La natura comunitaria del patrimonio culturale e l’insostenibile pesantezza mercantista

Il contributo che proponiamo ricalca a grandi linee la relazione della giovane operatrice dei beni culturali, Chiara Paladino, chiamata – fra gli altri – a presentare il racconto di Ketty Giannilivigni, La Buona Ventura (Torri del Vento), di cui abbiamo dato – ricordando la recente vicenda di “Villa Deliella” – un breve assaggio sulle pagine di Pressenza, in occasione della petizione Il Museo del Liberty a Palermo – pubblicata e sostenuta anche dalla nostra Agenzia – promossa da Eva Di Stefano, docente di storia dell’arte contemporanea, intervenuta alla presentazione del libro della nostra redattrice

Cosa significa valorizzare? Qual è il ruolo e la natura del patrimonio culturale e paesaggistico? Rispondere a questi interrogativi, immette tutte e tutti noi in un legittimo e doveroso percorso di analisi critica strutturale e destrutturante dell’attuale sistema culturale e, in generale, del modello socio-politico-economico vigente. L’attualità, le strategie operate, le proposte politiche avanzate fanno emergere un uso strategicamente falsato del termine “valorizzazione” usato per legittimare e normalizzare un modello di sviluppo e di gestione del bene comune che ha nello sfruttamento della manodopera, nella mercificazione dell’arte e della cultura, nel profitto a vantaggio di poche tasche selezionate le sue forze motrici. Un’opposizione insanabile esiste e deve esistere fra il mercato (e il profitto dell’élite) e il bene culturale in quanto bene comune.

Sottolineiamo che, appunto, il discorso sui beni culturali rientra a pieno titolo nel discorso generale riguardante i beni comuni. L’accademica, filosofa e attivista femminista Silvia Federici nel suo articolo Il Femminismo e la politica dei beni comuni del 2012 a proposito, appunto, dei commons fa notare come a partire dai primi anni ‘90 Banca Mondiale e Nazioni Unite abbiano portato avanti una serie di tentativi di adeguare il concetto di bene comune agli interessi di mercato. Il linguaggio dei beni comuni è stato assunto dalla Banca Mondiale e dalle Nazioni Unite e messo al servizio della privatizzazione, vedi il concetto di “valorizzazione” da cui siamo partiti per il nostro ragionamento. In questo quadro valorizzare diventa mezzo per la classe capitalista di ergersi legittimamente a custode del patrimonio collettivo. Come le popolazioni del Maine stanno lottando per proteggere l’accesso alle proprie riserve di pesca dall’attacco delle multinazionali (cita quale esempio la Federici sempre nell’articolo prima indicato), così con la stessa urgenza e necessità, seguendo lo stesso ragionamento teorico, bisogna che noi si guardi ai beni culturali e al processo su di essi in corso riconoscendo la proprietà collettiva del Patrimonio artistico-culturale-paesaggistico e nel discorso sui beni culturali un importante terreno di lotta sociale per il sovvertimento dell’attuale sistema capitalista e neoliberista.

La cultura e l’arte riflettono, e sono espressione, di un sistema di pensiero e di un’impostazione socio-politico-economica ben precise. È nei musei con i loro allestimenti, nei luoghi d’arte e di produzione culturale in genere che viene a formarsi e a tramandarsi l’identità collettiva di un popolo, di una comunità. La studiosa marxista Carol Duncan, con il suo approccio socio-politico all’arte, nel corso dei suoi studi e delle sue ricerche riguardo al ruolo giocato dai musei nella definizione dell’identità culturale, porta avanti l’idea che i musei contribuiscano a controllare e a formare il consenso politico perché amministrano e veicolano la memoria. Testualmente afferma “Controllare un museo significa controllare la rappresentazione di una comunità e alcune delle sue varietà più alte e autorevoli. Significa anche avere il potere di definire le persone collocandole all’interno di un ordine”. Apprendendo il suo insegnamento e assumendo la sua tesi, ecco che analizzare la gestione di questi luoghi e pensarne una nuova significa segnare un passo importante nel sovvertimento dell’attuale status quo. Non farlo significherebbe lasciare che beni culturali e luoghi della produzione culturale tutti siano espressione dell’establishment. Affermando la proprietà comunitaria del patrimonio culturale e paesaggistico, stimolando processi di partecipazione pubblica alla costruzione di contenuti culturali, avviando reali processi di democratizzazione possiamo riuscire a ridurre e, infine, a cancellare l’attuale distanza fra classi egemoni e classi subalterne. Distanza che viene continuamente scavata dal sistema che trova sempre nuovi modi ed escamotage, la Carta di Catania è uno fra questi. Proposta dell’assessorato regionale ai Beni culturali e all’Identità Siciliana che, sventolando la bandiera della valorizzazione, legittimava la possibilità di far cassa attraverso l’affitto dei beni a privati. Il decreto è stato bocciato in Commissione Cultura Ars, ma rimane assolutamente in piedi il sistema di cui esso è espressione, un sistema che in nome del profitto allenta la connessione fra valorizzazione del bene e produzione di benessere per la collettività.

