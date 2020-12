Prossimo futuro n. 01 – 17-20 dicembre

Bollettino di informazione della redazione di Pressenza sugli eventi della prossima settimana.

L’integrazione dimenticata

Giovedì 17 dicembre 2020 ore 16.00 presentazione in videoconferenza del volume bilingue ‘Riflessioni per un modello italiano di convivenza partecipata tra immigrati e autoctoni’ IN DIRETTA STREAMING SU WWW.DOSSIERIMMIGRAZIONE.IT E SULLA PAGINA FACEBOOK DEL DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE – IDOS. Il volume sarà scaricabile gratuitamente durante il convegno sul sito www.dossierimmigrazione.it

Per informazioni: idos@dossierimmigrazione.it

Potere Forte: Attualità della nonviolenza

BiblioteCaNova Isolotto e Piccola scuola di pace – Laboratorio FormaMentis vi invitano alla diretta streaming, sulla pagina facebook di BiblioteCaNova Isolotto, per la presentazione del libro “Potere Forte. Attualità della nonviolenza” di Roberta Covelli. Insieme all’autrice e a Giovanni Scotto, Laboratorio FormaMentis

Diretta Facebook sulla pagina della BiblioteCanova alle 18

https://fb.me/e/Okn31vQo

La cultura della cura come percorso per la pace

Giovedì 17 dicembre 2020, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa per la presentazione del Messaggio per la 54ma Giornata Mondiale della Pace sul tema: “La cultura della cura come percorso per la pace”, che si celebra il 1° gennaio 2021.

Interverranno: Em.mo Card. Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; Mons. Bruno-Marie Duffé, Segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; Dott.ssa Christiane Jeangey, Officiale del medesimo Dicastero; Dott.ssa Anne-Julie Keruel, della Seconda Sezione della Segreteria di Stato.

La Conferenza Stampa verrà trasmessa unicamente in diretta streaming dall’Aula “Giovanni Paolo II” della Sala Stampa della Santa Sede, con traduzione simultanea in francese, sul canale Youtube di Vatican News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews

Presidio dei Nastrini in Prefettura!

17 dicembre ore 12.00

Palermo. Dopo gli innumerevoli presidi svolti nelle settimane precedenti, i Nastrini tornano in piazza per ribadire ancora una volta alle istituzioni l’intenzione di aprire un tavolo tecnico che si occupi delle emergenze sociali della città di Palermo per fronteggiare la dilagante disoccupazione giovanile e non, ma anche per accelerare la proroga del progetto dei lavoratori dei cantiere di servizio che il 31 dicembre ultimeranno il loro periodo lavorativo.

info.events/

Presentazione Dossier BDS: Per un embargo militare contro Israele

17 dicembre h.18.30

Intervengono: Raffaele Spiga, Rosanna De Simone, Angelo Stefanini, Angelo Baracca, Ugo Giannangeli, Giorgio Beretta

https://zoom.us/j/96086257401?pwd=THY3YVZkZnhRNFFCVCtjMUg2cDZTdz09

Info: abbassolaguerra@gmail.com

L’ITALIA SONO ANCH’IO Terraviva film festival

18 dicembre h 10.30 online

Incontro su cittadinanza e Ius Soli , con la Vicepresidente Regione Emilia Romagna Elly Schlein, Francesco Aureli (Direttore del Centro Migrazioni Ortigia Business School), Insaf Dimassi (Mediatrice culturale) e il regista Dagmawi Yimer, che presenterà il Premio Gianandrea Mutti riservato ai registi migranti in Italia. www.terravivafilmfestival.it Immagini https://bit.ly/39T1MP9 La visione del festival è gratuita al sito https://www.mymovies.it/ondemand/terraviva/

No alla Frammentazione della Repubblica e alla Secessione dei Ricchi

18 dicembre ore 17.00

Catania– Iniziativa pubblica a Piazza Stesicoro, organizzata dal cluster associativo No Autonomie Differenziate per il ritiro della Nota di aggiornamento al DEF dello scorso ottobre, recante le Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata – di cui al comma 3, art. 116, Cost.

Si tratta di “una improvvisa e solitaria accelerazione verso la realizzazione del disegno di regionalismo differenziato”. Le richieste avanzate da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, nei fatti, mettono in discussione il principio d’unità della Repubblica. Il tentativo è quello di aprire un processo destabilizzante “caratterizzato dalla attribuzione di competenze legislative rivendicate non per aspetti e ambiti specifici della realtà regionale, ma in materie di interesse generale, cioè proprio di tutta la comunità nazionale”.

Presidio per i popoli senza diritti

Firenze, Via Martelli, 19 Dicembre dalle ore 11.00 alle ore 13,00

Contro tutte le occupazioni militari: democrazia, libertà giustizia. Solidarietà in particolare al popolo palestinese, a quello curdo e a quello saharawi

Ripiantiamo la Bandita! 2° Atto

20 dicembre ore 10.00

Tu Sei La Città torna per la quinta volta al porticciolo della Bandita di Palermo, per continuare il processo di riqualificazione già iniziato gli scorsi eventi e per la seconda volta si dedicheranno alla piantumazione di alcune specie che si andranno ad unire alle diverse piante di alloro, al limone, al rosmarino e alla salvia!

Portate mascherine, guanti e tutto ciò che potete ritenere utile.