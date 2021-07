Prossimo futuro n. 29   6 – 11 luglio

Bollettino di informazione della redazione di Pressenza sugli eventi della prossima settimana.

7 luglio: Torino, L’italia ratifichi il Trattato di Proibizione delle armi nucleari

Il 7 luglio 2021 sono 4 anni dall’approvazione del Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) (https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/tpnw/)

Dal 22 gennaio 2021, giorno della sua entrata in vigore, le armi nucleari sono al bando: chi le possiede e chi le ospita, come l’Italia(ce ne sono circa 70 dislocate nelle basi di Ghedi(BS) ed Aviano in Friuli) è fuori dal diritto internazionale, così come per le armi chimiche e batteriologiche, le mine antiuomo, le bombe a grappolo.

Il Trattato è stato firmato da 86 stati e ratificato da 54.

Tra questi non c’è l’Italia.

Eppure recenti e ripetuti sondaggi mostrano che la stragrande maggioranza della sua popolazione sarebbe favorevole (l’87% secondo l’ultimo condotto da Yougov nel novembre 2020).

Noi facciamo appello a tutte le associazioni pacifiste, di impegno politico e civile, le confessioni religiose, sindacati e partiti ad unirsi a noi al presidio che terremo a

Torino davanti alla prefettura (piazza Castello)

Mercoledì 7 luglio ore 18

per chiedere al nostro Parlamento ed al nostro governo di aderire al Trattato e dichiarare l’Italia zona libera dalle armi nucleari

L’Italia ratifichi il Trattato per la messa al bando delle armi nucleari del 7 luglio 2017,

in coerenza con l’art.11 della nostra Costituzione.

Rete dei Beni Comuni Sicilia. Landscape grabbing: assemblea regionale

mercoledì 7 e ore 19.00 – diretta online

A rete siciliana invita a partecipare al secondo appuntamento convocato per fare il punto sul tema delle prospettate imminenti installazioni di fotovoltaico in Sicilia definito “landscape grabbing”, ossia furto di paesaggio! L’assemblea discuterà il documento, “al quale stanno già lavorando le associazioni coinvolte, che si potrà perfezionare insieme, che costituisce una denuncia ed un piano d’interventi ed iniziative da mettere in campo subito!”

Navarra Editore presenta “Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato”

Mercoledì 7 ore 18:30, Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo

Negli spazi di Arci Tavola Tonda sarà Presentato il libro “Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato” di Mari Albanese e Angelo Sicilia. Discute con gli autori il giornalista Roberto Greco. Intervengono Luisa Impastato e Antonella Di Bartolo. Introduce Ottavio Navarra. Letture di Egle Mazzamuto ed Enzo Rinella. Chitarra e voce Nancy Lupino

7 – 10 Luglio – Due appuntamenti al Calusca di Milano

Libri suoniraccontidalmondopopolare – ASCOLTI / MusiCalusca: Omaggio a Franco Loi – Mercoledì ore 20,30 – CSOA COX 18 (via Conchetta 18)

In vista della prima milanese de El blues di Loi, che si terrà il 9 e il 10 luglio nel cortile della biblioteca Sormani, nella rassegna curata dal Teatro Menotti, il drammaturgo e poeta Igor Esposito presenta al Cox 18 La memoria gatta, silloge finalista all’ultima edizione del Premio Napoli per la sezione poesia. La serata verterà sia sui versi de La memoria gatta (Magmata, Napoli, 2020) sia sulla drammaturgia, firmata dallo stesso Esposito, de El blues di Loi, un testo che porta in scena, grazie a una delle più rappresentative attrici del teatro italiano, Milvia Marigliano, e al musicista Ciro Riccardi, i versi di una personalità poetica assai potente del secondo Novecento italiano: il poeta Franco Loi.

La serata si chiuderà con la proiezione di un video realizzato nel 2009 presso il Circolo Arci Martiri di Turro via Rovetta 14 Milano, organizzata dall’Associazione La Conta, in cui Franco Loi recita una poesia dedicata a Mara Cagol. Il video fu girato da “Il Cantastorie”.

CALUSCA CITY LIGHTS – ARCHIVIO PRIMO MORONI Presentazione del fumetto: Nessun Rimorso – sabato 10 ore 15,00

“Genova, vent’anni dopo. Da questo lato della barricata”. Discussione a partire da “Zapruder” n.54 – zona rossa” Partecipano: Supporto Legale – Zerocalcare e Martoz

