“La natura e la fisica non si ingannano”: Greta Thunberg denuncia la messinscena climatica dei leader mondiali

“Parliamoci chiaro: ciò che state facendo non riguarda l’agire in favore del clima o il rispondere ad un’emergenza. Non lo è mai stato”.

Sulla scia dell’ultimo fallimento delle nazioni del G7 nel prendere misure significative per la lotta alla crisi climatica e a fronte delle ondate di caldo da record in diversi continenti, venerdì scorso l’attivista svedese Greta Thunberg ha accusato i leader mondiali di agire con ipocrisia, perseguitando gli attivisti climatici e “fingendo” di considerare la minaccia reale

Rivolgendosi virtualmente al Vertice mondiale austriaco, la diciottenne Thunberg ha osservato come “sempre più persone in tutto il mondo hanno preso atto della crisi climatica ed ecologica, esercitando una crescente pressione su di voi, che vi trovate al potere”.

