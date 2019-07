Continuando dopo Eboli: fidati del viaggio

Sempre chiedendomi dove si trovano le connessioni nella vita, decido di proiettare un film in italiano significativo e memorabile, “Cristo si è fermato a Eboli”. Sarebbe una ricerca, credo, per approfondire la cultura del lato paterno della famiglia meno disposta a discutere di origini e storia oltre alla mia vaga comprensione della Basilicata come possibile regione di origine. Qualunque sia la ragione, questi miei parenti non si impegnarono facilmente in parlantine o discorsi di cultura o genealogia. Non ho mai saputo perché.

Il film approfondisce un momento della storia che si concentra su un livello di consapevolezza bel quale il genere umano ha bisogno di vedere la vita in termini sobri. Mi sembra stiamo vivendo di nuovo uno di questi momenti.

Carlo Levi è un artista torinese ed è anche un medico. Stranamente, i sentimenti di identità premono molto di più perché il Piemonte rappresenta il lato materno della mia discendenza. A causa delle sue credenze e azioni antifasciste, Levi viene arrestato nel 1935 dal regime di Mussolini ed esiliato in una zona povera d’Italia, la Lucania, ora Basilicata. Comincio anche il viaggio del film come una persona le cui convinzioni e azioni applaudono le virtù della democrazia e della giustizia su uno sfondo storico di autoritarismo e crudeltà. A causa della divisione di classe culturale e sociale in questa zona povera del Sud Italia, molti sono poveri e trascurati. Levi, attraverso la mente di un artista e di un medico curante, comincia a rompere le solite barriere e instaura relazioni con i contadini locali mentre gli umili doni del “solo essere se stessi” rivelano i doni della vita, di consapevolezza e comprensione di Levi.

Il personaggio di Levi è stato interpretato dal superbo attore, Gian Maria Volonté, il cui lavoro ho visto nella replica di una miniserie RAI di Caravaggio anni prima in Italia e me ne sono subito innamorata.

Pronta e desiderosa di guardare il film, sento i miei occhi perlustrare il terreno, le strade di pietra squadrate e le abitazioni. Un’inflessione genetica a quella parte di una lontana antichità lucana rabbrividisce familiarmente dentro. Vedo la povertà, l’ignoranza con gli occhi lontani del privilegio, ma sento la sensazione di cercare una comprensione delle radici da cui provengono tutte le origini. Anche le mie.

Quindi, mi fermo. Davanti a me c’è una scena che diventa il rompicapo che mi impedisce di finire la proiezione. Come qualcuno che crede che trattare la vita nel modo in cui vorresti essere trattato porti i suoi frutti, la pratica primitiva di rimuovere le pelli degli animali è nata prima di me. Il volto di una capra morente pende dalla sofferenza di un tavolo da lavoro. Il suo corpo si contorce ancora con i resti della vita. Ecco le parole di Levi che descrivono la scena:

un uomo zoppo, con un vestito nero raggrinzito, solenne, quasi sacerdotale

la faccia, sottile come quella di una puzzola, soffiava come un paio di soffietti

il corpo di una capra morta. Mi sono fermato a guardarlo. La capra era stata uccisa da poco

prima a destra nella piazza e disposti su una tavola sostenuta da due in legno

cavalletti.

L’uomo zoppo aveva fatto una sola incisione nella pelle, su un lato posteriore

appena sopra la zampa. Qui si era messo le labbra e stava soffiando con tutte le sue forze

principalmente mentre tirava via la pelle dalla carne. Per vederlo attaccato dentro

in questo modo, l’animale, la cui forma è stata gradualmente gonfiata, mentre sembrava

silenziosa per diventare più magra e più sottile mentre si svuotava del suo respiro richiamando

una strana sorta di metamorfosi per cui un uomo viene trasformato in una bestia.

Quando la capra era gonfia come un palloncino, lo zoppo strinse forte la zampa

in una mano, tolse la sua bocca dalla zampa e la pulì con la manica,

poi rapidamente si staccò la pelle come se fosse un guanto fino a quando la capra fu lasciata

spogliata e nuda sulla sua tavola, come un santo, che guarda il cielo.

“In questo modo la pelle può essere conservata e trasformata in una fiaschetta”, lo zoppo

spiegò gravemente mentre suo nipote, un ragazzo gentile e taciturno, lo aiutava a

squartare l’animale.

Incapace di continuare a guardare l’atteggiamento barbarico, ma sprezzante della scena, interrompo il film. Questa cultura, tuttavia da oggi rimossa, è ancora una parte minuscola di me. Questa è una parte di me… e l’ignoranza mi squarcia le emozioni, mi respinge quasi senza pelle come quella capra.

Attraverso la visione profonda di Levi, egli vede l’interconnessione di quest’uomo e quell’animale in un modo completamente rimosso dal livello di comprensione dell’uomo magro. Vede una sorta di flusso di vita mistico da un essere attraverso un altro. Potrebbe essere una domanda che ha tormentato le persone per secoli: come il sollievo comico del 1960 di Totò attesta, “Signori si nasce” o il manuale delle norme sociali appropriate nel 2005 di “Signori si diventa” di Elda Lanza.

Ed eccolo qui. Siamo venuti tutti da Somewhere Else che collega tutti allo stesso modo, da un senso metafisico. Il libero arbitrio, la scelta e le circostanze si intrecciano per creare ciò che risulta come vite individuali e le loro lezioni. Prendendo il tempo e fornendo il silenzio per vedere veramente i dintorni, scegliendo consapevolmente e sentendo con empatia portare ad una maggiore consapevolezza. La manovra responsabile attraverso i veli di cause, effetti, pensieri, azioni e conseguenze correlate trova il significato negli eventi della vita e nelle lezioni di vita. Queste connessioni cercano di fornire una direzione.

“La mancanza di empatia”, come recentemente affermato da Melissa Gates in un’intervista, diventa la caratteristica che trova più deplorevole negli altri. Gran parte del nostro mondo oggi funziona per avvolgerci in cose esterne – potenti, lussuosi, desiderabili, belli che ci aiuteranno a creare nell’immagine gli inserzionisti, le tendenze, le aziende, i profitti – promuoverci e tenerci separati.

Che sia riconosciuto o no, tutto rimane in parte intimamente e internamente connessa a Qualcosa di Altro – qualcosa di più grande di noi stessi – nello spazio-tempo. Siamo su punti diversi sullo stesso continuum. Nel momento in cui qualcosa – un luogo, una parola, un evento, una persona – fa sobbalzare un ricordo nella nostra coscienza, il paradigma cambia. Quindi, un granello di consapevolezza si impadronisce e comincia a manifestarsi.

Le donne riscoprono la loro vera forza interiore oggi come portatrici di nuove generazioni, leader, insegnanti, nutrizioniste, cuoche, nutrici e operatrici di cura compassionevoli per le famiglie allargate ora come hanno fatto nel tempo in cui vi è uno spostamento consapevole verso l’empatia. Impediscono la negatività che storicamente cerca di controllare per il proprio guadagno comprendendo e agendo sulle verità di ogni connessione.

E come un pensiero sull’essenza di connettere come parte integrale di vita, le parole di Gibran in una sua poesia:

E quando addentate una mela, ditele nel tuo cuore,

I tuoi semi vivranno nel mio corpo,

i tuoi germogli futuri sbocceranno nel mio cuore,

la loro fragranza sarà il mio respiro,

e insieme gioiremo in tutte le stagioni …

J. Jill