Il centrosinistra? È fuori dalla storia dal 2006. Smascheriamo la retorica leghista

Il punto quindicinale con Domenico Moro, economista e saggista, verte su tematiche quali immigrazione, economia e proposte – da sinistra – di analisi della situazione attuale interpretando la critica all’Ue e alla moneta unica da marxisti e non da neoliberisti, così come fa la cosiddetta, ‘destra sovranista’. In questi giorni, al termine dei ballottaggi in alcune città d’Italia, commentatori e notisti politici si sono affrettati a rilanciare la validità del progetto “vincente” del centrosinistra (si veda la vittoria di Caudo in III municipio a Roma, esaltata anche da Gianluca Peciola, già Sel). Tuttavia, l’idea di un Ulivo 3.0 è da considerarsi non solo obsoleta, per Moro, bensì fuori dalla storia già dal 2006.



«Non bisogna semplificare. Questo governo,, a differenza dei governi precedenti,e cercherà di ottenere dall’Europa margini di flessibilità maggiori sul bilancio e di modificare i rapporti di forza tra Italia e i due stati-guida europei, soprattutto con la Francia e la Germania. Infatti,, più nazionali e meno cosmopoliti e internazionalizzati di quelli di cui il Pd si è fatto espressione negli ultimi anni. Tali settori sono rappresentati non solo dalla piccola e media impresa della manifattura e dei servizi, ma anche dagli istituti finanziari, molto potenti nel nostro Paese, messi in difficoltà dall’unificazione bancaria e finanziaria europea. Poi ci sono le grandi multinazionali di stato, a partire da Eni e Finmeccanica, che si sono ritrovate prive del sostegno di una politica nazionale forte negli ultimi anni, specie nell’area mediterranea.Ma,, al tempo stesso questo governo. In primo luogo perché– ammesso che saranno raggiunti –che si è dimostrata sempreche trasferiscono ricchezza alle imprese e ai più ricchi,e confliggono con il reddito di cittadinanza, creando una contraddizione, foriera di spaccature, con il M5S. Soprattutto questo governo sarà nella sostanza uguale ai precedenti perché i settori di classe più forti che stanno dietro la coalizione di governo non vogliono l’uscita dall’euro, unica condizione per soddisfare gli interessi delle classi subalterne e soprattutto per fare, tra le altre mille cose necessarie, quegli investimenti adeguati a creare lavoro (e non sussidi), risolvendo il problema della disoccupazione e della sottoccupazione in Italia. In sintesi,(soprattutto della Lega che appare avviarsi a egemonizzarlo), malgrado il populismo ideologico,».«Be’ non è esattamente così.. Tria rappresenta l’espressione di una tendenza diversa, di moderato sostegno statale a certi settori del capitale italiano, in linea con l’esperienza del berlusconismo. L’aspetto che va considerato è che l. Dieci anni di crisi e soprattutto il peggioramento dei rapporti di forza dello Stato e del capitale italiano a livello europeo hanno dimostrato che un certo cambiamento di rotta è necessario.. Questo perché, come ha avvertito Tria, bisogna tenere sotto controllo deficit e debito pubblico, che – a meno di non ricorrere a misure drastiche come l’uscita dall’euro –, rimane un vincolo che impedisce vere politiche espansive. Forse qualche contentino verrà dato, ma al prezzo di vedersi ridotto un altro pezzo dello stato sociale, ad esempio una qualche forma, molto ridimensionata rispetto alle promesse, di reddito di cittadinanza al prezzo di ulteriori tagli alla sanità o altrove».«Come ho detto,, a parte qualche contentino, in ogni caso inadeguato a soddisfare la domanda di milioni di disoccupati. Di conseguenza va messa in atto, da parte del governo, qualche scelta che permetta di tenere nel blocco sociale, cui Lega e M5S danno espressione, la sua base di massa, ossia i milioni di lavoratori industriali del Nord e quelli dei servizi e i disoccupati del Sud.. La Lega non vince soltanto e soprattutto perché ha dimostrato capacità amministrative locali (scarse in alcune zone di suo radicamento tradizionale) o perché ha una struttura organizzata e radicata (prende voti in Toscana, a Roma e persino al Sud dove è inesistente), bensì. Per queste ragioni è necessario, se si vuole ricostruire una sinistra adeguata alle condizioni attuali, che si risponda sul piano ideologico e sul piano comunicativo in modo adeguato. Non ci si può limitare a contenuti e stili comunicativi della tradizione cattolica o del cosmopolitismo capitalistico.. In primo luogo, non va ceduto neanche un millimetro di terreno allo spirito antimmigrati, rifiutando la vulgata dell’invasione. Anzi, bisognaIn secondo luogo, bisogna dire e far capire che. In terzo luogo, che. Non ci può essere politica di sinistra efficace sull’immigrazione, se non inquadrata all’interno di una politica anti-austerity e anti-euro a favore dell’occupazione per italiani e immigrati. Oltre al limite ideologico, centrale in questo momento, c’è quello organizzativo, decisivo sulla lunga distanza. A tal proposito bisogna incrementare il lavoro delle organizzazioni sindacali (ancora troppo limitato) e politiche (quasi insistente) rivolto a organizzare i settori del lavoro immigrato, ispirandosi alle esperienze migliori, come quelle dei lavoratori della logistica. Difficile? Sì, ma non ci sono scorciatoie».«A essere stati penalizzati in Italia e in Europa sono stati tutti e due i settori politici che si sono fatti promotori delle politiche di austerity e dell’integrazione europea negli ultimi vent’anni, il Partito popolare europeo (Ppe) di centro-destra e il Partito socialista europeo (Pse) di centro-sinistra. Forza Italia alle ultime elezioni politiche è andata ancora peggio del Pd, perdendo voti a favore del partito euroscettico per eccellenza, la Lega. Certo i partiti del Pse in taluni Paesi sono andati peggio di quelli del Ppe, ad esempio in Grecia e in Francia sono pressoché spariti i rispettivi partiti socialisti, e questo è dovuto al fatto che, essendo tradizionalmente rappresentanti di certi settori popolari, sono stati maggiormente puniti dall’essersi fatti promotori delle politiche di austerity».«Al di là del progetto di “Futura”,. Al contrario. Molta parte della sinistra è incapace di interrogarsi sulle ragioni del suo fallimento, perché ciò implicherebbe ritornare a quei principi che sono stati stigmatizzati come ormai inattuali e antistorici e che invece riemergono prepotentemente alla superficie, travolgendo quelli che avevano fatto di tutto per rimuoverli, in linea con l’ideologia dominante., e, alla vigilia della maggiore crisi del capitalismo dal ’29 e prima che fosse dimostrato che l’euro impone rigidità tali da impedire di affrontare le crisi del capitale senza devastare il terreno sociale. Per queste ragioni, oggi riproporre il centro-sinistra, cioè una mediazione fra interessi di classe opposti, è del tutto irrealistico. Ae non solo è screditato agli occhi di milioni di lavoratori italiani,. Quello che va fatto è. E sulla base di questo orientamento costruire un fronte, una coalizione (o come si preferisce chiamarla) che metta insieme tutte le forze e le soggettività politiche, sindacali e associative che siano schierate sul versante corretto dello scontro sociale, cioè quello del lavoro salariato e delle classi subalterne».