Bisogna affinare il nostro sguardo; i nostri occhi, se allenati ad una lettura collettiva e condivisa, hanno la possibilità di vedere molto più di quanto noi pensiamo e far emergere deficit e contraddizioni che innervano il sistema e che vanno enucleati all’interno di una analisi complessiva. E quindi, cosa si apre davanti i nostri occhi: un uso smodato e dilagante di privatizzazione, sottrazione guidata dalle Istituzioni del bene alla comunità attraverso una gestione privatistica del bene; esternalizzazione dei servizi a terzi con il conseguente aumento dei costi di gestione senza che ciò implichi un aumento del livello di tutela del bene e dei salari; aziendalizzazione dei siti e mercificazione della cultura che comportano una trasformazione di musei e siti culturali, in mano alle imprese, in oggetto di marketing; la prassi dello spostamento delle opere che non tiene conto né della loro fragilità né del danno che si provoca alla comunità per via di questa privazione; direttamente correlato a questo, la distinzione in siti di serie A e siti di serie B che determina uno scompenso nella divisione delle attenzioni e dei fondi; seguendo questo filone, il fenomeno delle mostre blockbuster (come le definisce il professore Montanari): iper costose, culturalmente irrilevanti, pericolose per le opere per via del loro spostamento; e poi opere d’arte sottratte alla comunità attraverso il sistema delle collezioni private, una buona parte del nostro immenso patrimonio artistico è conservato nelle case dei collezionisti e azzardo (ma neanche tanto) a pensare alla possibile necessità che potrebbero avere alcuni di questi, date le cicliche crisi economiche, di venderle… se lo Stato non le potesse acquistare che fine farebbero?

Infine, lo sfruttamento e la forte precarizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici del settore, forza motrice di questo scintillante carrozzone, uomini e donne da cui viene estratto valore in cambio di manodopera gratuita (volontariato) o a basso costo (stage, tirocini, finti part time, salari da pochi euro l’ora, prestazioni occasionali). Si è perso, insomma, il senso vero della valorizzazione, la natura e la funzione dell’istituzione culturale. Le Istituzioni politiche e culturali stanno ben imparando come far funzionare il bene comune secondo le regole del mercato. I luoghi della cultura non possono essere i luoghi della segregazione, della privazione alla comunità, dello sfruttamento. Ma luoghi in cui la memoria si vivifica e il bene viene tutelato in funzione della sua fruibilità collettiva e reale valorizzazione. Intervenire su questo significa avviare realmente un ragionamento sul valore collettivo, sul ruolo pubblico e comunitario del bene culturale.

Nel devastante scenario prima descritto il Recovery Plan è un’occasione persa di redenzione. Utilizzare quei fondi per interventi strutturali avrebbe permesso di smantellare un sistema innervato di precarietà e sfruttamento (il salario minimo legale ad un certo punto è sparito dalle riforme previste dal PNRR), avrebbe permesso assunzioni e stabilizzazioni, interventi consistenti agli edifici per un virtuoso riuso. E invece, milioni di euro investiti dal Ministero della Cultura per “interventi strategici per rilanciare il turismo”, ma che in realtà altro non sono che soldi pubblici a pioggia per pochi privilegiati, occasioni ghiotte per il sistema degli appalti e dei subappalti, operazioni meramente di facciata. Facendo un esempio fra questi interventi, il piano di riqualificazione per la torre della Colombaia, monumento di interesse storico-archeologico, che implica la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva! O anche, al di là del Recovery Plan, la volontà istituzionale di stanziare 3 milioni di euro per la realizzazione del museo del Liberty sulle macerie del villino Deliella, simbolo dell’abuso del sacco di Palermo. Un progetto nato per “sanare una volta per tutte la ferita di villa Deliella ” dicono da parte istituzionale, ma che in realtà su quella ferita andrà a spargere sale a mucchi. Follia cementizia, progetti costosi e di lunga realizzazione nonché assolutamente inutili. Palermo ha già, embrionalmente, un museo del Liberty. Esso insiste nel villino Ida, casa residenziale di Ernesto Basile, è dotato di una sua collezione e attorno ad esso ruota la geografia urbana del Liberty palermitano. Perché, pertanto, non utilizzare quei soldi per renderlo attivo?

Alla luce di tutto questo, l’auspicio e l’orizzonte prospettico deve essere quello di provare a costruire un’alternativa. Un nuovo modo di intendere la cultura e la gestione dei beni culturali, un nuovo modello di sviluppo che non implichi la mistificazione, il profitto di pochi e lo sfruttamento dei tanti.

Chiara Matilde Paladino (Centro Zabut documentazione e studio delle lotte sociali in Sicilia)

Articoli correlati

Troppi beni culturali da gestire? Affidiamoli al mercato

Depositi culturali: materiali di studio o avanzi di magazzino ?

Spaccato produttivo sui beni culturali: “prima lavora gratis, poi .

Carta di Catania? Giù le mani dai beni culturali

Lo “sfollamento” della Carta di Catania fra ideologia e analogie