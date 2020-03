Abbiamo bisogno di una cultura rigenerativa

Extinction Rebellion (XR) accoglie con favore l’urgenza con cui molti governi, organizzazioni e istituzioni stanno agendo di fronte all’emergenza rappresentata dalla pandemia di Covid19. La nostra realtà attuale richiede volontà politica e azioni rapide e decisive che permettano di mitigare, adattarsi ed evolversi in presenza di una minaccia esistenziale.

La rete globale del movimento, che si è riunita per far fronte all’emergenza climatica ed ecologica, si sta adattando a questa crisi e spera di contribuire alla resilienza delle comunità in questo grave momento. Come dice il nostro terzo principio: vogliamo creare una cultura rigenerativa: che sia sana, resiliente e adattabile

Il nostro pensiero va alle persone colpite dal Coronavirus e a tutte le persone angosciate per sé e per i propri cari in Italia e nel mondo.

Extinction Rebellion esiste per proteggere la vita. Il nuovo Coronavirus minaccia le vite di tutti, così come minaccia la lotta che affrontiamo ogni giorno per garantire un futuro a tutti i viventi sulla Terra. Ancora una volta, a soffrire saranno le parti della società più deboli, più povere e meno equipaggiate (pensiamo in questi giorni in Italia agli anziani e immunodepressi, ai clochard e alle persone senza fissa dimora, ai carcerati, ai migranti e ai rifugiati, ai lavoratori e lavoratrici senza tutele economiche e di salute, alle famiglie in difficoltà, alle donne vittime di abusi domestici e costrette a casa, ai disabili senza terapie, alle persone isolate e senza affetti, ai rom e alle minoranze etniche, alle persone costrette a vivere nascoste e ammassate in case requisite, ai bambini senza accesso a internet privati del diritto allo studio…). Dichiariamo a tutti il nostro Amore e la nostra Solidarietà, consapevoli dei nostri privilegi e con il desiderio di usarli per aiutare e rendere tutti più forti. Insieme ci ribelliamo, insieme viviamo o insieme cadiamo. Non dobbiamo perdere di vista questa realtà.

Così come basiamo la nostra ribellione su dati e indicazioni forniti dalla scienza, così facciamo con i dati e le indicazioni degli epidemiologi, e rispettiamo le linee guida sulla salute pubblica, che deve essere la nostra priorità assoluta. Le attuali decisioni delle autorità sanitarie pubbliche sono valide fino al 3 aprile. Abbiamo annullato per questo periodo una serie di eventi e incontri pubblici, tra cui alcune azioni di gruppi locali e numerose formazioni. Ci stiamo ancora organizzando, utilizzando canali remoti come le nostre piattaforme (chat, forum e altro) e le videoconferenze, e sviluppando sempre di più le formazioni online. Al contempo i nostri gruppi di cultura rigenerativa stanno organizzando giornalmente per tutti i ribelli delle pratiche di meditazione online, cerchi di ascolto attivo, pratiche di “resilienza a domicilio”, facendo circolare idee e pratiche rigenerative.

La ribellione pianificata da Extinction Rebellion e in corso in tutto il mondo si adatterà a questa nuova situazione.

Mentre la crisi climatica e il collasso ecologico continuano, purtroppo avremo a che fare con più focolai e pandemie; Extinction Rebellion ha intenzione di lavorare per far crescere una comunità compassionevole e di cura e per immaginare modalità concrete in cui potrebbe essere diverso, e migliore, il mondo. Ora è il momento di mostrare come gli umani possono unirsi e mostrare altri modi di esistere. Dobbiamo riunirci come comunità, proteggendo i più vulnerabili. Ci adatteremo, uscendo dalle nostre zone di comfort, ci uniremo fermamente nell’Amore inalterabile per questo Pianeta. Continueremo a ribellarci per la vita. In solidarietà.

