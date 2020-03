Non Una Di Meno: annullata la manifestazione prevista per le 15.30 a Torino

Pubblichiamo il comunicato:

“ANNULLATO APPUNTAMENTO DI OGGI IN PIAZZA CASTELLO

Per effetto del nuovo decreto del governo che vieta qualsiasi tipo di manifestazione su tutto il territorio nazionale, la Questura di Torino – che ieri aveva autorizzato le nostre iniziative, avendo accertato che avessimo preso tutte le precauzioni richieste – ci ha comunicato questa mattina il divieto di svolgere il flash mob e le altre azioni informative che avevamo previsto per la giornata di oggi.

➡ Alla luce della nuova situazione ci vediamo costrette, per responsabilità e tutela nei confronti di tutt*, ad annullare tutte le iniziative di piazza previste per oggi.

Il nostro abbraccio in queste ore va in particolare alle compagne di Non una di meno Alessandria e Non Una Di Meno – Asti, con cui in queste settimane abbiamo condiviso il percorso di costruzione e avvicinamento all’8 marzo, e che da oggi si trovano all’interno della zona rossa assieme a diverse altre aree del Piemonte.

Pur in questa situazione difficile e inedita, vogliamo comunque caratterizzare la giornata di oggi come momento di lotta, in connessione con la forza delle mobilitazioni femministe e transfemministe di tutto il mondo: vi invitiamo quindi a praticare le forme di sciopero alternative e online che avevamo immaginato per non sentirci sole e per sentirci parte dello sciopero globale:

Da cosa scioperi l’8? Come? Pubblica un breve testo o scarica il Kit del lavoro riproduttivo scaricabile a questo link (https://bit.ly/2vuXWd2). Condividi con una foto e/o video con hashtag #lottotuttiigiorni #lottotuttolanno #lottoperchè

Nel Kit dello sciopero riproduttivo troverai:

* Il disco orario da montare e appendere per rendere visibili le ore di lavoro in casa

* I post-it da stampare e appiccicare in giro con tutte le attività di cura e domestiche che vengono quotidianamente invisibilizzate e che vogliamo interrompere

* Il volantino con gli appuntamenti dell’8 e 9 marzo a Torino e le pratiche per lo sciopero dal lavoro riproduttivo, lo sciopero dal consumo e lo sciopero dei e dai generi

L’8 appendi sul balcone o alla finestra qualcosa, possibilmente di fucsia, che possa rendere visibile la tua protesta! Se vuoi, pubblica o inviaci foto e/o video con l’hashtag #lottotuttiigiorni #lottotuttolanno #lottoperchè

Come succederà in altre città italiane, alle ore 16.00 di DOMENICA 8 marzo, se sei a casa affacciati alla finestra o alla porta. Urla, fischia e fai rumore per 5 minuti con pentole, padelle o qualsiasi altro strumento del lavoro domestico e di cura. Accordati con amiche/i/u e vicine/i/u di casa, fai foto e/o video con l’hashtag #lottotuttiigiorni #lottotuttolanno #lottoperchè

Se fai una story taggaci su Instagram (nudm_torino) o su Facebook (Non una di meno – Torino).

Inviaci un messaggio vocale, o di testo, in cui ci racconti quali effetti ha avuto sulla tua vita e sul tuo lavoro l’emergenza Coronavirus.

1 – Collegati alla pagina Facebook di Non una di meno Torino

2 – Clicca su “invia un messaggio”

3 – Registra il tuo vocale (max 1 minuto) o scrivici un breve messaggio

4 – Invialo! Lo condivideremo dalla nostra pagina durante la giornata del 9 marzo!

Infine, vogliamo immaginare insieme un antidoto alla solitudine per costruire un’alternativa solidale ed un supporto alle persone in difficoltà in questi tempi che stanno ancor più inasprendo le contraddizioni presenti nella società patriarcale, facendo pagare alle donne ed ai soggetti più fragili i costi dell’emergenza. Vogliamo provare a usare i prossimi giorni per organizzarci con piccoli gesti di solidarietà: se ti va di partecipare scrivici sulla pagina e proveremo a organizzarci insieme.

Non Una Di Meno Torino“