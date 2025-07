Este artículo también está disponible en: Inglés

Siguiendo el dinero

Cuando pensamos en imperios a lo largo de la historia se nos vienen a la cabeza ejemplos como el imperio romano, el imperio británico, el imperio estadounidense, etc. En otras palabras, relacionamos automáticamente la idea de imperio con un lugar concreto del planeta. Hasta no hace mucho, esta confusión automática era un error comprensible. Sin embargo, en nuestra era moderna, esta tendencia a vincular incuestionablemente los imperios a determinados espacios de tierras geográficas es un error que ha contribuido a la confusión de una abrumadora mayoría de la población mundial.

Del mismo modo, cuando pensamos en la historia de la guerra y la conquista, tendemos a vincular determinados acontecimientos a personalidades concretas. Por ejemplo, leemos sobre Napoleón y sus gigantescas ambiciones como acicate de «sus» enormes éxitos y su eventual encarcelamiento. Pero surge la pregunta: ¿Quién financió esas gigantescas empresas? ¿Quién pagó a su ejército? ¿Quién pagó todas las armas, provisiones y municiones necesarias? ¿Fue un rey quien proporcionó el dinero? Y de ser así, ¿era el dinero del rey o era el dinero de otra persona?

Avancemos rápidamente hasta el siglo XXI en Estados Unidos. ¿Quién decide qué guerras hay que librar? Voy a suponer que si has leído hasta aquí al menos sospechas que estas decisiones y asignaciones no las deciden únicamente los presidentes estadounidenses y sus administraciones. ¿Y si te dijera que, en casi todos los casos, estos funcionarios tienen muy poco que ver con la decisión de con quién entra en guerra Estados Unidos? «Entonces, ¿quién decide?», estarás pensando.

El sistema monetario actual es un esquema Ponzi depredador

El actual sistema monetario occidental ha sido creado por los banqueros más poderosos del mundo. El sistema no tiene por qué ser como es. «El sistema monetario es como es porque quienes lo dirigen prefieren que siga siendo así», afirma el ex gestor de fondos de cobertura y analista económico Alex Krainer.(1) El sistema monetario, dirigido por los oligarcas banqueros y el sistema bancario, consigue sus fines mediante el uso de la violencia física (militar), económica y psicológica. «¿Cómo es eso?», te preguntarás. El sistema está configurado de tal manera que requiere un crecimiento constante para mantenerse con vida. En este sentido, el sistema existente es como una bicicleta. Si la acumulación se detiene, si el movimiento hacia delante (crecimiento) se detiene, la bicicleta vuelca y el ciclista se cae.

Cuando un banquero te da un préstamo, digamos 100.000 dólares para una hipoteca, tienes que devolverlo con intereses. Por lo general, con el tiempo, acabarás devolviéndolo dos veces, por valor de unos 200.000 dólares. El problema es que sólo el principal, sólo 100.000 dólares entran en circulación. Los 100.000 adicionales que se necesitan para pagar tu préstamo tienen que ser ganados y, por tanto, extraídos de un fondo global de dinero que no incluye nada más que las asignaciones de principal. Esto crea una situación en la que el crecimiento no sólo es ventajoso para los banqueros, sino que también es esencial para mantener a flote el sistema en su conjunto. En otras palabras, el sistema monetario es un enorme esquema depredador de préstamo de dinero que atrapa financieramente a su presa en ciclos de deuda. Mientras todo esto sucede, el sistema bancario acumula continuamente activos financieros en el extranjero «intocables» y libres de impuestos, por un total de más de 50 billones de dólares y subiendo.(1a)

Todas las guerras modernas son guerras de los banqueros por el beneficio y la conquista

Siguiendo la lógica de lo dicho hasta ahora, la única forma de mantener un crecimiento continuo es salir de los mercados una vez que están saturados. En otras palabras, si el crecimiento es esencial para la supervivencia del sistema actual y el crecimiento ya no es posible dentro de una región determinada, entonces los generadores de beneficios deben encontrar nuevos mercados, nuevas regiones, nuevos recursos y nuevos objetivos de explotación o el sistema se derrumbará.

