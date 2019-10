Un posto nel mondo 2019. Rassegna di film, concerti e spettacoli teatrali a Varese e provincia

Giovedì 7 novembre, ore 21

Dalle 20.30, aperitivo di benvenuto e presentazione rassegna

Evento speciale

Varese, Cinema Teatro Nuovo

DALLA PARTE SBAGLIATA film-concerto a cura di Alessandro Scillitani

Un viaggio sonoro e visivo, un racconto fatto di voci e parole, musiche e canto. Una narrazione dei luoghi e dell’umanità che rimane ai margini, dimenticata dai più. Un cammino attraverso la nostra penisola, fino a raggiungere il mare: culla delle nostre paure, luogo di dolore e morte e allo stesso tempo archetipo della vita.

Parto da casa e dal quotidiano e arrivo alle periferie. Arrivato al mare, al Mediterraneo, non posso non pensare ai tanti quartieri del mondo che stiamo dimenticando, che paiono non riguardarci. Sembra non importarci nulla di tutte quelle persone che migrano per cercare una condizione migliore e che tentano di attraversare il mare in senso contrario, per raggiungere l’Europa. Europa, una parola che ha bisogno di una nuova narrazione. Una raccolta di episodi per dare luce a chi di solito non ce l’ha, partire dagli ultimi, dai diseredati e metterli nel cuore del racconto.

Sul palco Alessandro Scillitani (voce, canto e visual) Stefano Ferrari (violino e basso), Mimmo Fontana (batteria), Marco Macchi (pianoforte), Tommi Prodi (chitarra).

Venerdì 8 novembre, ore 21

Castelveccana, sala comunale di Nasca

Ingresso gratuito

DAFNE di Federico Bondi, Italia 2019, 94’

Una trentacinquenne portatrice della sindrome di Down, esuberante e trascinatrice, sa organizzare da sola la sua vita ma vive ancora insieme ai genitori, Luigi e Maria. Quando Maria muore all’improvviso, gli equilibri familiari vanno in frantumi. Luigi sprofonda nella depressione e Dafne non solo deve confrontarsi con la perdita, ma deve anche sostenere il genitore. Finché un giorno insieme decidono di affrontare un trekking in montagna, diretti al paese natale di Maria.

Venerdì 8 novembre, ore 21

Sabato 9 novembre, ore 19 e 21.30

Domenica 10 novembre, ore 17.30 e 21

Varese, Cinema Teatro Nuovo

Prima visione – Ingresso euro 7,50/6,00/ridotto 3

PARASITE di Bong Joon Ho, Corea del Sud, 132’

Grazie alla falsificazione di alcuni documenti, il primogenito di una famiglia povera che vive del sussidio di disoccupazione riesce a trovare lavoro presso una ricca coppia, evento che darà vita a una serie di conseguenze inaspettate, tra commedia e tragedia. Un’emozionante ritratto di famiglia, un thriller mozzafiato che racconta scenari da moderna lotta di classe. Un capolavoro, premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes.

Domenica 10 novembre, ore 16

Varese, sala Acli via Speri della Chiesa Jemoli n. 9

Ingresso gratuito

TUTTO QUELLO CHE VUOI di Francesco Bruni, Italia 2017, 106’

Alessandro è un ventiduenne romano ignorante e turbolento; Giorgio un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro, ma non si sono mai incontrati, finché Alessandro accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane.

Martedì 12 novembre, ore 16 e ore 21

Varese, Sala Filmstudio 90

Ingresso euro 5/ridotto 3

DESTINO di Bonifacio Angius, Italia 2019, 19’

Una giornata dove il vuoto, la superstizione, l’angoscia e la paura avranno le conferme che un uomo senza qualità stava cercando da tempo. Venezia 76, evento speciale, cortometraggio di chiusura alla Settimana Internazionale della Critica.

A seguire: FIORE GEMELLO di Laura Luchetti – Italia 2018, 95’

Basim è un immigrato clandestino proveniente dalla Costa d’Avorio, Anna la figlia di un trafficante di migranti. In fuga attraverso i paesaggi misteriosi e bellissimi della Sardegna, troveranno insieme, nell’amore l’uno per l’altra, la forza per camminare verso il futuro, senza più guardarsi alle spalle.

Presentazione a cura di Coop. Lotta contro l’emarginazione.

