare al passo successivo potrebbe chiudersi.

Così nella Giornata del Rifugiato di quest’anno è importante lottare per un sistema diverso, un sistema che non richieda alle persone di mettere la loro vita in attesa per molti anni, aspettando il giorno in cui ricominciare senza alcuna indicazione reale di quando verrà presa una decisione, quanto tempo ci vorrà o quale sarà. Il tempo è qualcosa che nessuno può riavere indietro e la prossima generazione in particolare ha diritto a un’istruzione, a giocare, a stare con gli amici, a essere un bambino. Molto di questo si perde quando sei costretto ad aspettare, con la tua vita in pausa in attesa del giorno in cui una decisione burocratica ti permetterà forse di fare il passo successivo.