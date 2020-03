Quarantena for future – Le iniziative di FFF Italia

Siamo in Emergenza. Ogni crisi va trattata come tale. E noi di Fridays For Future, come sempre, ascoltiamo gli esperti e la scienza che ora ci chiedono di restare in casa per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ma la Crisi Climatica non si ferma, e nemmeno noi. Per questo abbiamo deciso di continuare a dare il nostro piccolo contributo alla causa, cercando allo stesso tempo di tenere compagnia ai milioni di italiani in isolamento e invitare all’azione più importante che ciascuno di noi possa fare: informarsi.

Ecco le iniziative che abbiamo in serbo per tutte e tutti:

Digital Strike, ogni Venerdì la pressione per affrontare tempestivamente la Crisi Climatica, la più grande emergenza che l’umanità sta già vivendo, si sposta dalle piazze agli schermi. Lanciato Venerdì 13 marzo da Greta Thunberg e altri attivisti di tanti paesi europei, sta riscuotendo ampio seguito. Partecipa da casa, scattando una foto con un cartello e gli hashtag #DigitalStrike e #ClimateStrikeOnline, senza dimenticarti di taggare @fridaysforfutureitalia per apparire sulla foto collage postata ogni sabato sui social.

Venerdì 20/3 alle h.16, ad accompagnare il Digital Strike, su tutti i balconi d’Italia si ballerà e canterà l’azzeccatissimo brano dei Bee Gees “Stayin’ Alive” in occasione della Flashmob For Future – DiscObedience in collaborazione con Extinction Rebellion Italy. Sull’apposita Playlist YouTube è possibile imparare le mosse e il testo.

Tante risorse a disposizione nella nuova sezione del sito Fridaysforfutureitalia.it : “Quarantena For Future”, dedicata a film, libri, serie, speech, podcast, documentari, articoli a tema crisi climatica.

Aperitivo For Future – “Cameretta Tour”, ogni sera, alle h.19.00 in diretta sul canale Instagram @fridaysforfutureitalia un ospite d’eccezione. Parleremo di crisi climatica e delle soluzioni per affrontarla tutti uniti! Hanno inaugurato il tour, Mercoledì 18 Tommaso Perrone, giornalista e direttore di Lifegate, e Stefano Tiozzo, fotografo e travel blogger, fondatore di Seva project. Tra gli ospiti più attesi: Venerdì 20 – Piero Pelù, Domenica 22- Eugenio in Via di Gioia e poi ancora, Mercoledì 25/3 – Elisa (da confermare) e tanti altri. Tutte le puntate sono riascoltabili nella Playlist AperiFuture su YouTube.