Martedì 12 novembre, ore 15.30 e 20

Mercoledì 13 novembre, ore 15.30 e 21

Varese, Cinema Teatro Nuovo

Ingresso euro 5 euro, ridotto 3

QUEL GIORNO D’ESTATE di Michael Hers – Francia 2018, 107’

David vive a Parigi e sbarca il lunario con piccoli lavoretti occasionali. Il suo unico contatto familiare è rappresentato dallo stretto legame con la sorella Sandrine e la nipotina di 7 anni Amanda. Un giorno accanto a David si trasferisce Lena e tra i due nasce presto un amore. Tutto sembra andare per il meglio, ma la vita di David viene sconvolta dalla morte improvvisa di Sandrine, durante un attacco terroristico. Oltre a dover affrontare il dolore della perdita di sua sorella, David dovrà prendersi cura della piccola Amanda.

Mercoledì 13 novembre, ore 21.00

Quinzano di Sumirago, via San Pietro n. 33

Ingresso gratuito

KARAMEA – Is the End of the Road? di Marco Gianstefani, Italia 2019, 73’, v. o. con sott.it.

L’incredibile viaggio di un gruppo di anticonformisti che cercano di cambiare il mondo da uno dei luoghi più remoti della terra, Karamea, una piccola città rurale nell’isola meridionale della Nuova Zelanda dove la città più vicina dista 100 km. In un luogo dove, per ragioni sconosciute, tutti quelli che arrivano poi restano, il documentario segue le pionieristiche avventure di Paul Murray e del suo insolito gruppo nell’instituire un tentativo di rivoluzione economica e ambientale lontano da tutti gli sguardi del mondo civilizzato.

Giovedì 14 novembre, ore 21, Varese, Cinema Teatro Nuovo, ore 21

Evento speciale. Ingresso euro 12/ridotto 10 e 8

GINESTRE, Compagnia L’Oblò – Liberi dentro

Dopo la prima sold out in aprile a Busto Arsizio, arriva a Varese questo originale e coinvolgente spettacolo teatrale, ispirato dal libro “Essere esseri umani” di Marta Zighetti. La compagnia teatrale “L’Oblò liberi dentro” è la compagnia degli attori detenuti del carcere di Busto Arsizio. In questa occasione gli attori detenuti usciranno per recitare sul palco insieme ai cittadini liberi che hanno partecipato al laboratorio “contaminazioni” dentro e fuori dal carcere. Nello spettacolo, echi di letterature antiche si intrecciano a storie di vita in cui ferite e sogni, motivi di orgoglio o di vergogna, eredità di ricordi e sguardi sul futuro dipingono con struggente delicatezza la parabola del nostro essere al mondo. Le domande da cui il lavoro è partito sono: che cosa significa essere esseri umani? Che cosa significa essere in relazione?

Giovedì 14 novembre, ore 21

Uboldo, sala Acli

Ingresso gratuito

DOVE BISOGNA STARE di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli, Italia 2018, 98’

Il documentario racconta di una possibile risposta a questi tempi cupi. Non racconta l’immigrazione dal punto di vista di chi sceglie di partire o è costretto a farlo: è un film su di noi, sulla nostra capacità di confrontarci con il mondo. Georgia un giorno ha trovato di fronte alla stazione di Como un accampamento improvvisato con un centinaio di migranti e ha pensato di fermarsi a dare una mano… Lorena, a Pordenone, Elena, che vive ad Oulx e Jessica, studentessa a Cosenza, vengono da mondi differenti. A tutte però è successo quello che è successo a Georgia: si sono trovate di fronte a una situazione di marginalità, e non si sono voltate dall’altra parte.

Venerdì 15 novembre, ore 21

Varese, Sala Filmstudio 90

Ingresso euro 5 /ridotto 3

LA GIORNATA di Pippo Mezzapesa, Italia 2017, 12’

Paola Clemente, bracciante pugliese di quarantanove anni, muore di fatica sotto il sole il 13 luglio del 2015. Fatti e parole dell’inchiesta sui caporali che la sfruttavano sostanziano la ricostruzione delle sue ultime ore di vita. Un racconto affidato a voci di donna in viaggio sul pullman che le porta al lavoro nei campi del Sud.

A seguire: EFFETTO DOMINO di Alessandro Rossetto, Italia 2019, 104’

Nordest italiano. Gianni Colombo, geometra specializzato nel mercato immobiliare che da mesi non conclude un affare, ha un’idea: rilevare venti hotel in disuso e trasformarli in residenze di lusso per pensionati facoltosi desiderosi di trascorrere la terza età in un “paradiso senza Dio”. Colombo coinvolge nell’impresa Franco Rampazzo, un ex muratore che, grazie al lavoro di una vita, ha procurato una tranquilla esistenza borghese alla moglie e alle due figlie. Colombo e Rampazzo si sentono due bucanieri alla conquista del riscatto loro negato dal crollo economico. E il loro piano di riscossa è quello di un’intera nazione.

