Sicilia #InMovimento

Pubblichiamo qui una breve rassegna di eventi che avranno luogo a Palermo e a Catania nei prossimo giorni, con l’invito a partecipare numerosi.



Assemblea on-line del COMITATO RODOTA’ SICILIA per rilanciare l’attività sui beni comuni

Giovedì 18 giugno dalle ore 18:00 collegamento su piattaforma online. Sarà presentato il Documento d’indirizzo regionale e il Progetto organizzativo della struttura. Parteciperà ai lavori il presidente nazionale del Comitato Ugo Mattei che relazionerà sulle prospettive programmatiche e sulle finalità generali dell’azione politica del movimento. [Live Video by Beni Comuni Sicilia]

La NORMALITÀ era il problema!

Palermo: ai Cantieri Culturali alla Zisa si terrà giovedì 18 (ore 17:00) l’Assemblea cittadina organizzata da Potere Al Popolo. “L’emergenza sanitaria degli ultimi mesi – leggiamo dal comunicato PaP – è esplosa come una bomba in un contesto sociale già estremamente critico, squarciando tutte le crepe preesistenti”. Le forme di sfruttamento, in una realtà come quella palermitana – dicono dal gruppo politico – “sono state e sono gli elementi salienti della nostra normalità, la normalità della stragrande maggioranza dei non privilegiati”. Sfruttamento, lavoro nero e precario, così come inadeguati o inesistenti strumenti di supporto per le fasce più disagiate, “non sono certo scaturiti dalla crisi degli ultimi mesi”. Ma evidenziano come la crisi abbia scavato un solco profondo, un vero e proprio “potenziale spartiacque tra il nostro passato e il nostro futuro”.

ALINGA WULI-WORLD REFUGEE DAY 2020. “Dobbiamo parlare, unirci e agire, e dobbiamo farlo ora”

Sabato 20 giugno, ore 17:00, al Foro Italico -Palermo- Per la giornata mondiale del rifugiato Il team di “Ikenga Voice of the world” ha organizzato una manifestazione di musica e dibattiti. Il team, nel presentare l’iniziativa, ha così commentato: “Abbiamo pensato a un programma che offra l’opportunità di toccare tanti temi prioritari in questo momento, per questo invitiamo le associazioni di stranieri, le rappresentanze diplomatiche, le istituzioni e tutte le realtà interessate a co-ospitare e a partecipare all’evento”.

“Incontri del Caffè Filosofico” sul tema “IL LAVORO OLTRE IL LAVORO”

Martedì 23 ore 17 n Via La Loggia 5, pad.33, presso Mediterraneo di Pace, si terrà il secondo degli incontri organizzati dal “Laboratorio Andrea Ballarò”. Scrivono in una nota congiunta i relatori incaricati, Carmelo Piparo e Sergio Riggio: “Analizzare il lavoro oggi, comprenderne le trasformazioni, individuarne le molteplici modalità, i nessi con la capacità produttiva e i cicli di distribuzione e consumo dei beni materiali e immateriali prodotti, capire attraverso quali meccanismi si genera l’estrazione del plusvalore e come le nuovissime tecnologie intervengano modificando tempi e modi della produzione, ma anche composizioni sociali e comportamenti, è uno dei compiti che riteniamo necessari e sui quali ci piacerebbe aprire un confronto con tutti i soggetti che in questa città hanno lavorato e lavorano per cercare di mantenere viva la possibilità di una prospettiva anticapitalista”. L’incontro sarà preceduto dall’intitolazione del “Caffè Filosofico” alla memoria di Beppe Bonetti, storico attivista del movimento palermitano.

Insieme per la giustizia e il rispetto dei diritti umani in Palestina – NO ALL’ANNESSIONE ALLO STATO D’ISRAELE DEI TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI

Sabato 27 giugno 2020 ore 16:00 Piazza Giuseppe Verdi (Teatro Massimo), Palermo:

Libertà e Giustizia per la Palestina, iniziativa organizzata da Freedom Flotilla Italia.

“In quest’ ultima settimana –dicono da Freedom Flotilla – abbiamo visto grandi manifestazioni negli Stati Uniti, ma anche in diverse città del mondo, contro l’ennesimo brutale assassinio di un afroamericano, George Floyd, da parte della polizia. I neri, i democratici, i liberali, i socialisti e persone senza appartenenza, si sono mobilitati contro il razzismo che sta ritornando a galla in ogni parte del globo. Anche in Europa, anche in Italia. Noi siamo profondamente anti-razzisti e solidali con tutte le manifestazioni che pacificamente dicono: “La vita dei neri conta”. Noi aggiungiamo: ”Anche la vita dei Palestinesi conta, la vita di tutti noi conta”.

La “normalità” così com’è va male, CAMBIAMOLA!… 18° POMERIGGIO DI BELLEZZA

Domenica 28 giugno 2020 FLASH-MOB ore 19:00 in Piazza Federico di Svevia, Catania. Scrive il cluster delle associazioni promotrici: Quello delle donne è un vero e proprio rifiuto al ritorno alla normalità di prima, quella della violenza alle donne, dei migranti che muoiono a mare, del neoliberismo, delle guerre per accaparrarsi le risorse di altri, dell’economia ridotta a mera finanza, della cultura e potere patriarcale, dello scarsissimo welfare per le donne e della mancanza di ascolto della loro voce profetica. Perché le donne, da tempo, ben prima

della pandemia da Covid-19 lottano per l’ambiente, per il rispetto degli animali e l’equilibrio climatico, per un mondo sostenibile. Le donne vogliono un cambio di civiltà improntato alla generosità, all’accoglienza e ai rapporti umani. E in questi mesi, con l’abnegazione di medici/mediche e infermiere/i e la grande generosità che si è espressa nel Paese abbiamo visto che è possibile.