Trent’anni fa: la fine dell’Apartheid. Uno sguardo ad una lunga storia fatta di lotte

Quest'articolo è disponibile anche in: Francese

L’11 febbraio 1990 avviene il rilascio di Nelson Mandela, dopo 27 anni di carcere. Questo è l’inizio della fine dell’Apartheid, il regime segregazionista istituito sotto questo nome in Sudafrica nel 1948. Pressenza ripercorre la storia di questo turpe regime. Da un lato, si rende necessario ricordare quale fosse la sua ideologia e la sua prassi. Ma d’altra parte, questa storia è anche la storia delle lotte del popolo sudafricano per il rispetto dei suoi diritti umani. È anche una storia che si inserisce in un contesto più ampio, e cioè quello del mondo della guerra fredda e della decolonizzazione dei popoli dell’Asia e dell’Africa.

La colonizzazione della futura Africa del Sud

Per migliaia di anni, i cacciatori e lavoratori dell’agricoltura San e i pastori di Khoikhoi hanno condiviso la parte occidentale di quello che sarebbe diventato il Sudafrica. Le popolazioni di lingua bantu, provenienti dal nord, migrarono in diverse ondate e si stabilirono nella parte orientale del paese. Essi formeranno le popolazioni di lingua Sotho e Tswana sull’altopiano centrale e le popolazioni di lingua Nguni sulla costa.

Nel 1652 gli olandesi si impadronirono di Città del Capo, tappa fondamentale sulla rotta marittima verso l’India, a metà strada tra Amsterdam e Batavia (oggi Giacarta), capitale delle Indie olandesi (oggi Indonesia). I coloni olandesi, ma anche i coloni protestanti tedeschi e francesi, vi si stabilirono in maniera graduale. Le popolazioni khoisan furono ridotte in schiavitù e la colonia prosperò per tutto il XVIII secolo.

Gli inglesi occuparono la Colonia del Capo nel 1806 prima di occuparla nel 1814. Anche per loro si trattava di controllare la rotta verso le Indie. Si insediò per prima l’amministrazione e poi i coloni britannici. Negli anni 1816-1828 il re Chaka, nell’est dell’attuale Sudafrica, fondatore dell’impero zulu, riunì con la forza molti popoli. Questo fenomeno chiamato Mfecane (“il grande schianto” in lingua nguni) sconvolse l’ordine demografico e territoriale della regione, causando notevoli spostamenti di popolazione e decine di migliaia di vittime. L’impero zulu conservò la sua indipendenza per mezzo secolo.

I coloni di origine olandese (chiamati boeri, “contadini”), non sostenendo più l’autorità britannica, migrarono verso l’interno del continente a partire dal 1835. Questo è il “Grande Trek” verso l’est del territorio, dove è situato l’altopiano centrale. Nel 1850 fondarono due repubbliche indipendenti, il Transvaal e lo Stato Libero di Orange, mentre le popolazioni di lingua bantu si spogliarono delle loro terre e si proletarizzarono gradualmente. Le scoperte nel 1867 di grandi giacimenti di diamanti e poi nel 1886 di giacimenti d’oro stuzzicarono l’appetito degli inglesi. Questi ultimi, che avevano sconfitto e annesso l’impero zulu nel 1881, ora cercavano di accerchiare le repubbliche boere. Così scoppiò la guerra anglo-boera che durò dal 1899 al 1902. I boeri vennero sconfitti e i loro territori vennero occupato dell’Impero britannico.

La segregazione ai tempi del Dominio britannico

L’Unione del Sudafrica è stata fondata nel 1910. È un dominio formato dall’unione di quattro territori: le colonie britanniche di Città del Capo e del Natal e le due repubbliche boere del Transvaal e dello Stato Libero di Orange. Il Paese conta un totale di 4 milioni di neri, 1,3 milioni di bianchi, 500.000 Coloured (Afrikaans: Kleurlinge, razza mista di varie origini) e 150.000 indiani. I boeri, conosciuti anche come afrikaner, costituiscono il 60% della popolazione di origine europea.

