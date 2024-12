Por Jorge Pardés

Argentina se enfrenta en estos momentos a una clara situación de destrucción de las políticas de salud, las que con más de 70 años de historia supieron constituirse en una referencia y un ejemplo para nuestra región y el mundo por su matriz social y solidaria, que hoy se ven fuertemente amenazadas.

Una intervención en el espacio público para denunciar la sistemática violación del derecho a la salud integral de la población se realizó en Buenos Aires.

Una tarde soleada y más fresca de lo que podría esperarse para este mes de diciembre, fue el agradable marco de la conmemoración del “Día de respuesta mundial al vih y sida” que debió postergarse el 1 de diciembre por la lluvia y que protagonizó la Coalición Roby Jauregui, con una intervención en el Parque Centenario de la ciudad de Buenos Aires, el domingo pasado.

Un nutrido grupo de militantes, entre los que podía observarse activistas de los 80 y 90 interactuando con las nuevas generaciones, portaban carteles / lápidas que representando las muertes que el gobierno de Javier Milei está produciendo al destruir las políticas públicas que permiten el acceso a antirretrovirales, remedios oncológicos, distintos tipo de pensiones, y los recortes de medicamentos a jubilados, fueron llamando la atención de los vecinos y puesteros que habitualmente asisten a ese espacio público.

Transmisiones radiales y vivos de Instagram fueron marcando el ritmo de lo que sería la performance: varias decenas de cuerpos sosteniendo esas lápidas que denunciaban la barbarie, arrojados al piso, al son de La mamma morta, área de la ópera Andrea Chénier de Umberto Giordano, que escucha Tom Hanks en la película Philadelphia.

Isabel miraba tímidamente todo y a todos. Se acercó decidida a contar su situación y en tono bajito, pero desesperado, pidió ayuda. «Duermo sentada por el Hospital Durand, de día camino, me siento en el Parque, hace una semana que casi no como, tenía un teléfono, pero me lo robaron». Isabel rondará los 70 años y es una de tantas jubiladas y jubilados bajo la línea de indigencia.

Luego marcharon por la tradicional feria hipee del parque entonando consignas de protesta, y exponiendo los carteles que a modo de lápidas anunciaban el desguace del sistema público de salud. Recibieron los aplausos de los feriantes y vecinos.

Mirna primero se fue acercando lentamente al gazebo donde estaba la bandera de la coalición y un pañuelo con los colores que identifican al colectivo LGTTBQ+. Leyó detenidamente todas y cada una de las lápidas. Compartió también su historia de vida. Estaba viviendo en situación de calle, la dirección exacta donde se refugia por las noches para intentar dormir, que se prostituye para poder comer, «nadie me da trabajo». Se quedó durante toda la actividad con el nutrido grupo que se había congregado. En el momento de la performance agarró fuerte la lápida que decía “cupo laboral travesti-trans” y no la soltó hasta mucho después.

El sentido de esta actividad se expresó con la lectura colectiva de un documento que alertaba acerca de que pese a que la inflación interanual fue del 236 %, la Dirección de Respuesta al vih, que depende del ministerio de salud a cargo de Mario Iván Lugones, funciona bajo el último presupuesto aprobado, que es el de 2023, por el cual recibió 21 millones de pesos, sin tomar en cuenta la inflación, -que aplicada – indicaría una necesidad de más de 70 millones de pesos para cubrir las necesidades.

A su vez, el presupuesto proyectado por Javier Milei, para 2025 es de 23 millones, solo dos millones más que el de 2023. Si este monto se calcula en dólares, el desfinanciamiento es del 76 %.

Ante esta información los organizadores hicieron responsables al gobierno, por las vidas y la salud de las personas que se están quedando sin tratamiento.

Comunicaron que el gobierno de Javier Milei, con la complicidad de quienes lo apoyan, paralizó la compra de reactivos para estudios de carga viral y células CD4, reactivos para hepatitis B y C, test Western blot, y Elisa, genotificación para hepatitis C (estudio para definir tratamiento), Virapina medicación para niños y niñas expuestos al vih. Que dejaron vencer medicaciones y no renovaron stock de medicamentos que se usan en los partos para que gestantes positivos no transmitan vih a los recién nacidos.

Hicieron hincapié en la falta de racionalización de la inversión pública, y la discrecionalidad de beneficios para los más ricos y el perjuicio para los más vulnerados: “Es inaceptable que el gobierno de Javier Milei ahorre con la vida de las personas. Este ´ahorro´ no es política fiscal equilibrada, sino crueldad”, expresaron

Denunciaron también la destrucción del Sistema Público de Salud Mental con recortes presupuestarios, venta de terrenos donde funcionan centros de salud mental, el desmantelamiento del Hospital Álvarez, el intento de cierre del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte. La destrucción de las políticas en salud para las personas con discapacidad, la intención de dar de baja 200.000 pensiones por invalidez. El desmantelamiento del sistema de salud para niños y niñas, con medidas como la paralización de trasplantes de médula ósea en el Hospital Garrahan y la negativa al reconocimiento profesional de enfermeros y enfermeras.

Mencionaron especialmente la restricción de la provisión de medicamentos oncológicos a pacientes a través de la Dirección de Asistencia Directa de Situaciones Especiales, por lo que más de 10 personas han muerto en nuestro país porque el gobierno nacional discontinuó sus tratamientos de quimioterapia y la suspensión de la gratuidad de 52 medicamentos para jubilados y pensionados

Ante el “Día Mundial de Respuesta al vih y sida” se presentó la Coalición Roberto Jauregui, un grupo de personas y organizaciones que confluirán en las calles y ministerios para defender y profundizar la lucha por la salud integral.

El Proyecto “Las lápidas de Milei” es una línea de acción directa e intervención en el espacio público para denunciar las políticas de miseria planificada del actual gobierno.

Inspirados en la metodología de “acción directa” de los grupos activistas de los años 90, la Coalición Roby Jauregui propone estas acciones de intervención en el espacio público con el objetivo de visibilizar, sensibilizar, dialogar, construir y disputar las narrativas reaccionarias que pretenden, de modo escandaloso, construir como enemigo a quienes necesitan de política pública para poder vivir.

La idea fuerza “salud integral y justicia social” va dirigida como respuesta a una política brutal sin precedentes que interrumpe tratamientos oncológicos, discontinúa la entrega de medicamentos y reactivos para personas con vih, en la que más de 10 personas han muerto porque el gobierno nacional discontinuó sus tratamientos de quimioterapia y la suspendió la gratuidad de 52 medicamentos para los y las jubilados; y en las que el desfinanciamiento de la Dirección de Respuesta al VIH alcanzó el 76 %.

La lucha por la salud integral solo es posible con justicia social.