Presentazione a cura di Umberto Colombo, CGIL.

Sabato 16 novembre, ore 21

Comerio, Sala Somsart

Ingresso gratuito

FIORE GEMELLO (replica)

Domenica 17 novembre, ore 18

Besozzo, Sala Letture del Comune

Ingresso gratuito

STYX di Wolfgang Fischer, Germania/Austria 2018, 94’

Rike è una dottoressa di successo il cui lavoro la impegna molto. Decisa a realizzare il sogno di raggiungere in barca a vela in solitaria un’isola tropicale nell’Atlantico, si concede una vacanza. La sua gita sembra essersi concretizzata, ma l’avvistamento di una barca di rifugiati trasforma improvvisamente l’avventura in una sfida senza precedenti. La barca dei rifugiati è gravemente danneggiata e sovraccarica. Più di cento persone stanno per annegare. Rike cerca di organizzare un soccorso, ma si sente impotente… Uno dei film europei migliori dell’anno, finalista ai Premi Lux.

Lunedì 18 novembre, ore 21

Varese, Cinema Teatro Nuovo

Anteprima nazionale – ingresso euro 7.50/ridotto 6 /ridotto 3

STORIE DI PIETRE di Alessandro Leone – Italia 2018, 74’

Il film è un’immersione progressiva in un tessuto antropologico ferito (dopo il terremoto in Umbria) per comprendere la relazione tra le persone e il territorio; il valore del sacro di fronte alla perdita dei luoghi di culto; la volontà di preservare tradizioni secolari e radici che affondano nel rapporto tra vita contadina e patrimonio artistico; la percezione del presente e la possibilità del futuro nonostante la minaccia incombente. Trento Film Festival, Premio RAI. Sarà presente il regista.

Martedì 19 novembre, ore 21

Induno Olona, cinema Mons. Comi

Ingresso 5 euro

FIORE GEMELLO (replica)

Presentazione a cura di Padre Renato Mazzon dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore.

Giovedì 21 novembre, ore 21

Tradate, Cinema Paolo Grassi

Ingresso 5 euro

QUEL GIORNO D’ESTATE (replica)

Presentazione a cura di Petali dal Mondo.

Giovedì 21 novembre, ore 21

Azzate, Cinema Castellani

Ingresso 5 euro

ORO VERDE di Cristina Gallego e Ciro Guerra, Colombia/Danimarca 2019, 125’

Alla fine degli anni Sessanta, in Colombia, nella regione abitata dagli indiani Wayuu che ancora vivono di pastorizia e coltivazione della terra, l’ambizioso Rapayet sposa la giovane Zaida. In poco tempo, il ragazzo convince delle proprie capacità imprenditoriali i capi clan e avvia un commercio di marijuana verso gli Stati Uniti alleandosi con una famiglia rivale. La ricchezza derivante dal narcotraffico modifica lo stile di vita della comunità e conduce a uno scontro fratricida con gli alleati, che verrà combattuto cercando di rispettare usi e tradizioni di un mondo in via di sparizione.

Presentazione a cura di Alessandro Leone.

Venerdì 22 novembre, ore 21

Varese, Sala Filmstudio 90

Ingresso 5 euro /ridotto 3

ELDORADO di Marhus Imhoof, Svizzera/Germania 2018, 92’

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la famiglia del regista svizzero Markus Imhoof accoglie Giovanna, una bimba milanese di 8 anni, beneficiaria di un progetto delle Croce Rossa Svizzera rivolto ai bambini vittime di guerra. La sua permanenza in Svizzera ha però un tempo limite e Giovanna viene rimandata in Italia, dove muore di stenti a soli 13 anni. Da qui comincia un viaggio tra i ricordi d’infanzia, quando gli immigrati non voluti erano gli Italiani e l’oggi. Tra le coste libiche, quelle del sud Italia e tutto il mare che c’è in mezzo, i nuovi esclusi provano a entrare nel “nostro Eldorado”. Il film sarà preceduto da una presentazione video inviata dal regista.

