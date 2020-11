1. Covid e solidarietà – Iniziative in Lombardia

Rubrica settimanale sulle iniziative di supporto, mutuo soccorso e solidarietà alle persone più colpite dalla crisi sanitaria e sociale dovuta alla pandemia da Covid-19.

Studenti Tsunami

Continua il lavoro degli/delle studenti all’interno dell’associazione Mutuo Soccorso.

Oltre alle raccolte di beni alimentari e di prima necessità davanti ai supermercati, gli/le studenti contribuiscono alle consegne di pacchi alimentari che vengono effettuate ogni fine settimana.

In via Porpora, ogni sabato, gli/le studenti creano i pacchi con i beni raccolti durante la settimana e li consegnano alle famiglie e persone che ne hanno bisogno.

La Brigata di Mutuo Soccorso in cui Student* per l’Emergenza opera fornisce pacchi alimentari a più di 300 famiglie.

studentiperlemergenza@gmail.com

https://www.facebook.com/studentitsnunami

Associazione Mutuo Soccorso Milano

L’associazione di promozione sociale Mutuo Soccorso Milano nasce nel 2020 da un’iniziativa della brigata di solidarietà attiva Lena-Modotti, nel contesto della crisi sanitaria e sociale dovuta alla pandemia di Covid-19.

Progetti:

Brigata Lena Modotti

Spesa ad anziani e disabili e cassette alimentari per le famiglie in difficltà economica.

Drago Verde

Supporto per centinaia di persone senza casa.

Gas.ati

Per avvicinare le fasce medio-povere al cibo sano e biologico, purtroppo ancora oggi accessibile solo a chi ha un reddito alto e stabile.

Comida sociale

Recupero di cibo e lotta allo spreco alimentare.

https://mutuosoccorsomilano.org/

Contatti: https://mutuosoccorsomilano.org/home/modulo-contatto/

Brigata Ho Chi Minh – Zona4 Milano

La brigata solidale Ho Chi Minh è attiva nei quartieri di Calvairate-Molise, Corvetto, Ponte Lambro, Mecenate. Stiamo attivando una rete di solidarietà con distribuzione di cibo e altre attività assieme alle Brigate Volontarie per l’Emergenza.

zona4curami@autoproduzioni.net

https://www.facebook.com/BrigataHoChiMinh

Cell. 328 835 0755

brigateprontointerventomilano@gmail.com

Cell. 346 5724433

GTA – Gratosoglio Autogestita

GTA (Gratosoglio Autogestita) è una comunità varia di persone che si sono unite di fronte alla crisi appoggiandosi e facendo una rete di solidarietà.

https://www.facebook.com/gratosoglioautogestita

quartieregratosoglio@gmail.com

Scelgo il Territorio – Varese e provincia

Aiutare ad approvvigionare, con consegne a domicilio e con prodotti a Km 0, tutte le famiglie che non possono o preferiscono non spostarsi per fare la spesa di prodotti alimentari.

Sostenere le imprese territoriali della filiera agro-alimentare in un momento di massima difficoltà economica, affinché possano proseguire con l’attività e non soccombere.

Contribuire economicamente agli investimenti ed alle spese degli ospedali del territorio, grazie ad una percentuale del 10%, che verrà devoluta dagli operatori su ogni acquisto effettuato.

https://scelgoilterritorio.it/

Comunità Operosa Alto Verbano

La Comunità Operosa Alto Verbano (COpAV) è composta da 23 realtà dell’Alto Verbano che intendono darsi una visione comune, sulla base di valori comuni, al fine di costruire nuovi modelli di convivenza basati su giustizia, solidarietà e condivisione.

Video del Comitato di Luino e Valli della Croce Rossa Italiana su come fare la spesa in sicurezza al vicino di casa, al famigliare o all’amico in quarantena: https://www.facebook.com/comunitaoperosa/videos/4115637858449904

Progetto “Adotta una persona”

Una rete di volontari, distribuiti nel territorio ed appartenenti alle 23 realtà della Comunità Operosa Alto Verbano, che si mettono al servizio delle Istituzioni (Servizi Sociali, Croce Rossa, Comuni, Parrocchie) per ascoltare telefonicamente e supportare con la spesa le persone in condizioni di solitudine e di isolamento.

Per poter richiedere il servizio del Comune di Luino è possibile contattare il numero 0332/536727 all’interno 1, dalle ore 9 alle ore 12, dal lunedì al venerdì. A questo numero risponderà un operatore del servizio sociale che provvederà ad attivare un volontario che si farà carico del problema.

https://www.facebook.com/comunitaoperosa

Emergency – Milano aiuta

Per fronteggiare la seconda ondata dell’emergenza Covid, EMERGENCY ha ripreso la propria collaborazione con il Comune di Milano per Milano Aiuta, il servizio per la consegna di beni di prima necessità alle persone anziane, immunodepresse e in stato di isolamento domiciliare, al fine di limitare al minimo gli spostamenti delle persone più fragili.

Dall’inizio del mese di novembre, EMERGENCY, con i volontari delle Brigate Volontarie per l’emergenza, risponde alle richieste di consegna di beni alimentari, farmaci o altri beni di prima necessità per gli Over 65, le persone in quarantena o per le persone fragili a rischio movimento, che non riescono ad accedere ad altri servizi di consegna. Contemporaneamente è ripresa la consegna di altre 200.000 mascherine nelle case popolari, che terminerà nei prossimi giorni.

Chiamando lo 020202 dal lunedì al sabato in orario 8-20, si può fare richiesta di spesa e farmaci a domicilio, di assistenza domiciliare, di accompagnamento e trasporto per visite e commissioni urgenti.

Per informazioni:

https://www.comune.milano.it/web/milanoaiuta

https://www.emergency.it/

Staffette di Mutuo Soccorso – Cantiere, Milano

Distribuiamo spese solidali per chi è in difficoltà economica, composte da prodotti genuini a km0

Supportiamo la filiera corta e i piccoli produttori, senza inquinare, rispettando l’ambiente

Difendiamo il diritto allo studio distribuendo tablet e materiale scolastico

Distribuiamo mascherine

Mettiamo in circolo libri e cultura indipendente.

https://www.cantiere.org/30378/staffette-del-mutuo-soccorso/

https://www.facebook.com/centrosocialecantiere/

Como accoglie

Siamo parte della rete della grave marginalità, di Como senza frontiere e della rete del porto sicuro. Distribuiamo coperte, tè caldo, caffè, vestiti, buoni doccia e gettoni per la lavanderia a chi è in strada. Siamo attivi principalmente nel dormitorio invernale a San Rocco, aperto il 29 novembre insieme a quello di via Borgovico.

https://www.comoaccoglie.it/contattaci/

https://www.facebook.com/comoaccoglie