Ricco di minerali, soprattutto diamanti e oro, il paese ha sviluppato una potente industria che lo ha reso il paese più industrializzato del continente fino a oggi. Le grandi società minerarie Anglo-American Corporation e De Beer, che per decenni hanno detenuto un monopolio mondiale virtuale sulla produzione di diamanti grezzi, simboleggiano il capitalismo sudafricano, perfettamente integrato nell’economia capitalistica mondiale. Il potere politico ed economico, detenuto dalla minoranza di origine europea, si basa su un compromesso tra inglesi e afrikaner. In questa democrazia parlamentare solo i discendenti degli europei hanno diritto al voto2. A Natal gli inglesi hanno portato una forza lavoro di origine indiana. Questa minoranza discriminata fu difesa tra il 1893 e il 1914 dall’avvocato indiano Mohandas Gandhi3 che estese la sua dottrina e la pratica del Satyagraha o della non violenza. L’influenza gandhiana durerà a lungo nel paese. La maggioranza della popolazione, di origine bantu, è divisa in diversi popoli: Zulù, Xhosas, Sothos, Tswanas, Swazis, Ndebeles, Tsongas, Vendas, Mpondos. Inoltre, ci sono i popoli khoisan che sono i più antichi abitanti del paese.

L’African National Congress (ANC) è stato fondato nel 1912 sul modello gandhiano per difendere i diritti della popolazione nera. Recluta i suoi membri dalla magra élite africana di avvocati e pastori formati da scuole missionarie. Il loro compito si rivelò arduo: nel 1913 una legge assegnava il 92% del terreno ai bianchi.

L’Unione Sudafricana ha partecipato alla prima guerra mondiale a fianco degli inglesi. Questo ha offerto l’opportunità di prendere il controllo della colonia dell’Africa sudoccidentale, l’attuale Namibia, che sarebbe stata considerata la sua quinta provincia.

Negli anni Venti e Trenta i neri furono esclusi dai lavori industriali qualificati, dalle aree di residenza dei bianchi e molti contadini furono espulsi dalle loro terre ancestrali. È stato messo in atto un sistema di segregazione sempre più rigoroso. Alcuni afrikaner andarono a studiare in Germania e rientrarono con un’ideologia, il cristianesimo nazionale, ispirata alle teorie razziste in vigore nel Paese. Tuttavia, va ricordato che l’idea della superiorità dell’uomo bianco sulle altre “razze” era molto diffusa in quel periodo nel mondo occidentale4.

Allo scoppio della seconda guerra mondiale, l’Unione del Sudafrica si schierò nuovamente dalla parte degli inglesi. Sebbene solo i bianchi fossero integrati nelle unità di combattimento, la popolazione nera fu fortemente mobilitata per lo sforzo bellico. Tuttavia, una parte degli afrikaner, non nasconde affatto in questo periodo le sue simpatie militanti per il regime e l’ideologia della Germania nazista.

Il regime dell’Apartheid

Nel 1948 il Partito Nazionale (NP) vince le elezioni. Questo partito nazionalista afrikaner introduce la politica dell’Apartheid (in afrikaans “separazione”). L’apartheid completa, sistematizza e aggrava l’attuale serie di leggi segregazioniste.

La popolazione è divisa in quattro gruppi “razziali”: bianchi, neri, meticci e asiatici (di solito di origine indiana). L’intero sistema si basa sull’esclusione legale, civile e territoriale dei non bianchi e sul loro sfruttamento economico a vantaggio della minoranza bianca.

Le popolazioni nere (note come Bantu) sono parcheggiate in una specie di riserva, i Bantustan, nelle terre più povere del paese. L’obiettivo finale è quello di dare “indipendenza” a questi territori in modo da rendere i loro abitanti giuridicamente stranieri nel resto del Sudafrica. Avremmo così un Sudafrica bianco dove la popolazione nera “cittadina” dei Bantustan pseudo-indipendenti sarebbe considerata immigrata. Infatti, non potendo vivere decentemente nei Bantustan, i loro abitanti sarebbero costretti a venire a vendere la loro forza lavoro nelle miniere, nelle fabbriche e nelle fattorie sudafricane.

Le township sono le baraccopoli dove i neri sono confinati alla periferia delle città bianche. Ogni giorno la segregazione si esprime ovunque: luoghi di residenza, di istruzione, di lavoro, di trasporto, di svago, tutti gli spazi sono segregati e simboleggiati dai segni “riservati ai bianchi/riservati ai non bianchi”. Per completare il quadro, nel 1950 fu decretato il divieto assoluto di rapporti sessuali e di matrimonio tra persone appartenenti a gruppi razziali diversi.

