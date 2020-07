Torna il festival di Aware ad Agosto a Passolanciano (CH)

Due giorni di musica, arte, teatro, yoga e poesia immersi nel bosco di Passolanciano (CH) alla ricerca di nuove forme di socialità consapevole: è il “Festival delle Cose Belle – Ferragosto Resistente 2020” del collettivo Aware – Bellezza Resistente.

Lo scorso 5 luglio dal palco romano degli Stati Popolari indetti dal sindacalista Aboubakar Soumahoro , Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo , ha ricordato il valore di un antico strumento nato ed utilizzato, sin dai primi passi della civiltà, per abbattere i muri di odio che l’individualismo spesso compone e sprigionare rivoli di empatia tra chi ne fa uso: la festa. “In sicurezza, con le dovute precauzioni, ma c’è un bisogno disperato di tornare a fare festa insieme per sentirci davvero simili“.

Queste parole sono arrivate alle radici della riflessione del collettivo culturale Aware – Bellezza Resistente , come movimento e gruppo di persone in cerca di un impatto positivo nei luoghi che abita. “In un tempo in cui la paura e la distanza sembrano aver rapito lo sguardo e chiuso gli occhi in un vortice di irrequietudine, la necessità di tornare a costruire ponti tra le pupille si è fatta inderogabile” dichiara Guglielmo Rapino, 28enne di Chieti, tra i fondatori del movimento.

Dalla voce rotta dall’emozione di Cosmo e dalla riflessione che ne è seguita all’interno di Aware è nata così l’idea di un nuovo Festival delle Cose Belle intitolato “Ferragosto Resistente 2020”: un momento di incontro in cui persone e arti diverse, voci e narrazioni lontane, trovino uno spazio di raccordo per mescolarsi e farsi energia dirompente. Il tutto nel totale rispetto delle misure igienico-sanitarie in vigore.

La festa avrà luogo nella cornice naturale del bosco di Passolanciano (CH), sulla Majella abruzzese, nel weekend del 15-16 agosto. A mescolarsi saranno esperienze e spazi davvero lontani: musica, arte, teatro, yoga, meditazione e poesia. A cucire ogni istante in un unico filo sarà la volontà di scoprire nuovi cammini di socialità capaci di unirci come individui, soprattutto oggi, soprattutto in questo periodo storico in cui la diffidenza e la paura sembrano aver scavato solchi indelebili sulla pelle indurita delle relazioni sociali.

Garantendo sicurezza, prestando ogni cautela, Aware aprirà uno spazio di incontro reale dove artisti/e e partecipanti potranno vivere momenti di creatività e confronto congiungendo lo sguardo verso un orizzonte finalmente comunitario.

Un Big Bang di momenti intrecciati tra loro: sul palco allestito tra i faggi del Parco Nazionale della Majella si alterneranno i tratti di colore vivido delle performance di Giuseppe Mincone e Cadica , le sonorità elettriche di band come The Young Nope e Vie delle Indecisioni , fino ad arrivare al sound tribale di dj e producer del calibro di Rokeya (Pentagon). Ad accompagnare le attività artistiche ci saranno workshop e momenti di scoperta individuale: lo spazio di consapevolezza e meditazione offerto da Anna Paola Cesarini, il workshop teatrale di Francesca Persico ( Che Spettacolo ) e l’esperienza di vinyasa yoga curata da Monica Sanjita Verì. Non mancheranno, infine, occasioni di riflessione su grandi temi di attualità, come la lotta all’omobitransofobia, attraverso, in particolare, la proiezioni in anteprima nazionale del cortometraggio “ Irreversibile ” di M. De Liberato, e la necessità di una transizione ecologica, grazie ad un intervento curato dal collettivo internazionale ambientalista Extinction Rebellion .

L’evento sarà aperto a persone di tutte le età: Aware crede fortemente nel valore di uno scambio costante tra generazioni lontane e per questo il collettivo invita mamme e papà a portare con sé figli/e, nipoti e genitori. Anche gli animali sono benvenuti, purché curati con amore da chi li accompagna.

All’ingresso verrà consigliata una donazione minima di 7 euro: tutti i ricavati saranno devoluti a favore delle attività sociali e culturali promosse dal collettivo Aware – Bellezza Resistente e dei progetti di sviluppo sostenibile dell’associazione AMKA Onlus , charity partner dell’evento.

Partecipano come organizzazioni partner Arcigay Chieti , Extinction Rebellion Italia , IAMÈ , 6000 Sardine Abruzzo , One shot production , CheSpettacolo e Old Tower Records .

Importante: al fine di garantire la sicurezza sanitaria e rispettare le normative in vigore, per partecipare all’evento è necessario registrarsi attraverso l’apposita piattaforma. Gli ingressi sono soggetti a limitazioni, così da permettere il pieno rispetto del distanziamento sociale. È possibile prenotarsi gratuitamente compilando il form online su https://www.beingaware.it/festivaldellecosebelle/ o su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-festival-delle-cose-belle-ferragosto-resistente-2020-114411708500 .

