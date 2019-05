24 maggio #GNE2019: un palco dei giovani per #NonAbbocco e #clima

24 maggio: #GNE2019

Il 24 maggio è #GNE2019, Giornata nazionale di Giornalisti Nell’Erba, evento inserito nel Festival dello Sviluppo Sostenibile ed evento di lancio della Notte Europea dei Ricercatori #BEES 2019. E’ anche il 2° sciopero mondiale degli studenti per il clima, per noi giornata di approfondimento sul cambiamento climatico, oltre che sul tema annuale, #NonAbbocco. Ed è pure overshoot day per l’Italia, ossia il giorno in cui abbiamo usato tutte le risorse naturali annuali disponibili.

I finalisti della XIII edizione del Premio nazionale gNe, da varie parti d’Italia, fremono per conoscere la classifica, che sarà resa nota appunto il 24 maggio a Frascati, la bellissima città alle porte della capitale che è il cuore di quello che risulta uno dei più grandi poli di ricerca d’Europa e la cui Amministrazione patrocina l’iniziativa.

Durante la giornata numerose attività in programma, grazie alla collaborazione con Frascati Scienza, con la Lega Navale, con Enea, con G.Eco, Scienzimpresa, Ludis, FVA new media research, tanti altri partner, primo tra i quali il Comune di Frascati.

Oltre alle premiazioni delle varie categorie del Premio, in scaletta gli interventi dei ragazzi del comitato Fridays For Future Castelli Romani, impegnati nel global climate strike e in collegamento anche con la manifestazione a Roma. Il programma, ancora in corso di definizione, prevede una serie di iniziative e laboratori e si svolge a Villa Torlonia a Frascati, dove sarà allestito un palco amplificato e gazebo per le altre attività laboratoriali (tra le 9 e le 16.30). Ci saranno ovviamente gli interventi dei ragazzi di Fridays For Future e dei comitati studenteschi sul clima, ma anche un Talk sulle bufale climatiche con Alessandro Dell’Aquila, del Laboratorio Modellistica Climatica e Impatti di Enea, Carolina Pugliese, docente all’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, Angelo Romano, giornalista di Valigia Blu e factchecker climatico, e il tutto sarà condotto da Giovanni Mazzitelli, fisico nucleare, primo ricercatore INFN: come individuare le false notizie, quelle parzialmente false, e come smentirle. Una sorta di kit per il giornalista scientifico di ogni età.

Del “clima giusto per migrare” parla Grammenos Mastrojeni (diplomatico italiano, coordinatore per l’eco-sostenibilità della Cooperazione allo Sviluppo, già delegato all’ONU, consigliere politico a Parigi e, alla Farnesina, esperto di cambiamenti climatici, ha insegnato Soluzione dei conflitti e materie ambientali in diversi atenei, in Italia e all’estero, e nel 2009 la Ottawa University in Canada gli ha affidato il primo insegnamento attivato da un’università sulla questione ‘ambiente, risorse e geo-strategia’. Fra le sue ultime pubblicazioni, Effetto Serra Effetto Guerra sul legame fra i cambiamenti climatici globali e le crisi ambientali e geopolitiche che stanno avvenendo o potrebbero accadere nel nostro pianeta. Mastrojeni ha dato vita recentemente al movimento ABC, alleanza bene comune, che non si presenta alle prossime elezioni ma intende fare pressione affinché il tema del clima venga affrontato in modo serio e concreto. Collabora da tempo con il Climate Reality Project fondato da Al Gore, di cui parlerà il giornalista Giuseppe Toninelli.

Altro appuntamento in programma, quello su #NONABBOCCO, bufale e falsi miti su salute e alimentazione, con Annalisa Silenzi, dell’Istituto Superiore della Sanità. Conduce Stefano Zago (TeleAmbiente)

Sul palco di #GNE2019 anche i vincitori del premio speciale Bio-economia del programma Lazio Innova per le scuole ‘Startupper School Academy’ (sensibilizzazione degli studenti verso un modello di sviluppo economico più sostenibile che utilizzi le risorse rinnovabili in alternativa a quelle fossili).

Giuditta Iantaffi e Ilaria Romano, coordinatrici nazionali della Rete Docenti gNe e delegate Educazione e Formazione, lanciano il loro libro sul “Metodo gNe – educazione allo sviluppo sostenibile tramite la cassetta degli attrezzi del giornalista”, guida pratica per docenti per quella materia trasversale educativa che riguarda ogni sfera della sostenibilità (obiettivi Agenda 2030), e saranno moderate da Leonardo Porciello, della redazione centrale di gNe.

In programma anche giochi, laboratori. Ci saranno i “Researchers“, supereroi della scienza, che, nel far “giocare” la scienza appunto a giovani, giovanissimi di tutte le età, lanciano la prossima Notte Europea dei Ricercatori #BEES di Frascati Scienza. Laboratori e interventi sulla tutela del mare e delle coste, con il Centro Culturale Ambientale dellla Lega Navale Italiana, che propone anche la presentazione di Leonardo 500, viaggio attraverso gli studi scientifici del genio toscano su acqua e mari con l’architetto Luigi Valerio, e Patagonia: un viaggio fuori dal mondo, con il biologo marino Adriano Madonna, che racconterà le migrazioni climatiche di alcune specie animali.

Appuntamento anche per i fantastici gNeQuiz, battaglie a squadre a colpi di bufale smontate su cibo e produzione, su sostenibilità e BBQuiz sui luoghi comuni intorno alla carne, la raccolta dati di Be a Data Scientist, e la Bio Art gallery.

E musica. Giovani musicisti emergenti, anche grazie alla collaborazione con Sonus Factory, proporranno i loro brani a favore della lotta ai cambiamenti climatici e la voce degli studenti di tutto il mondo. Tra questi, la cantante Alia e la chitarrista Vittoria Locurcio, il gruppo Envoy, le Pieces Ambra e Rebecca Pellegrini. Il contributo musicale arriva anche dai giovanissimi intepreti dei corsi di musica dell‘Istituto Comprensivo di Bovino e Castelluccio dei Sauri.

Programma ricco e denso, da non perdere. Pronti?

L’immensa inchiesta collettiva sotto il tema #NONABBOCCO, costruita articolo su articolo, intervista su intervista, la trovate sul nostro giornale a questo link; sul sito istituzionale del progetto a questo link, opera per opera, grafico, disegno, racconto, video, persino rap, i lavori provenienti da centinaia di giovani giornalisti Nell’erba di tutta Italia, finalisti della XIII edizione del Premio Giornalisti Nell’Erba

#GNE2019 ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e del Comune di Frascati. Interverrà anche Alessandro Vienna a nome del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con il quale è in via di definizione un protocollo d’intesa per progetti di educazione allo sviluppo sostenibile. E’ organizzato dall’associazione di promozione sociale Il Refuso, editore e promotore di Giornalisti Nell’Erba, in partnership con Frascati Scienza, con la Lega Navale Italiana, i ragazzi dei Fridays For Future Castelli Romani, FVA new media research, ENEA, G.Eco, Ludis, Scienzimpresa, Sonus Factory, Zipaoloteam protezione civile, Oliver Soccorso associazione.

I premi per i vincitori sono offerti da Lega Navale Italiana, Esa-Esrin, Enea, Trame Festival, La Stampa tuttogreen, CiAl, Carni Sostenibili, Funtasy Editrice, I Quindici, Istituto Comprensivo di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Panni, Tullio Berlenghi.

Per il sostegno alle spese del palco, abbiamo chiesto aiuto. All’appello hanno risposto Nestlé Italia e Barilla, che ringraziamo.

