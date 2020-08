Intervista a Victor Grossman, l’americano che fuggì all’Est

Quest'articolo è disponibile anche in: Tedesco

Victor Grossman 68 anni fa ha attraversato il Danubio nuotando verso il comunismo. In un’intervista con Unsere Zeitung, il 92enne parla della sua avventura, della vita nella DDR e analizza la situazione attuale negli USA.

Unsere Zeitung: Tu eri già attivo nel movimento comunista da studente all’Università di Harvard? Come è successo? Quali sono stati i motivi che ti hanno spinto ad aderire al Partito Comunista degli Stati Uniti e quali conseguenze ha avuto a livello personale?

Victor Grossman: Poco dopo il mio arrivo all’università, ho incontrato una persona che, come me, era attiva nell’organizzazione di sinistra American Youth for Democracy (in precedenza Unione dei Giovani Comunisti, alla quale mi ero iscritto quando avevo 13 o 14 anni). Un giorno mi ha chiesto: “Sei un rosso, vero?”. “Certo” ho risposto. “Allora firma qui”, disse il mio amico. “Cos’è questo?” – “Una domanda di adesione al Partito Comunista degli Stati Uniti d’America”.

Ho esitato. La guerra fredda era già iniziata, e la repressione contro la sinistra – in parte interrotta dall’alleanza bellica USA-USSR – è stata ripresa anche prima della fine della guerra. Cosa avrebbe potuto significare per il mio futuro un’adesione di questo tipo?

Sono cresciuto, del resto, verso la fine dei “rossi anni Trenta” negli Usa, dove i comunisti avevano avuto un ruolo importante nella costruzione della grande federazione sindacale militante CIO (Congress of Industrial Organizations), avevano guidato la prima lotta per i diritti dei neri (simboleggiata dal salvataggio dei nove “Scottsboro Boys” neri condannati a morte), si erano distinti nell’eroica opera di volontariato nella lotta per la libertà della Spagna – e nella lotta contro i nazisti in Germania, con i guerriglieri e soprattutto in URSS durante la guerra mondiale, dove la loro lotta di sacrificio e di guida nella vittoria contro i nazisti ha stupito il mondo (e per inciso mi ha salvato dalla partecipazione alla guerra, a differenza di mio cugino, un po’ più anziano, che fu ucciso dai nazisti come prigioniero di guerra e ebreo). Tutto questo ha plasmato il mio pensiero.

“Beh, sei o non sei un Rosso?”. Non ci ho pensato molto, ho firmato, gli ho pagato l’iscrizione (50 centesimi) e ho contribuito a costruire un gruppo incredibilmente intelligente, attivo, divertente e istruttivo – anche se quasi segreto – all’università. Abbiamo sostenuto gruppi sindacali, raccolto firme per candidati neri, manifestato contro Franco e contro le minacce nucleari, combattuto con successo il razzismo in un pub per studenti e organizzato discussioni sul marxismo e la politica mondiale. Abbiamo anche invitato Pete Seeger, Woody Guthrie, Leadbelly e altri grandi cantanti ad Harvard.

Su suggerimento del partito, dopo la laurea (come altri due del gruppo) ho iniziato a lavorare come operaio non qualificato nelle fabbriche – i luoghi politicamente più importanti, credevamo. E poi nel 1951 sono stato arruolato nell’esercito per la guerra di Corea.

All’età di 24 anni come soldato americano a Linz hai attraversato la cortina di ferro in maniera avventurosa e hai fatto un passo notevole. Se ricordi quel 17 agosto 1952, cosa ti passava per la testa allora?

Il 17 agosto 1952, il mio pensiero principale era solo di non finire in una prigione militare dell’esercito americano. Si è scoperto che quando sono stato arruolato nell’esercito avevo (con molta paura) nascosto il fatto che ero membro di diverse organizzazioni di sinistra tabù – anche comuniste o “comuniste camuffate”. Tale omissione indebita poteva portare a una multa fino a 10.000 dollari e a cinque anni di carcere. Così ho preferito passare dall’altra parte, soprattutto perché avevo una forte simpatia per l’URSS. Ero in uno stato di panico estremo dal momento in cui ricevetti una convocazione scritta per fare rapporto al tribunale militare, fino al momento in cui uscivo dalle acque del Danubio sulla riva nord del Danubio, all’epoca nella zona sovietica. Anche mentre nuotavo.