“Il Festival delle Cose Belle – Ferragosto Resistente 2020 sarà un esperimento collettivo di socialità e condivisione consapevole. Sull’onda delle parole di Cosmo proveremo a rimettere al centro dei nostri sguardi la bellezza fragile del sentirsi perfettamente diversi e identici. Sarà un momento per immaginare gli spazi che vorremo vivere nei prossimi mesi e i valori che ne potranno essere linfa” dichiara Guglielmo Rapino, “vi aspettiamo pieni dell’energia resistente accumulata nelle pupille durante gli ultimi mesi di socialità sospesa: insieme daremo vita al messaggio di resistenza lasciato morire nel terreno fertile degli Stati Generali. La festa, soprattutto se consapevole, è il luogo utile dove rompere le radici dell’individualismo e cullare un sogno collettivo di empatia”.

Più informazioni sull’evento possono essere trovate anche sull’evento Facebook https://www.facebook.com/events/576817949674914/

L’art work di copertina (come tutto il lavoro grafico legato al festival) è opera di Antonella Sartorelli . La direzione artistica è affidata a Piero Rucci.

[programma in aggiornamento]

▷ Musica: Rokeya // The Young Nope // Vie delle Indecisioni // Outer Stars – Band // Lenore // Indiano // Jimi Haze // AND MORE

▷ Live painting: Giuseppe Mincone // Carlodicamillo Cadica

▷ Workshop teatrale: Francesca Persico (Che Spettacolo Teatro Lab)

▷ Meditazione guidata: Anna Paola Cesarini, insegnante e formatrice

▷ Vinyasa Yoga: Monica Sanjita Verì

▷ Poesia: Paolo Fiorucci ( Il Libraio di Notte )

▷ Proiezione in esclusiva: “Irreversibile” di Matteo De Liberato (One Shot Production)

❃ bar & food

❃ social distancing e rispetto delle norme sanitarie garantito

❃ free camping

❃ evento a basso impatto ambientale

❃ bambin* tanto benvenut*

❃ animali ammessi (sotto la diretta responsabilità degli accompagnatori umani)

❃ ingressi limitati su prenotazione (link in basso)

❃ donazione minima consigliata all’ingresso 7€*

◇ Partecipano: Arcigay Chieti // Extinction Rebellion Italia // IAMÈ // 6000 Sardine Abruzzo // One shot production // CheSpettacolo // Old Tower Records

◇ Media partner: Italia Che Cambia

◇ Charity partner: AMKA Onlus

✿ *I ricavati dell’evento sono destinati a sostenere le attività del collettivo Aware – Bellezza Resistente e dell’associazione no-profit AMKA Onlus.

●• Per garantire il rispetto delle norme invitiamo i partecipanti ad indossare mascherina e dispositivi sanitari adeguati nel caso in cui le distanze di sicurezza non possano essere garantite.

ღ Info e prenotazioni su https://www.beingaware.it/festivaldellecosebelle/

ϟ L’ultima volta è andata così: https://www.youtube.com/watch?v=afNm2CLJxVY&feature=emb_logo

CONTATTI :

Il festival:

Web > https://www.beingaware.it/festivaldellecosebelle/

Prenotazioni > https://www.eventbrite.it/e/biglietti-festival-delle-cose-belle-ferragosto-resistente-2020-114411708500

Facebook > https://www.facebook.com/events/576817949674914/

Il collettivo:

Web > https://www.beingaware.it

Facebook > https://www.facebook.com/AwareBellezzaResistente

Instagram > Aware_bellezzaresistente

Email > info@beingaware.it

WhatsApp > +39 3351696770 (Guglielmo)

Aware è una parola antica e intraducibile figlia della letteratura giapponese, che descrive l’indicibile attrazione e partecipazione emotiva verso la bellezza propria delle cose. Allo stesso tempo, Aware in inglese indica una persona consapevole, informata, attenta. L’amalgama di questi due concetti dà forma e impulso al movimento di promozione sociale e culturale AWARE – BELLEZZA RESISTENTE.

Aware – Bellezza Resistente è un collettivo di attivisti, giornalisti, volontari, studenti e professionisti che hanno scelto di generare consapevolezza su tematiche di attualità, sociali e culturali attraverso la narrazione personale e consapevole della bellezza nascosta nel quotidiano. È uno spazio aperto e orizzontale dove s’intrecciano le voci e storie di coloro che credono che un cambiamento positivo sia realizzabile attraverso la costruzione di un percorso di contro-narrazione quanto più condiviso . Lo stesso simbolo di Aware, il fiore di saxifraga rosa, capace di crescere nelle rocce più dure rompendole dall’interno, rappresenta in pieno l’obiettivo del movimento: creare una breccia nel cuore della società contemporanea da cui lasciar fuoriuscire uno spiraglio di approfondimento e riflessione sui valori che realmente ci fanno comunità.