Sabato 23 novembre, ore 18

Domenica 24 novembre, ore 18

Ingresso 6 euro /ridotto 3

CARMEN Y LOLA di Arantxa Echevarria – Spagna 2018, 103’

Carmen vive in una comunità di gitani nei sobborghi di Madrid. Come tutte le donne che ha incontrato nella comunità, è destinata a riprodurre uno schema che si ripete di generazione in generazione: sposare e crescere il maggior numero possibile di bambini, fino al giorno in cui incontra Lola. Lola è diversa, non vuole sposarsi, le piace conoscere, studiare e spera di emanciparsi da quella vita. Tra le due nasce rapidamente una complicità e insieme scopriranno un mondo che le porterà inevitabilmente a essere rifiutate dalle proprie famiglie.

Domenica 24 novembre, ore 15

Varese, Cinema Teatro Nuovo

Ingresso 5 euro

NON UNO DI MENO di Zhang Yimou, Cina 1999, 106’

In un lontano villaggio della campagna cinese, dove le strutture sono modeste e il livello di vita è molto povero, il maestro Gao deve assentarsi per un mese per andare ad assistere la madre malata. Per sostituirlo il sindaco sceglie Wei, una ragazzina tredicenne senza alcuna esperienza d’insegnamento. Prima di partire, Gao raccomanda a Wei di fare in modo che nessun allievo si ritiri da scuola durante la sua assenza. Wei si appresta ad affrontare un compito che però si rivela molto difficile: i bambini sono irrequieti e spesso preoccupati per le molte difficoltà che vivono in famiglia. Un film poetico e coinvolgente, adatto anche ai bambini, che ha commosso il pubblico di tutto il mondo.

Lunedì 25 novembre, ore 21

Besnate, Cinema Incontro, Via Paolo Rosa 5

Ingresso gratuito

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI di John Chester, USA 2018, 91’

I successi più grandi iniziano sempre con le idee più folli. Quella di John e Molly Chester era di lasciare il loro appartamento di Santa Monica per trasferirsi in una grande fattoria di campagna. Ma non una qualsiasi. Una fattoria da fiaba. Un luogo in cui coltivare, allevare e vivere in perfetta armonia con la natura, seguendo i criteri della coltivazione biologica e di una completa sostenibilità ambientale. Un sogno, per una volta, divenuto realtà, che oggi ospita circa 850 animali e 75 varietà di coltivazioni biodinamiche.

Martedì 26 novembre, ore 15.30 e ore 20

Mercoledì 27 novembre, ore 15.30 e ore 21

Varese, Cinema Teatro Nuovo

Ingresso 5 euro /ridotto 3

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani – Italia/Spagna 2019, 101’

Jack fin da piccolo desiderava un fratello maschio con cui giocare e quando i suoi genitori gli raccontano che Gio, suo fratello, sarebbe stato un bambino “speciale”, nel suo immaginario diventa un supereroe, dotato di poteri incredibili, come un personaggio dei fumetti. Con il passare del tempo Jack scopre la sindrome di Down e Gio diventa un segreto da non svelare…

Giovedì 28 novembre, ore 21

Varese, Cinema Teatro Nuovo

Evento speciale, I ngresso 15 euro 15/ridotto 12 e 10

PATRIZIA LAQUIDARA in concerto

Patrizia Laquidara è una tra le figure più originali e poliedriche della nuova musica d’autore. Il primo album, dal titolo “Indirizzo Portoghese”, arriva nel 2003 e a Sanremo si aggiudica il Premio assoluto della critica Mia Martini.

Del 2007 è “Funambola”, prodotto da Arto Lindsay e Patrick Dillett: l’album sarà indicato dal comitato del Premio Tenco come uno dei cinque dischi più belli della stagione. Nel 2011 dà alle stampe “Il Canto Dell’Anguana”, un album-indagine sulle tradizioni musicali dell’alto vicentino. Oltre ai concerti, Patrizia Laquidara trova il tempo per recitare a teatro, al cinema (nei film “Ritual – Una Storia Psicomagica” con Alejandro Jodorowsky e “Le Guerre Orrende”), di condurre programmi per la RSI e di pubblicare una raccolta di poesie dal titolo “Alphonsomangorey”.

Da sempre attenta ai temi sociali, con il suo brano Il cigno (The great woman) contenuto nel suo ultimo lavoro, “C’è qui qualcosa che ti riguarda” ha vinto il Premio Amnesty International 2019 per la miglior canzone sui diritti umani.