Come si è sviluppata la tua vita nella DDR in seguito? Quali sono i momenti positivi, quali esperienze ti hanno deluse? Come hai vissuto la fine della DDR?

Per rispondere correttamente a questa domanda ci vorrebbe un libro (ne ho già scritto uno piccolo in tedesco e uno grande in inglese e tedesco (vedi consigli per ulteriori letture nella nota in fondo).

Mi sono ambientato un po’ con cinque mesi di lavoro abbastanza duro in una fabbrica importante, poi ho fatto un apprendistato speciale (per un gruppo di disertori diversi) come tornitore, ho studiato giornalismo a Lipsia per quattro anni – diventando l’unica persona al mondo con diplomi sia di Harvard che della Karl-Marx-Uni (manterrò probabilmente questo onore, visto che il nome di una delle due è cambiato). A Berlino ho lavorato per un bollettino in lingua inglese molto interessante sulla Germania, l’Est e l’Ovest, per il programma nordamericano di Radio Berlin International e sono stato direttore del “Paul and Eslanda Robeson Archive” presso l’Accademia delle Arti della DDR. Nel 1968 sono diventato giornalista freelance e docente sugli sviluppi negli Stati Uniti, viaggiando in tutti gli angoli del paese.

Sono stati positivi i seguenti momenti:

In primo luogo, un fondamentale rifiuto del fascismo e l’allontanamento dei fascisti da scuole, tribunali, stazioni di polizia e altri luoghi importanti, oltre all’alta considerazione per i combattenti antinazisti e altri progressisti della storia tedesca nelle scuole, nei teatri, nei cinema, nelle librerie e anche nell’Esercito del Popolo.

In secondo luogo, il progresso sociale, che è stato particolarmente impressionante per un americano. Copertura completa di tutte le cure mediche e dentistiche, tutte le prescrizioni, istruzione completamente gratuita dall’infanzia fino al dottorato, condizioni sempre migliori per i lavoratori – per quanto riguarda le ferie, il congedo di malattia e maternità, le spese per le ferie, le spese per l’alloggio (sfratto vietato, quindi niente gente che dormiva per strada o nella metropolitana) e nessun timore di licenziamento e di disoccupazione. Quindi l’approccio sempre più riuscito ad una società senza povertà!

In terzo luogo, la parità di salari e di diritti per le donne che, pur non eliminando il sovraccarico di lavoro delle mogli, assicurava un lavoro autonomo come quasi in nessun altro luogo (più gli extra come il giorno al mese retribuito per lavori domestici). Posso solo sorridere del mio affitto per un appartamento di 3 stanze (dal 1961 al 1990 sempre 114 Ostmark) e la tariffa dei mezzi pubblici (20 Pfennig in città e 8 Pfennig al km).

In quarto luogo, la solidarietà della DDR – anche nei fatti – con i combattenti per la libertà in Algeria, Vietnam, Spagna, Palestina, Cile, Nicaragua, Cuba e, in particolare, con i combattenti anti-apartheid e per la libertà in Sudafrica, Namibia, Guinea-Bissau e altri paesi. In tutti questi casi la Repubblica Federale Tedesca era schierata dall’altra parte.

Quinto, e probabilmente il più importante: l’espropriazione sia dei criminali di guerra, che avevano guadagnato miliardi attraverso lo sfruttamento omicida dei prigionieri e dei lavoratori forzati nell’economia di guerra, sia dei ricchi proprietari terrieri che da secoli sfruttavano i lavoratori agricoli, spesso provenienti dalla Polonia e da altri paesi. In pratica, fu eretta una barriera contro la loro espansione a est (e sud-est) – che non solo infiammò la loro rabbia, ma anche la loro determinazione a tornare, e ad usare il loro potere per farlo – cosa che alla fine fecero.

