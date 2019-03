Gli studenti rispondono agli scienziati e lanciano l’assemblea nazionale di #FridaysforFuture Italia

Cari scienziati,

abbiamo letto con grande piacere la vostra lettera aperta degli scienziati del clima agli studenti che scioperano per l’ambiente e siamo felici di sapere che possiamo contare sul vostro sostegno, sia morale che pratico. Come probabilmente saprete, il nostro movimento dà massima importanza alla scienza per capire e risolvere la crisi climatica.

Siamo ispirati dall’attivismo di Greta Thunberg, che da agosto 2018 manifesta davanti al Parlamento svedese per chiedere al suo governo un impegno concreto per contrastare l’emergenza climatica e rispettare la soglia limite di 1,5°C di aumento della temperatura media terrestre. Oltre tale soglia, infatti, l’IPCC – l’organismo scientifico dell’ONU – ha calcolato che scatterebbero meccanismi pericolosi e non reversibili di innalzamento delle temperature. Bisognerà muoversi nell’ottica della giustizia climatica.

Crediamo che i cambiamenti climatici riguardino tutti, anche i negazionisti; il negare la realtà infatti non li risparmierà dagli effetti di un pianeta che diventerà sempre più ostile alla vita, se non troviamo modo di tagliare le emissioni e contrastare l’aumento di temperatura.

Nella vostra lettera, avete assegnato un ruolo ai politici nello stimolare i cittadini a raggiungere una maggior consapevolezza riguardo a questi temi, “sostenuti da coloro che formano le coscienze e il pensiero collettivo, gli insegnanti e i giornalisti, cui spetta uno speciale dovere di raggiungere una consapevolezza in materia di manomissione del clima e di possibili soluzioni alla crisi” . Concordiamo nella centralità del vostro ruolo per aumentare la consapevolezza e sensibilità. Molti di noi credono più in voi scienziati che nei politici, che devono guadagnare la nostra fiducia tramite azioni concrete e lungimiranti, non tramite dichiarazioni.

Proprio per la fiducia che poniamo nella scienza, cogliamo l’occasione per annunciare che fra poche settimane terremo a Milano la nostra prima Assemblea Nazionale, che apriremo la sera di venerdì 12 aprile con una conferenza scientifica aperta al pubblico, mentre sabato 13 aprile sarà dedicato all’Assemblea stessa. In questa occasione verrà prodotto un manifesto che non solo servirà a ribadire chi è #FridaysforFuture e quali rivendicazioni questo movimento porta avanti, ma che renderà chiare le premesse scientifiche su cui è necessario basarsi.

In breve, ringraziamo per lo stimolo che avete lanciato. Ci fa piacere questa dichiarazione pubblica di sostegno. Noi ci siamo e invitiamo tutti all’Assemblea Nazionale venerdì 12 e sabato 13 aprile.

Firmato da:

