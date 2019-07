L’estratto del film sui Fridays For Future: l’appello finale per sostenerci!

Termina fra pochissimi giorni la campagna di crowdfunding che abbiamo attivato per finanziare il documentario su Fridays For Future Italia diretto da Ezio Maisto e coprodotto da Italia che Cambia. C’è tempo solo fino al 10 luglio per aiutarci a raggiungere almeno il 50% dell’obiettivo!

Chi sono i ragazzi che in Italia organizzano gli scioperi della scuola per il clima? Quali sono i valori che li smuovono, i loro obiettivi, le loro contraddizioni? Dove possono arrivare? Con quali forme e azioni? Sono queste alcune delle domande che ci siamo posti da quando abbiamo deciso di seguire da vicino alcuni di loro, sia nella loro routine di attivisti che in quella di studenti, per un lungometraggio diviso in più capitoli ambientati in diverse città italiane ed europee.

“Ragazzi irresponsabili” (sottotitolo “Storie di giovani italiani che vogliono salvare il mondo”) è un titolo provvisorio e volutamente provocatorio. Richiama, infatti, la dura accusa rivolta dalla giovane attivista svedese ai politici che gremivano il Parlamento Europeo durante il suo discorso a Bruxelles, per l’immobilismo mostrato nelle azioni volte a contrastare i cambiamenti climatici e l’inquinamento del pianeta.

Siamo partiti un mese fa con un crowdfunding promosso da Italia Che Cambia in collaborazione con la cooperativa Baburka, una cooperativa di produzione indipendente di Roma composta da giovani under 35, che – fin dai giorni precedenti il primo sciopero globale per il clima del 15 marzo – ha sposato l’idea e messo a disposizione mezzi e professionisti per realizzare le riprese del primo capitolo, che sono state realizzate in Friuli Venezia Giulia. Questo è un estratto di quelle riprese che vi mostriamo in anteprima.



Lanciamo ora il nostro appello finale a tutti coloro che hanno a cuore la diffusione capillare e il sostegno della più grande e spontanea protesta ecologista della storia. Il film su Fridays For Future Italia sarebbe il primo lavoro cinematografico sul movimento nato dal basso dall’azione di Greta Thunberg e ne permetterebbe l’ulteriore espansione in tutta Italia.

Abbiamo bisogno di ogni tipo di donazione in questi ultimi giorni. Dalla più piccola alla più grande, ognuno può donare quel che può, diventando co-produttore del film: associazioni, gruppi di Fridays For Future locali, chiunque può trovare nella sezione ricompense di Ulule una modalità per donare e per comparire nel film. Se riusciamo ad arrivare almeno al 50% della cifra potremmo riuscire a trovare il modo per portare a termine le riprese del film!

Questo è il link per donare: https://it.ulule.com/fff-italia/