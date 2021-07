51#PalermoỊƞḾovimento. Bloc-News della contronarrazione sociale

Rubrica settimanale su eventi e fatti in Sicilia -a cura RedazionePA-

La “causa del secolo”. Anche in Italia i cambiamenti del clima arrivano in tribunale: il 5 giugno scorso ha preso ufficialmente il via la prima causa legale climatica italiana. Il “Giudizio Universale” è arrivato!

Palermo, oggi ore 19:00 – Presentazione del libro “La causa del secolo” e della Campagna “Giudizio Universale” al Pad.18 Cantieri Culturali alla Zisa, presso Arci Tavola Tonda (via P.Gili, 4). Intervengono: Marica Di Pierri (curatrice, ‘A Sud’), Giulia Di Martino (‘A Sud-Sicilia’) e Naida Samonà (‘Extinction Rebellion’ Palermo)

L’azione giudiziaria è stata promossa da203 ricorrenti – fra associazioni, cittadine e cittadini ed anche minori – hanno citato in giudizio lo Stato italiano, denunciando che le politiche climatiche messe in campo sono insufficienti a proteggere i diritti delle generazioni presenti e future. Sono oltre 40 i paesi in cui la società civile ha scelto la via giudiziaria, oltre a quella della mobilitazione, per costringere governi e imprese a fare la loro parte per scongiurare la peggior minaccia che pende sui destini del pianeta. E ora è il turno dell’Italia.

La causa legale nasce nell’ambito della Campagna Giudizio Universale, lanciata nel 2019 e coordinata dall’Associazione “A Sud”, a cui hanno aderito oltre 100 fra associazioni, comitati, movimenti, società scientifiche. Molte di esse sono siciliane: la Sicilia è una delle regioni più vulnerabili agli impatti climatici e diverse realtà territoriali hanno deciso di sostenere con forza l’iniziativa.

Il Libro La Causa del Secolo è uno strumento di divulgazione e supporto per la campagna: racconta con un linguaggio non tecnico come nasce e cosa chiede la causa legale italiana: tutti i fondi derivati dalle vendite vanno a sostenere le attività di Giudizio Universale.

Libia: una benda per non vedere? Anche Palermo dice *#NienteAccordiConLaLibia*. No ai campi di detenzione libici dove la cosiddetta “guardia costiera” opera per conto dell’EU respingimenti illegali e pratica torture, stupri ed impone i lavori forzati ai migranti

mercoledì 14 ore 17:00 – presidio di fronte la Prefettura (via Cavour) – Comunicato Rete Manifesto di Palermo sulle migrazioni, Mediterranea Saving Humans Palermo Forum Antirazzista Palermo Ikenga Voice of the world: “Porta con te una benda bianca per coprirti simbolicamente gli occhi proprio come sta facendo il governo italiano”

In occasione della votazione in Parlamento per il rinnovo delle missioni internazionali insieme a tantissime associazioni e CONTEMPORANEAMENTE a piazza Montecitorio a ROMA, anche PALERMO manifesterà davanti la Prefettura alla vigilia della discussione parlamentare sul rifinanziamento della “missione” in Libia (ossia dei campi di detenzione libici – dove le persone vengono spesso torturate, stuprate e sottoposte a lavori forzati – e della c.d. guardia costiera libica, che opera per conto dell’EU respingimenti altrimenti illegali).

Torniamo in piazza per denunciare la responsabilità delle autorità italiane per le continue stragi di persone migranti nel Mediterraneo centrale e il ciclo di violenze, sfruttamento e violazioni dei diritti umani a cui sono sistematicamente sottoposti migranti e rifugiati/e in Libia. Insieme a tante realtà della società civile e decine di migliaia di cittadine e cittadini, diciamo:

NO al rinnovo della missione in Libia e alla prosecuzione della cooperazione con le autorità libiche senza garanzie concrete sulla protezione dei diritti umani di persone migranti e rifugiate;

NO al sostegno e alla collaborazione con la “Guardia costiera libica” finalizzato al respingimento forzato in Libia delle persone intercettate in mare;

SI all’evacuazione immediata delle persone rinchiuse nei centri di detenzione libici e all’estensione dei canali di ingresso regolari per persone migranti e rifugiate;

SI al ripristino di un sistema istituzionale di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale e al riconoscimento del ruolo essenziale svolto dalle ONG per la salvaguardia della vita in mare.

NON CHIUDIAMO GLI OCCHI DI FRONTE ALLA BARBARIE.

