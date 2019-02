I ragazzi chiedono futuro: gNe aderisce al #climatestrike del 15 marzo

Il venerdi è il giorno in cui giovani di tutto il mondo fanno sentire la loro voce e chiedono un futuro.

Abbiamo solo 11 anni per agire e limitare i danni da cambiamento climatico. Al seguito di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che sciopera da scuola ogni venerdi per il clima e parla ai potenti del mondo, si moltiplicano le iniziative.Il 15 marzo è “sciopero” globale dei giovani, degli studenti, per il clima (#climatestrike). Anche la rete dei giornalisti Nell’erba aderisce e si mobilita per una giornata di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici in varie parti d’Italia. I giovani e giovanissimi gNe parlano, indagano, scrivono, fanno reportage sul clima da 13 anni e non possono non aderire a questa mobilitazione mondiale. Le scuole di Bovino (Fg), di Greve in Chianti, di Frascati, con la collaborazione del Comune, già sono al lavoro per le iniziative del 15 marzo. Molti altri di aggiungeranno. In allegato il logo di Giornalisti Nell’Erba che può diventare striscione, bandiera, maglietta. Teneteci aggiornati sulle iniziative gNe in ogni parte – sui social e a info@giornalistinellerba.org (continua qui).

Proroga 13° premio gNe al 15 marzo

Nel frattempo, tutti al lavoro per la tredicesima edizione del Premio nazionale e internazionale di giornalismo Giornalisti Nell’Erba. La scadenza per l’iscrizione e presentazione elaborati è stata prorogata al 15 marzo, stesso giorno del #climatestrike globale. Il tema è #NONABBOCCO, fake news, disinformazione, misinformazione, luoghi comuni da sfatare su alimentazione a 360°. (qui tutte le informazioni per partecipare)

Be a Data Scientist

A proposito di giovani e di informazione, Giornalisti Nell’Erba e Frascati Scienza hanno dato il via ad un progetto di Citizen Science – Be a Data Scientist – sulle dinamiche informative dei giovani e giovanissimi. Il progetto, che sarà presentato a Perugia al Festival internazionale del giornalismo il 3 aprile, coinvolge una quindicina di scuole pilota in tutta Italia, ma è aperto alla partecipazione di tutti. I risultati della ricerca saranno presentati alla Notte Europea dei Ricercatori 2019 #BEES. (qui per saperne di piu)