Venerdì 29 novembre, ore 21

Varese, Sala Montanari

Ingresso gratuito

L’INIZIO DELLA FINE DELLE ARMI NUCLEARI di Álvaro Orús, Spagna 2019, 56’

Il 7 luglio 2017, 122 paesi hanno votato a favore del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. I paesi che non hanno armi nucleari ma che vivono sotto la loro minaccia hanno votato a favore del divieto. Senza la consapevolezza della maggior parte dei loro cittadini, i governi delle potenze nucleari del mondo non hanno votato, eppure il divieto è andato avanti. Sta succedendo qualcosa di nuovo. Questo documentario evidenzia gli sforzi fatti per trasformare il trattato per vietare le armi nucleari in legge internazionale e il ruolo della Campagna Internazionale per Abolire le Armi Nucleari, l’ICAN ed è raccontato tramite le voci di attivisti di spicco di diverse organizzazioni e paesi, oltre al presidente della conferenza ONU di negoziazione.

Presentazione a cura di Giovanna Pagani, presidente onorario WILPF Italia.

Sabato 30 novembre, ore 20.45

Castiglione Olona, Castello Monteruzzo

Ingresso a offerta libera

THE TRUE COST di Andrew Morgan, Bangladesh/Cambogia/Cina 2015, 92’

Anche se pensiamo dentro di noi, “macché, sono solo io, cosa cambia?”, quando apriamo il portafoglio, tutto cambia. Questo film passa dal Bangladesh, all’India, alla Cambogia, per spiegarci il prezzo umano di quella maglietta che costa 5 euro da H&M, oppure quei jeans di Zara che vengono prodotti da donne che guadagnano meno di 2 dollari al giorno.

Serata a cura di Associazione Sir Jhon Castiglione Olona, con la partecipazione di Erica Reganaz dell’associazione Ad Gentes Pavia per la presentazione del progetto Asarbolsem Bolivia, cui saranno destinati i proventi della serata.

Lunedì 2 dicembre, ore 21

Varese, Cinema Teatro Nuovo

Ingresso euro 7.50 euro /ridotto 6 e 3

LETIZIA BATTAGLIA – SHOOTING THE MAFIA di Kim Longinotto, Irlanda/USA2019, 94’

Un ritratto di Letizia Battaglia, fotografa palermitana e fotoreporter per il quotidiano L’Ora. Una vita vissuta senza schemi: dalla fotografia di strada, per documentare i morti di mafia, all’impegno in politica, Letizia Battaglia è stata una figura fondamentale nell’Italia tra gli anni Settanta e Novanta. Intrecciando interviste e testimonianze d’archivio, il film racconta la vita di un’artista passionale e coraggiosa, mostrando una donna anticonformista, in cerca di una libertà che passa per il sogno di una Sicilia sciolta dalle catene della mafia.

Presentazione a cura di Libera.

Mercoledì 4 dicembre, ore 18.15

Varese, Cinema Teatro Nuovo

Ingresso 7.50 euro /ridotto 6 e 3

LETIZIA BATTAGLIA – SHOOTING THE MAFIA (replica)

Venerdì 6 dicembre, ore 21

Sesto Calende, Sala Fondazione Piatti

Ingresso gratuito

ELDORADO (replica), in collaborazione con Ass. Cittadini del Mondo e Associazione Pace e Convivenza di Sesto Calende.

Venerdì 6 dicembre, ore 20.30

Balerna (Cantone Ticino)

Offerta libera

THE TRUE COST (replica)

In collaborazione con Le Botteghe del Mondo di Mendrisio, con l’intervento di Isabella Medici di Helvetas.

Sabato 7 dicembre, ore 18.30

Balerna (Cantone Ticino)

Offerta libera

STORIE DI PIETRE (replica). Sarà presente il regista Alessandro Leone.

Sabato 7 dicembre, ore 20.45

Balerna (Cantone Ticino)

Offerta libera

IL PIANETA IN MARE di Andrea Segre – Italia 2019, 93’

Un documentario che descrive la realtà di Marghera, località industriale situata nella laguna veneziana, attraverso le storie di chi questo posto lo vive ogni giorno. Da cento anni il cuore meccanico di Marghera non smette di pulsare; qui lavorano operai di oltre 60 nazionalità diverse che contribuiscono a tenere vivo questo piccolo mondo in bilico tra il suo ingombrante passato e il suo futuro incerto. Numerose testimonianze ci aiutano a capire cosa è rimasto del grande sogno di progresso industriale del Pianeta Italia: un microcosmo oggi immerso, dopo le crisi e le recenti ferite, nel flusso globale dell’economia e delle migrazioni.

In collaborazione e con interventi di Fridays For Future Varese.