Il regime è sicuro di sé, soprattutto perché gode di un forte sostegno esterno. Durante la Guerra Fredda, fu sostenuta dagli Stati Uniti (a loro volta segregazionisti). La sua ricchezza mineraria e la sua posizione strategica ne hanno fatto un elemento importante della strategia occidentale contro il comunismo. Il Partito comunista sudafricano, vicino alla ANC, è stato bandito nel 1950.

La ANC è la principale organizzazione dell’opposizione. È un movimento legalista che recluta i suoi membri dalla classe media nera. Nel 1952 iniziò a manifestare contro il Pass, un passaporto interno imposto alla popolazione nera e obbligatorio per tutti i viaggi. Nel 1955 l’ANC e altre organizzazioni anti-apartheid adottarono la Carta delle Libertà che reclamava una società non razziale e democratica. Mentre l’ANC favorisce la lotta non violenta, una nuova generazione entra nella lotta con la Lega Giovanile guidata da Nelson Mandela, Walter Sisulu e Oliver Tambo. Rolihlahla, come viene chiamato Nelson Mandela5, è il più noto. Nato nel 1918 in un villaggio di Xhosa e proveniente da una famiglia reale, dopo aver studiato all’Università di Fort Hare, l’unica università anglofona a formare i neri (non solo del Sudafrica ma di tutta l’Africa australe e orientale), divenne avvocato e si unì alla ANC.

Una lotta difficile sullo sfondo della guerra fredda e della decolonizzazione

Mentre la decolonizzazione portava l’indipendenza in un numero crescente di paesi in Asia e più tardi in Africa, e il movimento per i diritti civili guidato dal Rev. Martin Luther King combatteva contro la segregazione degli Stati Uniti, la politica del Sudafrica era in contrasto con essa. Nel 1960, 17 paesi subsahariani hanno dichiarato la loro indipendenza. La rabbia della popolazione nera sudafricana aumentò sempre di più. Di fronte alla mobilitazione popolare, la repressione si è indurita. Nel 1960 a Sharpeville, la polizia sparò a una manifestazione pacifica in cui 69 persone rimasero uccise e 180 ferite.

Nel 1961, quando l’opinione pubblica internazionale ha iniziato a interessarsi alla situazione in Sudafrica, il leader della ANC Albert Luthuli è stato insignito del Premio Nobel per la pace. Il Paese lascia il Commonwealth e diventa la Repubblica del Sudafrica dopo la condanna dell’Apartheid da parte della Gran Bretagna. Allo stesso tempo, Mandela fa la scelta della lotta armata creando il ramo armato della ANC, l’Umkhonto we Sizwe (“la lancia della nazione”). L’ANC, tuttavia, ha favorito il sabotaggio di impianti economici e militari piuttosto che attacchi a singoli individui. La ANC è bandita e molti militanti si nascondono o vanno in esilio nei Paesi vicini (Botswana, Lesotho, Zambia, Zimbabwe, Angola, Mozambico) da dove continuano a combattere.

C’è anche un’opposizione legale, come quella della Black Sash, un movimento di donne bianche che continua a protestare pacificamente, un esempio di donne della minoranza bianca che non accettano il sistema e anche loro vengono represse.

Nel 1964, i leader della ANC furono condannati all’ergastolo al processo di Rivonia e deportati nel penitenziario di Robben Island, un’isola al largo del Capo. Sottoposti al duro lavoro, a svariate vessazioni e all’umiliazione, rimangono i leader della resistenza alla politica segregazionista. Ma è un duro colpo per i movimenti anti-apartheid. Per dodici anni la resistenza sarà in parte anestetizzata.

Per quanto riguarda il regime razzista, ha un enorme vantaggio sulla scena internazionale: la sua economia è fiorente. Infatti, ha fornito ai paesi occidentali alcuni dei minerali strategici che hanno alimentato la crescita del 1945-1975. Nel 1974 ha addirittura lanciato un programma nucleare civile, affiancato da un programma militare segreto, che un decennio dopo ha portato alla fabbricazione di armi nucleari (il Paese possedeva sei bombe).