En los EE.UU., Europa y Canadá, hemos visto cada vez más ciudades caer en la drogadicción, el suicidio y la pobreza. Esto se debe a que los bancos han estado presionando a la clase política, propiedad de los donantes, para crear más y más crecimiento y, por tanto, beneficios (para los banqueros) en el extranjero. Todo esto ha ocurrido a expensas de la población general de los países mencionados. Este fetichismo por el crecimiento es la verdadera causa subyacente de la perpetua presión bipartidista por más y más guerras en Oriente Medio, Europa del Este y dondequiera que la expansión imperialista y el saqueo sean posibles.

Por poner un ejemplo: La riqueza en recursos de Ucrania se estima en 15 billones de dólares, mientras que la riqueza en recursos de Rusia se estima en 70 billones de dólares. Cualquiera que haya dedicado un mínimo de tiempo a estudiar la actual guerra entre Rusia y Ucrania considerando los puntos de vista que provienen tanto de fuentes occidentales como no occidentales (fuentes fuera de la narrativa occidental) sabe que el «Proyecto Ucrania» ha estado en marcha durante cerca de 2 décadas.(1b) De 2019 a 2022, durante 3 años, el dinero y las armas de Estados Unidos se vertieron en Ucrania con el fin de prepararla para su papel como ariete, como un ejército proxy para enfrentarse a Rusia. Esto no es una inferencia. Es un hecho documentado que el gobierno y el ejército de EE.UU. estaban contemplando el uso de la población de Ucrania como un ejército proxy desde al menos 2019.(2),(2a)

Del mismo modo, el gobierno estadounidense tenía un plan para emprender «7 guerras en 5 años en Oriente Medio» a partir de 2003.(3) Estas guerras se emprendieron para expandir el alcance del sistema bancario estadounidense y extraer recursos de estos países ahora bombardeados y maltratados. Nuestros «principales» medios de comunicación occidentales nos dicen que estas guerras, incluido el reciente enfrentamiento con Irán, se emprendieron para impedir el desarrollo y/o el uso de armas de destrucción masiva, para frustrar el “mal”, para difundir la democracia, o que se emprendieron con «fines humanitarios».

Aquí voy a hablar muy directamente: Estas excusas que se han utilizado para iniciar y escalar las guerras han sido todas cuentos de niños. Nuestro sistema electoral/nuestro sistema político y nuestros medios de comunicación «dominantes» han sido en gran medida controlados por los oligarcas, por el sistema bancario, que está vinculado directamente con el complejo industrial militar. Este ha sido el caso, en cierta medida, durante mucho tiempo. Dicho esto, en el transcurso de las últimas décadas los EE.UU. han pasado de ser una democracia problemática pero funcional a lo que ahora es esencialmente una oligarquía que ha conservado sólo la forma externa de una democracia.(4) Si tu no crees en estos hechos tal como los he expuesto, entonces dale un vistazo a lo que la Universidad de Harvard y The Guardian han dicho sobre este asunto: https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policycast/oligarchy-open-what-happens-now-us-forced-confront-its-plutocracy

El sistema monetario podría cambiarse (un ejemplo real reciente en la Alemania del siglo XXI)