Negativo è stato (a volte) che nella Germania dell’Est coloro che hanno combattuto e sofferto per eliminare il fascismo non sono mai riusciti a sviluppare una resistenza di successo. Con molti dei migliori ammazzati, i rimasti non sono mai riusciti a consolidare un rapporto con gran parte della popolazione, abbastanza forte da poter contrastare con successo le continue tentazioni (e infiltrazioni) delle vecchie forze, così immensamente più ricche, con i loro grandi vantaggi geografici e storici. Formati e anche induriti dalle loro esperienze personali in esilio, in Spagna, nella Resistenza o imprigionati e istruiti nei metodi mediamente deboli dell’era staliniana, hanno ottenuto una serie di grandi successi, a volte anche vincendo una quota maggioritaria per la DDR (per esempio negli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70). Ma alla fine, indeboliti economicamente dalle richieste dell’esercito, dalla necessità di costruire un’industria elettronica in proprio – cioè una piccola DDR contro IBM e Sony e un enorme programma di costruzione di abitazioni (quasi 2 milioni di appartamenti moderni entro il 1989), non potevano competere con l’attrattiva del consumismo occidentale. Non hanno mai trovato il modo di contrastare il fatto che le banane e le arance, Volkswagen e Opel, i viaggi a Maiorca, Firenze e San Francisco pesavano più dei successi sociali, che erano dati per scontati soprattutto dalle giovani generazioni. A ciò si aggiungevano le sempre più patetiche e incredibili storie di successo nei quotidiani e nei notiziari televisivi, solitamente noiosi da morire.

Sono stati inoltre sempre più isolati dagli sviluppi in Polonia, Ungheria e soprattutto in URSS. Una resistenza era necessaria – e ogni Paese ne ha una (a maggior ragione gli USA con l’FBI!), tuttavia i metodi, per esempio quelli della Stasi, non hanno reso la situazione più sicura, ma sempre più difficile.

Ho guardato con tristezza come le cose sono andate a rotoli, ho cercato di intervenire fino all’ultimo con la mia parola, e alla fine, nel 1990, sono rimasto molto amareggiato. Pensavo – e penso tuttora – che non è stata la strada peggiore o sbagliata a crollare, ma soprattutto quella più debole, a causa di condizioni storicamente peggiori e dei molti errori commessi.

All’età di 66 anni (1994) sei tornato per la prima volta negli USA. È stato molto emozionante?

È stato bello rivedere la mia patria, visitare i miei parenti e i vecchi amici, e viaggiare attraverso il paese, così bello in molti luoghi, da est a ovest. A causa dei film americani, della radio AFN (stazione militare americana), della posta e delle visite dei miei familiari non era tutto così strano, sì, in realtà non era affatto strano. La cosa più bella era essere circondato ovunque da persone che parlavano come me – a livello linguistico, intendo! E sapevo anche dei problemi e dei conflitti, delle vittorie e delle sconfitte negli USA; sono sempre stati “il mio argomento”.

La mia meravigliosa moglie dell’Alta Lusazia, che grazie a Dio ho trovato presto, mi ha protetto da troppa nostalgia di casa, così come la sua e la nostra famiglia.

Se osservi la situazione degli Stati Uniti oggi, cosa ti preoccupa, cosa ti fa sperare?

Trump mi preoccupa molto! È capace di tutto per ottenere un secondo mandato. Sta già decimando il sistema postale statunitense, e le sue folle razziste e amanti delle armi sono già quasi letteralmente sull’attenti. Il pericolo più grande sarebbe se persone come Pompeo e alcuni generali riuscissero a scatenare qualche tipo di conflitto per portare una maggioranza “patriottica” dietro di loro. Questo potrebbe riuscire contro l’Iran, il Venezuela, la Russia, Cuba, la Siria o crescentemente contro la Cina, con conseguenze inimmaginabili.

Purtroppo, la leadership del Partito Democratico (con Biden e Harris) non è lontana dalla stessa politica. Per come la vedo io, c’è un bisogno urgente di battere Trump, ma allo stesso tempo – indipendentemente da chi vincerà – è necessario non solo rafforzare ulteriormente i vari movimenti emersi negli ultimi anni – coraggiosi, progressisti, eterogenei – ma anche riunirli in un unico grande movimento. Ciò che ancora manca nella maggior parte di questi movimenti è lo sviluppo della consapevolezza che la minaccia della guerra, compresa quella nucleare, supera tutte le altre questioni; il budget militare è inimmaginabile, mentre troppi bambini conoscono la fame – e i segnali stanno peggiorando.

In tutto il mondo, dietro tutto questo sta un piccolo numero di miliardari, nel settore delle armi, dei prodotti farmaceutici, dei sementi, del petrolio e del gas, dell’automobile, del fast food e di altre industrie, e alcuni dei più pericolosi, quelli che, come Amazon, Facebook, Microsoft e Google stanno dominando sempre più la vita e la mente di milioni e miliardi di persone. Alla fine, ma il più presto possibile, dobbiamo sbarazzarci di loro in modo che chi crea i miliardi attraverso il suo lavoro possa anche possederli, pianificarli e usarli per il bene di tutti.