Eppure, nello stesso anno, la Repubblica del Sudafrica è stata esclusa dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e la situazione nel continente si è complicata. Infatti, dopo l’indipendenza delle colonie portoghesi dell’Angola e del Mozambico nel 1975, i governi marxisti nati dalle lotte di liberazione sono saliti al potere. Il regime di Pretoria li ha poi combattuti fornendo sostegno militare ai loro avversari: i guerriglieri anti-marxisti dell’Unita in Angola e Renamo in Mozambico.

La lotta si sta intensificando e sta diventando sempre più internazionale.

Una nuova generazione sta iniziando a sollevarsi contro il regime razzista. Nel 1976, nella più grande città del paese, Soweto, vicino a Johannesburg, la polizia aprì il fuoco contro gli studenti delle scuole superiori che manifestavano contro l’apprendimento obbligatorio dell’afrikaans. Ventitré persone furono uccise e 220 ferite. Si diffusero così i disordini. Nonostante le loro condanne verbali, i governi occidentali continuarono a sostenere il regime di Pretoria economicamente e militarmente, ma ormai tutto è sotto i riflettori dello scenario internazionale.

Nel 1977 l’Onu impose un embargo sulle armi al Sudafrica. In seguito, consigliò un boicottaggio economico, sportivo e culturale del Paese. La comunità imprenditoriale sudafricana, i cui interessi furono colpiti, iniziò a criticare il sistema segregazionista. Tuttavia, il nuovo primo ministro Pieter Botha segue ancora le orme dei suoi predecessori. Il governo cerca di dividere la sua opposizione. Per esempio, Mangosuthu Buthelezi, un capo zulu tradizionale, creò l’Inkhata, un movimento nazionalista zulu che rivaleggiava con l’ANC, con il sostegno del governo razzista. Poi nel 1983 il diritto di voto fu concesso ai Coloured (o “meticci”) e agli indiani. Le elezioni furono boicottate in maniera massiccia.

Nelson Mandela, dal suo carcere, con il suo rifiuto senza compromessi di collaborare con le autorità razziste, incarna più che mai il simbolo della lotta. Il Paese conta ora 5 milioni di bianchi, 3 milioni di meticci, 1 milione di indiani e 28 milioni di neri. Viene creato il Fronte Democratico Unito (UDF), che raggruppa tutte le organizzazioni di resistenza al sistema. Nel 1985, la COSATU, una potente federazione di sindacati dei lavoratori neri, tra cui il sindacato dei minatori guidato da Cyril Ramaphosa, si unì ad essa. Il braccio armato della ANC attacca il potenziale economico del regime moltiplicando i sabotaggi contro le infrastrutture. Ad ogni modo, gli attacchi contro le persone furono rari.

L’arcivescovo anglicano Desmond Tutu, che era molto impegnato nella lotta contro l’apartheid, sostenne con forza un approccio non violento alla resistenza. Nel 1984 gli fu assegnato il premio Nobel per la pace, segno dell’erosione del sostegno al regime nei Paesi occidentali. Il paese è sempre più isolato a livello internazionale. Ma mentre alcuni all’interno del regime sono favorevoli alla negoziazione, i più radicali intensificano la repressione.

Le sanzioni economiche internazionali pesano sempre di più sul Paese. Nel 1988 Mandela e i suoi compagni vengono trasferiti nel continente. Inizialmente segreti, poi iniziano i colloqui ufficiali tra il governo e i leader dell’opposizione esiliati o imprigionati. Questi avanzano rapidamente con il nuovo presidente Frederik De Klerk l’anno successivo. Il contesto internazionale favorì tale sviluppo. La fine della guerra fredda spinse gli Stati Uniti a prendere le distanze dal regime. La ANC, dal canto suo, non può più contare sul sostegno dei paesi del blocco sovietico. Nelson Mandela viene finalmente liberato nel febbraio 1990, mentre l’ANC e il PC sono stati legalizzati. Mandela è stato eletto presidente della repubblica nell’aprile del 1994 nelle prime elezioni multirazziali. Nel frattempo, il sistema giuridico e politico dell’Apartheid è stato completamente abolito, il programma nucleare militare è stato smantellato e il paese è stato reintegrato nella comunità internazionale.

In un articolo di prossima pubblicazione cercheremo di fare un bilancio dello sviluppo del Sudafrica negli ultimi trent’anni 6.

Traduzione dal francese di Maria Rosaria Leggieri