Algunos han argumentado que las deficiencias del actual sistema monetario mundial son simplemente parte del trato y que no podría ser de otra manera. Esto no tiene sentido. Hasta hace unos 15 años, uno de los mayores éxitos económicos del planeta era Alemania. Era la superpotencia exportadora número 1 del mundo. El valor de las exportaciones alemanas era superior incluso al de China hasta hace poco más de una década. Esto sucedió porque el sistema bancario alemán tenía una política de no sólo conceder préstamos sin intereses a las pequeñas empresas, sino que también apoyaban a esas pequeñas y medianas empresas, dándoles consejos útiles, acompañándolas a conferencias, etc. Los bancos que concedían estos préstamos eran bancos regionales más pequeños, el 70% de los cuales eran establecimientos sin ánimo de lucro. En otras palabras, estos bancos no buscaban únicamente beneficios gigantescos para sí mismos. Lo que ocurría era mutuamente beneficioso para ambas partes. Esto permitió a estas empresas desarrollar sus negocios a lo largo del tiempo sin la presión constante de tener que devolver rápidamente los préstamos a altos tipos de interés.(5)

Por desgracia, Alemania acabó sucumbiendo al modelo bancario basado en las finanzas impulsado por Estados Unidos y comenzó a desindustrializarse hace aproximadamente una década. El resultado de este cambio ha sido desastroso. Alemania lleva casi tres años al borde de la recesión.

Tenemos que dejar de fingir

Últimamente se ha alcanzado una especie de nuevo punto de inflexión. ¿Quizá ocurrió hace uno o dos días, o hace una o dos semanas, o hace uno o dos años? No estoy seguro de cuándo fue el momento exacto en que ocurrió (para ti). El caso es que tú, que estás leyendo esto, sabes de lo que estoy hablando. Tal vez en tu cabeza estés pensando ahora que no estás seguro de lo que estoy hablando. Sin embargo, en tu corazón lo sabes. Es hora de que tú y yo dejemos de engañarnos. Olvídate por un momento de tu lealtad a Donald Trump o al partido demócrata. La gente con buenos trabajos está teniendo problemas para pagar el alquiler y la situación es cada vez más tensa. Y tú lo sabes. Ves cómo los precios se disparan aparentemente cada pocos meses en el transcurso de los últimos años. Pero la economía «va bien», nos siguen diciendo. Sabes que te están mintiendo. Sabes que las guerras en las que nos hemos metido constantemente en el transcurso de los últimos 25 años, o más, han sido todas una mierda. Sabes que los canales de noticias que ves en la televisión «convencional» están bombeando en su mayoría tonterías cuando se trata de la guerra y el futuro de la guerra. Sabes que los EE.UU. e Israel han estado violando todas las leyes internacionales en los libros durante años. Vamos, ¡sabes que lo sabes! Tendrías que ser un idiota para no saberlo. Pero tú no eres idiota. ¿O lo eres? Para.

Bromas aparte, nada de esto es ya un secreto. La falla central, el pecado central perceptible que está generando todo este caos y perturbación está en el sistema monetario. En otras palabras, no hay nada mágico en lo que ha estado sucediendo, técnicamente hablando. La pregunta es, ¿qué se necesita para que la gente examine estas cuestiones más profundamente? ¿Quizás será necesario algún tipo de despertar espiritual? Sinceramente, no estoy seguro de lo que hará falta. Quizá todos tengamos que empezar a plantearnos seriamente la pregunta: «¿Quiero vivir y, en caso afirmativo, en qué condiciones? ¿En qué tipo de mundo quiero vivir?».

CITAS:

1-https://youtu.be/cvPVTp9e1eI?si=48bcvC8K6bWlMVC5

1a-https://gfintegrity.org/50-trillion-offshore-with-james-s-henry/

1b-https://www.theguardian.com/world/2004/nov/26/ukraine.usa#:~:text=But%20while%20the%20gains%20of,rigged%20elections%20and%20topple%20unsavoury

2-https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3063.html

2a-https://www.pressenza.com/2024/08/the-us-calculated-sacrifice-of-the-ukrainian-population/

3-https://www.youtube.com/shorts/TJpGoKqPM0k

4-https://www.hks.harvard.edu/faculty-research/policycast/oligarchy-open-what-happens-now-us-forced-confront-its-plutocracy

5- ir al minuto 22:50 en adelante – https://www.youtube.com/watch?v=LM2b_youfAg&t=1662s