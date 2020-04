Quinto sciopero globale per il clima. Non torneremo alla normalità, perché la normalità era il problema

Oggi, 24 aprile 2020, è il 5° sciopero globale per la giustizia climatica. Quando abbiamo indetto questo sciopero non avremmo mai immaginato che il nostro paese e il mondo intero sarebbe stato travolto dall’emergenza Covid-19. Le attiviste e gli attivisti di Fridays For Future Milano oggi partecipano allo sciopero dalle loro abitazioni, molte e molti sono attivi nelle brigate di solidarietà della città per contrastare la povertà e l’emergenza sociale in corso. L’emergenza che stiamo vivendo oggi è solo il primo sintomo della crisi ecologica e climatica che cambierà il nostro pianeta e la nostra società. Il futuro davanti a noi appare incerto, ma di una cosa siamo sicuri: siamo pronti non appena questo virus sarà sconfitto a tornare a riempire le strade con le innumerevoli voci del nostro movimento per chiedere giustizia climatica subito per tutte e tutti!

OGGI HA INIZIO “RITORNO AL FUTURO”, la campagna per una rinascita equa che segni l’inizio della transizione ecologica!

Insieme a Greenpeace, WWF, Legambiente e altri gruppi ecologisti abbiamo scritto un elenco di 7 punti attorno ai quali costruire questo progetto: potete trovarli tutti sul sito ritornoalfuturo.org/la-campagna

Come avevamo anticipato, in questa battaglia saremo uniti! Già decine di gruppi e associazioni – tra cui Sbilanciamoci, CGIL, A SUD e molti altri – hanno aderito alla nostra campagna, ma non ci fermiamo qui: chiunque può prendervi parte!

In questo drammatico momento per il nostro paese abbiamo bisogno di un #RitornoAlFuturo! Diffondi le proposte, firma e condividi la nostra lettera all’Italia, e continua a seguirci per scoprire come puoi far arrivare questo messaggio alle istituzioni

Oggi abbiamo dimostrato che anche se da casa, siamo perfettamente in grado di manifestare per il nostro futuro.