El 16 de abril del presente año se realizó una cumbre virtual extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) solicitada por México para analizar su grave diferendo con Ecuador. Asistieron once países, y los que no pudieron o no quisieron asistir, han brindado su solidaridad a México. Sólo votaron en contra Ecuador y El Salvador.

Esta reunión demostró que América Latina se puede unir rápidamente cuando se ponen en riesgo ciertos principios o derechos que son básicos para su convivencia armónica, como la inviolabilidad de las embajadas y muy particularmente el derecho de asilo. Lo anterior generalmente no ocurre por asuntos que inciden en posiciones política o ideológicas de cada país. Sin embargo, en este caso se fusionaron tirios y troyanos y se apoyaron gobiernos de signo muy diferente, como México y Argentina.

Todos los presidentes que hablaron lo hicieron muy bien. Desgraciadamente no se escuchó la voz de Chile, aunque ya había manifestado su solidaridad con México. Impresionó muy bien a todos que convocara y dirigiera la reunión, con gran eficiencia, una mujer, Xiomara Castro, Presidenta de Honduras.

Antes de comenzar las intervenciones de los presidentes, se proyectó el impresionante video del asalto, que todos hemos visto.

El primero que habló fue Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para explicar todo el asunto

Escuché a México, Colombia, Cuba, Venezuela, Brasil, Bolivia y otros.

América Latina no se merece otros cien años de soledad, dijo Gustavo Petro, de Colombia. ¿Y qué tienen que ver aquí los cien años de soledad? Pues mucho, porque el presidente Petro se debe haber referido al desconocimiento, la falta de interés por América Latina que existe en el resto del mundo. Porque si ustedes se fijan y leen la prensa europea o de otros continentes, verán que casi nunca se menciona a América Latina. Pera ellos no existimos. Esa prensa habla de Europa naturalmente, de Asia, mucho de África, pero de Latinoamérica nada de nada. Una vez les pregunté a los de Le Monde Diplomatique francés, por qué esta exclusión. Me contestaron: “Para eso están las ediciones locales”. Ahora hay una en Chile pero en México no. Me acuerdo de la que dirigía aquí el querido compañero José María Bulnes, de trágica muerte. Bueno, las ediciones locales las leemos nosotros, pero en Europa no las leen y se quedan igualmente ignorantes.

Además, revisé varios diarios europeos de 17 Abril y en ellos se destaca lo siguiente:

Le Monde de Francia: Actualidades sobre Irán-Israel, noticias de la guerra Rusia- Ucrania, comentarios sobre la ola de calor en Francia

Libération de Francia: tiene muchos artículos sobre política francesa y uno sobre Putin.

El País de España:(tiene una muy buena edición internacional) Pero el que leen allá trae artículos sobre la Inteligencia Artificial, noticias de política nacional, sobre Ucrania, sobre Netanyahu y sobre las posibles consecuencias del conflicto Israel- Irán.

Los principales diarios ingleses se refieren a la familia real, a sus vidas e infortunios de salud. Hablan de varios cantantes y de cambios menores en el gabinete.

En Italia el periódico Il Messaggero destaca “Victoria táctica de Israel“, noticias sobre Rusia y Ucrania y aluvión en Dubai.

¿Y no será mejor que ni sepan que existimos?

Quizás sí, porque Europa, que antaño fue el faro del mundo, va caminando rauda hacia la derecha, hacia la decadencia y la dependencia económica y política de Estados Unidos, un monstruo millonario pero ignorante, prepotente y brutal.

Y nosotros vamos hacia nuestra segunda independencia, con gobiernos que se autodenominan “progresistas” (de izquierda se decía antes.) ¿Cuáles? Los de México, Colombia, Honduras, Venezuela, Bolivia, Cuba, Guatemala …. A mí me parecen bastantes para este continente olvidado. Ya vendrán otros.

Y vuelvo con Petro, porque este hombre es un tremendo poeta pues dice cosas emocionantes, como “¿Por quién doblan las campanas? doblan por ti” Esto es a propósito del calentamiento global. Y en la CELAC dijo “Vengo de un país de belleza ensangrentada” Hay que leerlo y sobre todo escucharlo.

Y también hay que hablar de Ecuador, cuyo gobierno es duramente criticado en su propio país, porque el noble pueblo ecuatoriano no tiene por qué arrastrar el oprobio en que lo ha sumido su gobierno. Nefastas consecuencias económicas seguramente las va a sufrir todo el país. Porque Ecuador es el principal exportador de plátanos del mundo y ahora puede dejar de serlo.

México ha solicitado a la CIJ que imponga sanciones a Ecuador, que las merece sin duda alguna. La audiencia inicial de la CIJ se llevará a cabo el 30 de abril y el 1 de mayo en La Haya, según reveló este jueves la Corte. Y a las Naciones Unidas México está solicitando que se expulse a Ecuador de esa organización.

A propósito, conviene saber que México cuenta con una excelente ministra de Relaciones Exteriores, la doctora Alicia Bárcena, una dama excepcional.

Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador se preocupa también de la salud don Jorge Glas, que fue secuestrado de la embajada de México. Ha solicitado a Brasil, Bolivia y otros países que se ocupen de cuidar la salud del asilado. Esto lo propuso el presidente de Bolivia en la reunión de la CELAC y es una medida indispensable porque parece que el gobierno de Ecuador quiere matarlo.

Es tan torpe este señor Noboa y también sus ministros y consejeros, que todavía no se dan cuenta del desastre que han provocado y de la vergüenza en que han sumido a su país, y se permite decir “Bah, invito a comer a Lopez Obrador, puede ser ceviche o tacos y ahí conversamos y nos arreglamos.” Sólo faltó que repitiera la famosa frase telefónica del entonces presidente de México Vicente Fox a Fidel Castro: “Comes y te vas”, para que no se fuera a encontrar y molestar a George Bush hijo en la reunión citada por la ONU a realizarse en Monterrey en 2002.

…