Notizie Nascoste 21 Novembre

Care lettrici,cari lettori, Notizie nascoste ha avuto un periodo di blocco per problemi tecnici. Speriamo che non si ripetano. Considerate questo numero come una ripresa sperimentale. La redazione

Sabato 21 novembre

Vi segnaliamo che ad Assisi in diretta online fino al 21 novembre ci sarà “The Economy of Francesco” . L’incontro annunciato dal Papa un anno e mezzo fa nasce dalla sua volontà di voler incontrare ” chi oggi si sta formando e sta iniziando a studiare e praticare una economia diversa. Che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda”. I relatori sono molti e di livello internazionale tra gli altri: Yunus, Shiva, Petrini, Boff, Zamagni. https://www.youtube.com/channel/UCVKz5pM4geof3NvZO7GOylw

Domenica 22 novembre

Dato che non pochi dei nostri lettori lo hanno conosciuto nella sua permanenza a Bologna,segnaliamo che domenica 22 novembre alle 20,30 Jean Paul Hernandez sj verrà intervistato nella rubrica SOUL da Monica Mondo, su TV 2000 (canale digitale 28 e canale 157 SKY)

Lunedi 23 novembre

Alle 13, si terrà la seduta del Consiglio comunale bolognese in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna https://www.youtube.com/ComuneDiBologna. Dopo la presidente del Consiglio comunale Luisa Guidone, interverranno Francesca Ferrandino, Prefetto di Bologna , Elsa Antonioni, vicepresidente della Casa delle Donne per non subire violenza, Susanna Zaccaria, assessora alle Pari opportunità . Sono numerose le iniziative organizzate a Bologna e nel territorio metropolitano per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

La “Rete Italiana Pace e Disarmo” (rete di associazioni a cui aderiscono la quasi totalità di associazioni che si occupano di pace: Acli, Comunità Giovanni XXXIII, Agesci, Anpi, Pax Christi…) organizza un incontro su “Ora è il momento di riconoscere lo Stato di Palestina, per la pace giusta tra Palestina ed Israele” dalla Cittadella di Assisi e via Zoom Domenica 29 novembre 2020 ore 10:00. Sono previsti interventi in video-conferenza di rappresentanti delle diverse religioni, testimonianze dalla Palestina e da Israele, rappresentanti delle associazioni e sindacati promotori. La conferenza sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma Zoom. Per info https://retepacedisarmo.org/

#maipiustraginelmediterraneo

Il Jesuit Social Network sostiene, insieme alla Fondazione Emmanuel e agli altri enti promotori, la petizione per chiedere al Governo Italiano e alle Istituzioni europee di adottare i necessari provvedimenti idonei ad arrestare le stragi di esseri umani nel Mediterraneo. Firma anche tu! http://chng.it/7GtTGBPn https://www.facebook.com/374690466681335/posts/845969656220078/?d=n

Da novembre i “Laboratori Migranti” si sono trasferiti anche in modalità On Line!

Il progetto nasce da una collaborazione tra Antoniano Onlus e Arte Migrante. Per continuare a fare, pensare, immaginare una situazione diversa per restare vicini nonostante le distanze.Due novità: il laboratorio di Teoria della patente e il laboratorio di Ricerca lavoro e CV . I corsi sono gratuiti e prevedono la partecipazione non solo di senza dimora, migranti e persone che in generale si trovano in una situazione di disagio, ma anche di tutta la cittadinanza. Di seguito l’elenco di Laboratori: Ricerca lavoro e Cv; Teoria della patente; Inglese base; Informatica; Italiano per stranieri; Chitarra. Tutti i corsi si terranno tramite l’utilizzo di piattaforma on line (Zoom, Meet, Whatsapp ecc…) e sono a numero chiuso. Per adesioni scrivere una mail a laboratori@antoniano.it o contattare il numero 3281226037.

Invitiamo, a vedere o rivedere l’incontro andato in modalità online Mercoledì 4 novembre dal tema “Pescatori di Uomini perché siamo Fratelli Tutti” con don Mattia Ferrari. Un incontro interessante, che si può vedere su YouTube a questo link https://youtu.be/8qECmwepA8A

Si può rivedere anche su https://youtu.be/hijY9MzIpRQ l’incontro con l’on. Majorino del 5 novembre del ciclo “EUROPA CASA COMUNE DISARMO NUCLEARE: CHE FARE? Quale contributo può giungere dall’Europa al disarmo nucleare?”. Gli incontri sono stati realizzati dai Punti Pace di Pax Christi del nord. Tutti gli altri incontri realizzati sul tema, si possono vedere su youtube https://www.youtube.com/playlist?list=PLTXoWQJ4bt-QqNUBUslXkjFJApzolpmc3

La redazione di Notizie Nascoste è curata da Dario Puccetti e Antonio Ghibellini