Giovedì 8 luglio nelle maggiori città italiane

Una luce per le vite spente: 8 luglio, fiaccolata per i morti Covid

E’ risaputo: nessuno muore in terra finché vive nel cuore di chi resta. Ed è proprio il ricordo dei trapassati, spesso, a motivare le azioni di chi rimane. Perché la memoria ci spinge a migliorarci: a non far gli stessi errori, a non cadere nelle stesse circostanze dove c’è chi la propria vita l’ha persa. Sono situazioni queste che ci accomunano e che in casi specifici, come l’emergenza Covid, hanno condiviso in molti, troppi. Sono tanti gli italiani che han perso un loro caro, parente, amico, collega o vicino di casa che fosse, per cause dirette ed indirette del virus che ha cambiato la nostra esistenza. Ed è per tutti loro che è stata pensata, in molte città del Paese, una fiaccolata commemorativa – giovedì 8 luglio, alle 21.30 – dove si resterà, uniti, mezz’ora in silenzio. E’ un’iniziativa che nasce dal basso, dal popolo, (senza bandiere, né partiti, ne associazioni) con l’obiettivo di avere verità per le vittime. Perché senza verità non ci sarà giustizia. Si parteciperà silenziosamente, ognuno con una luce quale simbolo dei morti la cui fine dilania ancora le nostre vite, le nostre coscienze.

Livorno: connessione corpo mente

La biblioteca Labronica di Villa Maria invita utenti e frequentatori ad appuntamenti mattutini per immergersi nel verde e provare a mettere in connessione corpo e mente. Si tratta di una serie incontri promossi dal Comune di Livorno e organizzati da Coop. Itinera denominati: “Immersi nel verde – pratiche olistiche e ascolto del corpo”.

Il programma prevede quattro incontri gratuiti e a ingresso libero, che avranno luogo il sabato mattina alle ore 9.00, nel parco di Villa Maria:

Si parte il 10 luglio con Daniela Pinna, istruttrice di Qi gong; il 24 luglio con Chelo Zoppi, coreografa e insegnante di pratiche della danza; il 7 agosto con Roberta Rossi, istruttrice di Yoga; e infine il 4 settembre con Valeria Pagni e Alessia Solimani, rispettivamente istruttrici di pilates e power yoga.

Per partecipare non è necessaria la prenotazione, si consigliano abiti comodi e tappetino da ginnastica.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con La porta d’oro, Atelier delle Arti e Fitness Club.

VILLA MARIA SOCIAL LIBRARY – per informazioni telefonare allo 0586.219265 o scrivere a bibspettacolovillamaria@comune.livorno.it – Biblioteca Labronica di Villa Maria – Via F.Redi 22 – Livorno

Bologna Assemblea Nazionale ’USB – Recovery YOUNG: Lavoro o sfruttamento?

sabato 10 ore 10- Casa di quartiere Pilastro, Via Dino Campana 4, Bologna

L’Unione Sindacale di Base prepara la piattaforma della #NextGenerationInLotta: “Sono i giovani lo strumento per abbassare ulteriormente il livello dei diritti sul lavoro e dei diritti sociali nel Paese. L’attacco forsennato condotto dagli imprenditori al reddito di cittadinanza che starebbe riducendo la disponibilità a lavorare di migliaia di giovani, dimostra che l’obiettivo è quello di abbassare salari e tutele per tutti. Proprio dove il lavoro costa meno e dove è più diffuso il lavoro nero e grigio, dalla ristorazione al commercio, dal settore turistico all’agricoltura fino al mondo dello sport e dello spettacolo, si impone la logica dello sfruttamento selvaggio, del lavoro pagato pochi euro l’ora e senza garanzie”.

Festa AntiRepressione. Dibattito – Cena Benefit – Serata con Pierpaolo Capovilla

Sabato 10 ore 18:00 – Centro Sociale Culturale Villa Paradiso Bologna – comunicato

L’8 Giugno 2021 è avvenuta una perquisizione dell’abitazione del giornalista ed ex brigatista Paolo Persichetti, durata 10 ore, volta al sequestro di materiale archivistico e documentario, arrivando ad appropriarsi di effetti intimi e materiale informatico anche ad utilizzo personale con particolare attenzione alle chat e alle e-mail.

Il pretesto di una tale barbarica perquisizione sarebbero state le ricerche che il giornalista stava portando avanti sugli anni ’70, per la pubblicazione di un secondo volume in merito al rapimento Moro.

Sul capo di un uomo reo solamente di portare avanti una ricerca storica, su un periodo che presenta contraddizioni gravissime ancora al giorno d’oggi offuscate da un vergognoso revisionismo, pendono ora pesanti condanne: imputato di favoreggiamento (368 cp) e dell’articolo 270 bis, ovvero associazione con finalità di terrorismo.

Questo costituisce un pericolosissimo precedente, in quanto il 270 bis, marcando la ricerca storica del giornalista come violenta, sovversiva e finalizzata all’eversione dell’ordine democratico, autorizza la confisca di materiale storico designato come ‘necessario al compimento di un reato’, e di fatto impedisce che certe storie vengano raccontate, contribuendo con la forza al revisionismo ideologico della classe dirigente.

Questo è solo l’ultimo gravissimo effetto di un inasprimento delle misure repressive che ci troviamo a vivere da anni, una repressione politica, sociale e del dissenso che, davanti all’incrinarsi della tenuta egemonica delle classi dominanti, viene utilizzata come strumento per mettere a tacere tutte le voci fuori dal coro e chiunque lotti o abbia lottato per un mondo alternativo.

